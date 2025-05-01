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    Илону Маску приписали заслуги другого человека
    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины
    Силовики сообщили о колоссальных потерях элитного отряда ССО ВСУ
    Украинская группа на «Евровидении» пожаловалась на безразличие конкурсантов к стране
    Мирошник: Киев атакой на Алешки пытается спровоцировать Москву на жесткий ответ
    В госдепе прокомментировали сообщения об отставке Уолтца
    МИД: Россия не допустит возвращения Украины к границам 1991 года
    Конструктор: МС-21 превзойдет по комфорту Boeing и Airbus
    Появилось видео из квартиры Путина в Кремле
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    11 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    12 комментариев
    1 мая 2025, 19:50 • Новости дня

    В госдепе прокомментировали сообщения об отставке Уолтца

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация имеет множество кандидатов на различные должности, сказал глава пресс-службы госдепа США Тэмми Брюс, комментируя сообщения об увольнении помощника президента по нацбезопасности Майка Уолтца.

    «Я не собираюсь предвосхищать то, что может заявить сегодня президент [США Дональд Трамп], это прерогатива Белого дома», – сказал Брюс, передает ТАСС.

    Он добавил, что в правительстве США есть «длинная скамейка запасных».

    Ранее в четверг СМИ сообщили, что Майк Уолтц ушел со своей должности. Теперь на пост помощника президента по нацбезопасности в прессе называют возможным кандидатом спецпосланника Стивена Уиткоффа.

    1 мая 2025, 08:03 • Новости дня
    Силовики сообщили о колоссальных потерях элитного отряда ССО ВСУ

    Силовики сообщили о больших потерях шестого отряда ССО ВСУ в Сумской области

    Силовики сообщили о колоссальных потерях элитного отряда ССО ВСУ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области подразделения шестого отряда ССО ВСУ, задействованные на линии фронта, столкнулись с чрезвычайно крупными потерями среди личного состава.

    Элитный шестой отряд сил специальных операций ВСУ в Сумской области несет значительные потери, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Источник агентства отметил, что командование ВСУ усилило позиции сводных отрядов украинских десантников и морпехов военнослужащими шестого отряда ССО. «Элита ВСУ уже несет колоссальные потери, что подтверждают и некрологи об уничтоженных боевиках», – заявил собеседник агентства.

    По словам источника, командование ВСУ продолжает использовать подразделения, созданные для организации диверсий в глубоком тылу, как обычные пехотные части. Он добавил, что за подобную тактику главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвергается критике со стороны украинских спецназовцев, политиков, блогеров и военных экспертов с начала боев за Северодонецк и Лисичанск в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли безуспешную атаку на сумском направлении, российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в этом районе, а ракетным ударом была уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.

    Коментарии (9)
    1 мая 2025, 01:13 • Новости дня
    США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
    США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
    @ IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские и украинские власти согласовали создание фонда, направленного на совместные инвестиции и восстановление экономики Украины с акцентом на природные ресурсы.

    США и Киев заключили соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции, передает РИА «Новости». Согласно заявлению Минфина США, сделка нацелена на ускорение экономического восстановления Украины за счет объединения ресурсов и совместного управления инвестициями.

    Вице-премьер Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения с министром финансов США Скоттом Бессентом, отметив, что все ресурсы на украинской территории и в территориальных водах останутся в собственности и под контролем Киева.

    «Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением», – заявила Свириденко.

    Она также уточнила, что фонд будет управляться на равных условиях – у США и Украины не будет решающего голоса, что отражает равноправие партнерства. Сделка не предусматривает изменений в управлении украинскими госкомпаниями – такие предприятия, как «Укрнафта» и «Энергоатом», сохранят государственную собственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов заключить соглашение по ресурсам с Украиной, однако украинская сторона внезапно внесла изменения в предложенный документ, а также американская сторона на лондонской встрече озвучила для Киева 22 условия по урегулированию, которые были одобрены украинскими представителями, и в администрации США рассматривают возможность частичного признания территориальных требований России как часть переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

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    1 мая 2025, 13:30 • Видео
    «Людоловов» Украины настигла расплата

    В украинском генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    1 мая 2025, 08:25 • Новости дня
    Историк рассказал о самоубийстве Геббельса после отказа Сталина
    Историк рассказал о самоубийстве Геббельса после отказа Сталина
    @ Scherl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После категорического отказа Сталина от прекращения огня и требования безоговорочной капитуляции Германии Йозеф Геббельс принял решение покончить с собой вместе с семьей, рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

    О подробностях последних дней жизни Геббельса рассказал историк спецслужб Олег Матвеев, передает РИА «Новости». По его словам, после самоубийства Гитлера Геббельс обратился к Иосифу Сталину с просьбой о прекращении огня, но получил отказ и требование полной капитуляции Германии. После этого он окончательно решился на самоубийство вместе с женой.

