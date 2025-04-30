Белоусов поздравил 1-й гвардейский полк за успехи в ДНР

Tекст: Денис Тельманов

Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравление командованию и военнослужащим 1-го гвардейского Севастопольского мотострелкового полка, принимавшим участие в освобождении Нового, передает ТАСС. В поздравительной телеграмме Белоусов отметил, что полк взламывал глубоко эшелонированную оборону противника и доказал право носить звание «гвардейский» в тяжелых боях.

Глава Минобороны подчеркнул, что решительные действия полка позволяют успешно отбрасывать противника и способствуют продвижению войск группировки «Запад». Более 900 военнослужащих полка получили государственные награды и ведомственные знаки отличия за проявленные мужество и героизм.

Белоусов выразил благодарность за верность Родине и выразил уверенность в дальнейшем успешном выполнении задач спецоперации и защите национальных интересов России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Новое в Донецкой народной республике, а за неделю российские войска освободили еще несколько населенных пунктов в Курской и Запорожской областях, нанесли удары по инфраструктуре и уничтожили значительное количество техники и личного состава ВСУ.