  • Новость часаВ ЕС заявили о плане «Б» по санкциям против России при выходе США из переговоров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Болгария получила от США «разваливающийся» F-16
    Путин показал обстановку своей резиденции в Кремле
    Появились подробности беседы Трампа и Зеленского в Ватикане
    США обвинили Киев в попытках изменить условия сделки по ресурсам
    Путин рассказал об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Хинштейн: В Курской области погибли 288 мирных жителей из-за вторжения ВСУ
    Донецкий железнодорожный вокзал возобновляет свою работу
    Путин: Разрозненные группы солдат ВСУ сидят в Курской области по подвалам
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    6 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    12 комментариев
    30 апреля 2025, 21:20 • Политика

    Успехи российской армии сулят Украине новые территориальные потери

    Эксперты объяснили опасения властей Украины по поводу потери Днепропетровской области

    Успехи российской армии сулят Украине новые территориальные потери
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российские войска находятся вблизи от границ Днепропетровской области Украины. Этот регион используется ВСУ как промышленно развитая тыловая база, однако сегодня на окраинах области начинается принудительная эвакуация населения. По мнению экспертов, в офисе Зеленского осознают риск утраты территорий в районах Приднепровья и поэтому стягивают в регион дополнительные силы.

    Власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей Днепропетровской области. На текущий момент людей вывозят с территории Синельниковского района (Межевская община), а именно из сел Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. По словам главы региона Сергея Лысака, гражданам предстоит оставить свои дома «минимум на месяц».

    Это событие стало фоном для продвижения ВС России к Приднепровью сразу по нескольким направлениям. Так, на отдельных участках фронта российские подразделения находятся в 5-15 км от юго-западной границы Днепропетровской области. Кроме того, бойцы постепенно подходят к Красноармейску (Покровску).

    Как рассказал РИА «Новости» Борис Дамьянович, командир штурмовой роты 74-й бригады группировки войск «Центр», именно сюда ВСУ сейчас стягивают самые элитные подразделения. При этом расстояние от Красноармейска до сел Синельниковского района Днепропетровской области составляет всего лишь 20-30 км.

    В свою очередь, противник в лице главкома ВСУ Александра Сырского называет бои в направлении границы ДНР и Днепропетровской области «наиболее горячими». Параллельно с этим The Wall Street Journal пишет, что российская армия начинает «ускорять» темпы наступления, чему способствует фактор погоды и завершение «сезона грязи».

    «Днепропетровская область является одним из промышленных центров Украины. Кроме того, ее региональный центр представляет собой важный логистический пункт, от которого зависит оборона ВСУ. Именно поэтому ВСУ пытаются максимально подготовиться к возможному прорыву наших сил в регион», – отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

    Он также обратил внимание на разность подходов украинских властей к эвакуации людей в Днепропетровской и Сумской областях: «В случае с Сумщиной таких мероприятий практически не проводилось по идеологическим причинам, ведь регион примыкал к их плацдарму в нашем приграничье, которого больше не существует».

    «Соответственно, эвакуация людей из сел Сумской области могла намекнуть украинскому обществу на то, что авантюра Зеленского в Курской области обернулась плачевными последствиями. В Днепропетровской области таких обстоятельств у противника нет, поэтому он может действовать более раскованно», – акцентирует эксперт.

    Между тем ВС России сохраняют инициативу по всей линии фронта. По данным Минобороны, группировка войск «Запад» сумела освободить поселок Новое на Донецком направлении. Также было нанесено поражение живой силе противника в районе Звановки, Дроновки, Северска, Подольского, Веролюбовки и Константиновки.

    Имеются успехи и в Харьковской области: 29 апреля российские войска взяли Дорошовку, располагающуюся к северу от Купянска. В 3 км от населенного пункта имеется железнодорожная станция Моначиновка – важный логистический узел. А в Сумской области продолжается создание зоны безопасности. Здесь Москва контролирует территорию более 90 кв. км.

    «Таким образом, ВСУ сталкиваются с колоссальными проблемами по всей линии боевого соприкосновения.