    Вечером второго мая 1945 года в саду у рейхсканцелярии были обнаружены два обгоревших тела – мужчины и женщины, которые опознали как Геббельсов. Ключевыми деталями при опознании стали физические особенности и личные вещи: у мужчины был металлический протез из-за разной длины ног, а у женщины – обгоревший партийный значок и портсигар с монограммой Гитлера.

    В показаниях пленных свидетелей сообщается, что Геббельс заранее объявил о намерении последовать примеру Гитлера. Его жена лично просила врача Гельмута Кунца умертвить их шестерых детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила материалы допросов группенфюрера СС Вернера Вехтера, который был одним из ближайших сподвижников министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, и эти документы свидетельствуют, что в 1945 году Третий рейх готовился к применению атомной бомбы против Советского Союза.

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    30 апреля 2025, 20:57 • Новости дня
    США обвинили Киев в попытках изменить условия сделки по ресурсам
    США обвинили Киев в попытках изменить условия сделки по ресурсам
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон готов заключить соглашение по ресурсам с Украиной, однако украинская сторона внезапно внесла новые изменения в предложенный документ, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    «Да, наша сторона готова к подписанию, но украинцы прошлым вечером решили внести поспешные изменения», – заявил Бессент на заседании Кабмина президента США Дональда Трампа, отвечая на вопрос журналиста, передает ТАСС. Министр уточнил, что Соединенные Штаты готовы оформить соглашение уже сегодня.

    При этом Бессент пояснил, что никаких пунктов из согласованного на выходных соглашения убрано не было – с американской стороны условия остаются прежними.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительства Украины и США в ближайшие сутки подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, предусматривающее создание совместного инвестиционного фонда.

    Президент США Дональд Трамп обвинял Киев в затягивании подписания финальных документов по важному соглашению о минеральных ресурсах.

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    30 апреля 2025, 22:17 • Новости дня
    В ЕС заявили о плане «Б» по санкциям против России при выходе США из переговоров

    Глава дипломатии ЕС Каллас заявила о плане «Б» по санкциям против России

    В ЕС заявили о плане «Б» по санкциям против России при выходе США из переговоров
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готовит план «Б» для усиления давления на Россию в случае ухода США с переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Financial Times.

    Кая Каллас в интервью Financial Times рассказала о существовании у Евросоюза резервного плана по поддержанию санкционного режима против России. По ее словам, такой шаг может понадобиться, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС в июле или если США выйдут из переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

    Каллас отметила, что Брюссель по-прежнему сосредоточен на сохранении согласия всех стран ЕС в вопросе санкционной политики.

    Глава дипломатии ЕС также добавила, что продолжаются консультации с Вашингтоном и другими партнерами для гарантии сохранения санкционного режима. При этом Каллас признала, что в случае ухода США Европе будет сложнее компенсировать недостаток военной помощи Украине.

    Ранее власти Венгрии начали формировать альянс стран Европейского союза с целью добиться отмены санкций против России.

    Венгрия отказалась поддержать новые санкции ЕС против России, несмотря на давление со стороны ряда европейских коллег и Украины.

    Ряд стран ЕС разрабатывают способ принять санкции против России без одобрения со стороны Венгрии.

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    30 апреля 2025, 21:36 • Новости дня
    Путин показал обстановку своей резиденции в Кремле
    Путин показал обстановку своей резиденции в Кремле
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В новом документальном фильме раскрываются детали рабочей резиденции президента России Владимира Путина в Кремле, где особое внимание привлекают портрет Александра III и белый рояль.

    Необычные детали интерьера рабочей резиденции президента России Владимира Путина были показаны в новом документальном фильме, который выйдет на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

    В опубликованных фрагментах зрители увидели портрет Александра III, белый рояль в одном из углов, а также домашнюю церковь.

    Путин отметил, что играет на рояле крайне редко. Он также сообщил журналисту Павлу Зарубину, что в его распоряжении находятся библиотека, две спальни и домашняя церковь. По словам президента, последние три года он преимущественно ночует в Кремле.

    Рабочая резиденция российского лидера расположена в здании Сената на территории Кремля.

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    1 мая 2025, 12:11 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ добивали раненных на рынке в Алешках FPV-дронами
    Сальдо: ВСУ добивали раненных на рынке в Алешках FPV-дронами
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о повторной атаке на местном рынке с помощью FPV-дронов, которая была направлена против выживших после первого удара.

