Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
Фильм о Путине стал самым рейтинговым документальным фильмом за пять лет
Документальная картина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» о президенте России Владимире Путине побила рекорд среди документальных фильмов последних пяти лет, сообщил один из авторов проекта, журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.
По словам журналиста, трансляцию фильма на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» посмотрели более 16 млн человек, передает РИА «Новости».
Согласно данным портала «Смотрим», около 500 тыс. просмотров фильм набрал на одноименной медиаплатформе. В социальных сетях фрагменты ленты, а также ее полную версию зрители посмотрели более 40 млн раз.
Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера. Кроме того, глава государства показал гардеробную и библиотеку с домашним кинотеатром.
Путин также впервые показал журналистам квартиру, в которой ночует в Кремле. Кадры из его квартиры вошли в документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».