    Мы давим противника на севере Сумской области, а также на границе Белгородской и Харьковской областей. Конечно, ВСУ пытаются контратаковать, но сил им не хватает, поскольку противнику приходится уделять внимание "утечкам" на всей линии фронта», – продолжает он.

    «Кроме того, ВС России укрепляют позиции на Часовъярском и Купянском направлениях. Особо стоит отметить наши успехи по освобождению территорий ДНР. Зона контроля наших сил в районе Курахово постепенно расширяется, а ее границы постепенно подходят аж к Гуляйполю», – напоминает собеседник.

    «В принципе, на Донецком направлении мы освобождаем населенные пункты наиболее активно. Противник не успевает за нашими темпами продвижения – пока что его спасает лишь хорошо подготовленная с 2014 года оборонительная инфраструктура в крупных городах. Но Москва останавливаться не намерена», – рассуждает Леонков.

    Украина впервые сталкивается с угрозой потери районов Днепропетровской области,

    говорит военный аналитик Михаил Онуфриенко. «То есть Зеленский впервые за долгое время сталкивается с вовлечением в боевые действия региона, который до этого момента вел относительно спокойную жизнь», – считает он.

    «И это, конечно, способно спровоцировать значительное социальное недовольство. Люди, эвакуированные отсюда, будут упрекать власти за промедление и неорганизованность, а в интернете начнут обсуждать вероятность распространения боевых действий и на другие регионы», – не исключает собеседник.

    «Тем более что сегодня Россия успешно наступает сразу по всей ЛБС. Среди наиболее перспективных направлений можно отметить продвижение к западному берегу Оскола, севернее Купянска. Создание здесь плацдарма может драматическим образом сказаться на боевом состоянии ВСУ», – продолжает эксперт.

    «Кроме того, заканчивается зачистка терриконов мелового карьера в районе Белогоровки, благодаря чему для нас открываются перспективы наступления на Серебрянское лесничество. Фактически речь идет о подготовке фундамента к прорыву до Северска. То есть Украину ждут дальнейшие территориальные потери», – рассуждает он.

    При этом в случае с селами и районами в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях возникает вопрос дальнейшей судьбы освобожденных населенных пунктов. С одной стороны, они могут оказаться в так называемой буферной зоне. С другой стороны, Москва всегда с большим уважением относится к мнению людей на местах, поэтому в будущем не стоит исключать их вхождения в состав России. Однако пока этот вопрос не стоит на повестке дня, резюмируют эксперты.

    Главное
    Путин допустил возвращение Волгограду названия Сталинград
    Лихачев заявил о готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС
    Американский ВВП неожиданно пошел на спад
    Арестованы обвиняемые в мошенничестве в отношении бойцов СВО в Шереметьеве
    На писателя Быкова завели дело за фейки о российской армии
    Захарова осудила угрозы Еврокомиссии Вучичу за поездку в Москву
    Глава IIHF Тардиф отказал Овечкину во включении в Зал славы

    Беспрецедентный кризис заставляет сбивать цены на автомобили

    Целых полмиллиона нераспроданных легковых автомобилей скопилось на складах в России. Это беспрецедентный объем на фоне обвалившихся продаж. А это значит, что покупателей ждут скидки, считают в «Автостате». На каких автомобилях можно будет сэкономить, и почему ситуация с распродажей машин не такая однозначная? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и КНДР вскрыли военное лицемерие Запада

    Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейцев в освобождении Курской области. В ответ западные страны раскритиковали сближение Пхеньяна и Москвы. Однако эксперты отмечают: громкие заявления США и ЕС беспочвенны. В то время как присутствие северокорейских военных в Курской области регламентировалось союзническим договором с Россией, отправка западных наемников на Украину остается нелегальной до сих пор. Подробности

    Перейти в раздел

    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

    Перейти в раздел

    США проиграли Европе в Америке

    Парламентские выборы в Канаде выиграла действующая либеральная власть, хотя еще в начале года победа консерваторов казалась неизбежной. Это триумф не только премьер-министра Канады Марка Карни, но и глобалистов. А основной виновник того, что Урсула фон дер Ляйен теперь светится от радости, это Дональд Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    • Чем Трамп похож на Ельцина

      Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

    • Зачем России перемирие на юбилей Победы

      В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............