    Украинские военные использовали FPV-дроны для нанесения повторного удара по раненым и выжившим после первой атаки на рынок в Алешках. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об этом в своем Telegram-канале.

    «После первой волны ударов по рынку в Алешках, где уже были погибшие и раненые, враг направил FPV-дроны для добивания выживших», – заявил Сальдо. Он также опубликовал видеозапись, на которой запечатлены удары по территории рынка.

    Сальдо также заявил в видеообращении, что украинские войска систематически наносили удары по машинам скорой помощи. В результате этого сейчас не хватает автотранспорта для оперативной доставки раненых в медучреждения.

    «Самая большая кровожадность проявляется в том, что предварительно все последние месяцы противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. И вот сейчас, когда нужно эвакуировать людей, карет не хватает. Вот такой вот Первомай у украинского режима», – сказал Сальдо.

    Кроме того, по словам губернатора, с 30 апреля украинская сторона усилила обстрелы населенных пунктов региона у Днепра, а также сбрасывала боеприпасы с дронов на дома руководителей муниципальных подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, город Алешки на левом берегу Херсонской области подвергся массированной атаке FPV-дронов, в результате которой погибли минимум семь человек, около 20 получили ранения.

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    1 мая 2025, 13:35 • Новости дня
    Украинская группа на «Евровидении» пожаловалась на безразличие конкурсантов к стране
    Украинская группа на «Евровидении» пожаловалась на безразличие конкурсантов к стране
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Музыканты группы Ziferblat отметили, что во время «Евровидения» только участники из Литвы и Португалии выразили Украине личную поддержку, остальные ограничились формальными словами.

    Группа Ziferblat, представляющая Украину на «Евровидении», пожаловалась на безразличие со стороны других участников конкурса, передает РИА «Новости».

    Гитарист коллектива Валентин Лещинский заявил украинским журналистам, что, по его мнению, большинство конкурсантов проявляют «дежурную» эмпатию по отношению к ситуации на Украине, а их вопросы касаются лишь светских тем и не вызывают реальной эмоциональной реакции.

    По словам Лещинского, только представители Литвы и Португалии выразили коллективу настоящую поддержку в ходе личного общения. Остальные ограничились дежурными фразами, не проявляя глубокого сочувствия происходящему.

    Музыкант также отметил, что на конкурсе находятся люди, которые так или иначе поддерживают Россию, однако не уточнил, какие именно страны или участники причастны к подобной позиции и в каком статусе эти люди присутствуют на «Евровидении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте украинская рок-группа MBreeze решила остаться за границей после участия в отборе на «Евровидение-2025» и не возвращаться на Украину. Отметим, что ВС Украины разыскивают более десяти известных артистов, включая Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа, которые покинули страну с разрешением на выступления в поддержку армии, но не вернулись.

    В прошлом году команду, представлявшую Украину на «Евровидении», оштрафовали за провокацию с лозунгами на футболках.

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    1 мая 2025, 06:01 • Новости дня
    Минкульт Украины обратился в СБУ из-за клипа Валерии
    Минкульт Украины обратился в СБУ из-за клипа Валерии
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Чиновники на Украине заинтересовались клипом Валерии, где певица исполняет песню на фоне руин, они передали дело в СБУ.

    Украинский Минкульт обратился в Службу безопасности Украины по поводу нового клипа певицы Валерии, сообщает «Царьград». Причиной обращения послужило подозрение в нарушении певицей украинских санкций, которые запрещают ей въезд на территорию страны.

    На кадрах клипа Валерия исполняет песню «С чего начинается Родина» на фоне развалин в черном платье под аккомпанемент баяниста.

    Украинский Минкульт заявил, что точное место съемок установит СБУ. В случае подтверждения нарушения санкций Валерии может грозить уголовное преследование.

    Российские СМИ отмечают, что клип, вероятно, был снят на фоне декораций Брестской крепости в Москве.

    Напомним, в апреле полиция Николаева привлекла женщину к административной ответственности за прослушивание российских песен в автомобиле, квалифицировав это как мелкое хулиганство. Ранее полиция Киева задержала подростков за прослушивание русских песен на улице.

    При этом три русскоязычные композиции, включая Fake ID рэперов Kizaru и Icegergert, возглавили топ-50 Spotify на Украине, несмотря на попытки властей вытеснить российскую культуру из медиапространства.

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    30 апреля 2025, 23:44 • Новости дня
    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США

    Украина согласилась на 22 условия мирного урегулирования, предложенные США

    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

    Заявление об итогах переговоров привел спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, сообщает ТАСС. Он рассказал, что в британской столице прошла встреча между американской, украинской и европейской делегациями, на которой обсудили 22 пункта урегулирования на Украине.

    «Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», – заявил Келлог телеканалу Fox News.

    Ранее в правительстве Британии уточняли, что переговоры на уровне министров иностранных дел были перенесены, а встреча прошла на более низком уровне. США представлял Келлог.

    По информации The Daily Telegraph, обсуждавшиеся предложения включали признание российского суверенитета над Крымом. Дональд Трамп после встречи характеризовал требования о возврате всех утраченных Украиной территорий как «нелепые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Кит Келлог опроверг публикацию The Times о якобы обсуждении разделения Украины, пояснив, что речь шла лишь о зонах ответственности союзных сил; Келлог также заявил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу давно не рассматривается и не стоит на повестке; кроме того, по словам Келлога, конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

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    1 мая 2025, 04:31 • Новости дня
    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку

    Трамп в Ватикане призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины

    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер предложил Владимиру Зеленскому оформить соглашение по украинским ресурсам, подчеркнув крупные масштабы и силу России.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation рассказал о встрече с Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, он заявил украинскому президенту, что заключение сделки по ресурсам Украины будет целесообразным, поскольку «Россия намного больше и сильнее».

    Трамп также подчеркнул, что после модернизации армии США Россия «и близко не так сильна, как США». Ранее Минфин США сообщил о подписании сделки по природным ресурсам между США и Киевом.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что боеготовность российской армии и оборонно-промышленного комплекса находится на высочайшем уровне. В Кремле отмечали, что Россия не угрожает другим странам, но готова реагировать на потенциально опасные для ее интересов действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский, а также подчеркнул существенное военное превосходство России над Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

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    1 мая 2025, 10:29 • Новости дня
    ФСБ лишила гражданства уроженца Центральной Азии за конфликт в Липецке
    ФСБ лишила гражданства уроженца Центральной Азии за конфликт в Липецке
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После конфликта на межнациональной почве в Липецке уроженец одной из стран Центральной Азии лишен российского гражданства и был депортирован с запретом на въезд сроком 50 лет.

    Конфликт произошел в сентябре 2024 года между иностранцем, недавно получившим гражданство, и жителями Липецка, передает ТАСС. В ходе ссоры он высказывал превосходство ислама, оскорблял россиян нецензурно и угрожал ножом.

    По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина приобрел гражданство России в марте 2024 года по причине наличия ребенка-гражданина России. После конфликта, в результате совместных действий ФСБ и МВД, он был задержан и получил административный арест на семь суток за мелкое хулиганство.

    После отбытия наказания по инициативе ФСБ мужчину лишили гражданства и депортировали на родину. Управление по вопросам миграции УМВД России по Липецкой области закрыло ему въезд в Россию на 50 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности инициировала лишение гражданства России артистов комедийного жанра Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова.

    Министерство внутренних дел по решению главы ведомства Владимира Колокольцева лишило гражданства около 1,5 тыс. человек за причастность к противоправным деяниям.

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    1 мая 2025, 14:06 • Новости дня
    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины

    Юшков: Ресурсное соглашение между Украиной и США выглядит слабым и непродуманным

    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Егвений Поздняков

    Итоговое соглашение по ресурсам не сулит выгод ни США, ни Украине. В документе огромное количество юридических неточностей, что осложнит его дальнейшую реализацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе Штатов к доходам от продажи украинских ресурсов.

    «Соглашение с юридической точки зрения выглядит слабым и непродуманным. Его подписали на скорую руку, исходя больше из политических, чем экономических причин. В конечном счете, само обсуждение темы данного договора начало бить по репутации как Дональда Трампа, так и Владимира Зеленского», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «США и Украина дискутировали по поводу этого документа несколько месяцев кряду. У общественности стали появляться вопросы к дипломатическим способностям собственных властей. Особенно эта проблема была актуальна для Белого дома, ведь Трамп пытался преподносить сделку как нечто сверхвыгодное для Штатов, с чем у Киева попросту не будет возможности не согласиться», – продолжает собеседник.

    «В этой спешке и родилось совершенно беззубое соглашение. В нем содержится непозволительное множество «белых пятен». В первую очередь, непонятно, как будет пополняться созданный инвестиционный фонд? Говорят, что с доходов от проектов, чьи лицензии он в будущем закупит. Но о каком проценте от прибыли идет речь?», – рассуждает эксперт.

    «Фактически Киев и Вашингтон учредили особое юрлицо, задачей которого станет скупка перспективных инициатив на Украине. При этом в старые предприятия оно войти не сможет. Но возникает вопрос: а откуда у фонда появится стартовый капитал? Изначально предполагалось, что стороны скинутся для его формирования», – напоминает он.

    «Однако итоговое соглашение этот момент упускает. Теперь же Киев получает еще один повод для выпрашивания денег у США: офис Зеленского может развести руками и сказать, что у него нет финансов, соответственно, их должны предоставить Штаты, которые являются их партнерами по соглашению», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Украина может с большей прямотой требовать у Белого дома военную помощь. Договор преподносился мировой общественности как уступка со стороны Киева, и теперь, когда он на нее пошел, этим можно «козырять» в диалоге с Трампом. В общем, итоговая версия соглашения получилась очень и очень сомнительной», – заключил Юшков.

    Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе США к доходам от продажи украинских ресурсов. Как сообщается на сайте американского министерства финансов, документ подразумевает создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» республики.

    «Это соглашение ясно дает понять России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого – свободная, суверенная и процветающая в долгосрочной перспективе Украина», – заявил министр финансов США Скотт Бессент. При этом сам подписанный документ он оценил как «исторический».

    В свою очередь, глава украинского министерства экономики Юлия Свириденко поделилась некоторыми положениями сделки. По ее словам, все ресурсы республики остаются в собственности и под контролем Киева, сообщает Bloomberg. Что касается созданного инвестиционного фонда, то его управление будет осуществляться совместно. Ни у одной стороны не будет права решающего голоса.

    Кроме того, соглашение не будет пересматривать статус государственных компаний Украины. Процессы приватизации в стране остаются неизменными, а США не станут оспаривать их итоги. Доходы и взносы в новый фонд не облагаются налогами в обоих государствах, а Штаты также обязуются помочь Киеву в привлечении европейских и иных инвестиций.

    Свириденко отметила, что в первые десять лет работы фонда доходы от него не будут распределяться. Однако полученную прибыль за это время можно реинвестировать в новые проекты на территории Украины или в инфраструктурные инициативы, направленные на восстановление страны. Тем не менее, данный вопрос еще будет обсуждаться сторонами.

    Напомним, данный договор широко обсуждался еще с начала февраля текущего года. Тогда Дональд Трамп объявил о желании заключить с Киевом сделку в формате «американская поддержка в обмен на ресурсы». Изначально планировалось, что документ подпишут в конце зимы во время визита Зеленского в Белый дом, однако его встреча с американским лидером закончилась публичной перепалкой.

    После срыва заключения договора, Штаты приостановили военную помощь Украине, после чего Киев признал готовность пойти на соглашение по ресурсам. Изначальный проект документа состоял из 11 пунктов, которые были опубликованы изданием The Financial Times. Итоговый договор достаточно серьезно отошел от своего прототипа.

    Так, предполагалось, что украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи ресурсов в сформированный инвестиционный фонд. При этом автором самой идеи открытия доступа западным партнерам к украинским минералам является Владимир Зеленский. Еще осенью 2024 года он опубликовал «План победы», в котором имелось положение о совместных инвестировании и защите имеющихся в государстве ресурсов.

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    1 мая 2025, 04:43 • Новости дня
    Десантники ВСУ сдались в плен российским военным под Горналем

    Двое украинских десантников были взяты в плен бойцами 22-го мотострелкового полка

    Десантники ВСУ сдались в плен российским военным под Горналем
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские десантники, мобилизованные в январе, оказались в плену в Курской области после четырех дней пребывания на территории России.

    Двое военнослужащих 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ были взяты в плен бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС России под Горналем, передает РИА «Новости». Офицер группировки «Север» с позывным «Витязь» сообщил, что десантникам было поручено пересечь границу из города Сумы и действовать на территории Курской области.

    По его словам, пленные заявили на допросе, что были насильно мобилизованы 14 января 2025 года, а в Горнале находились всего четыре дня до того, как оказались в плену. Офицер добавил: «Пленные говорят, что командование их, как и их сослуживцев, попросту бросило на произвол судьбы и использовало в качестве пушечного мяса».

    Собеседник агентства подчеркнул, что украинских военных не обеспечили необходимыми средствами поддержки, что, по мнению пленных, стало причиной их быстрой сдачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики сообщили о попытках солдат элитной бригады ВСУ сбежать из монастыря в Курской области на Украину, несмотря на существенные потери, а российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав пути отхода противника.

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    1 мая 2025, 12:27 • Новости дня
    Умерла актриса Ирина Кострова

    Актриса Ирина Кострова скончалась на 103-м году жизни

    Умерла актриса Ирина Кострова
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Советская и российская актриса Ирина Кострова, заслуженная артистка РФ, умерла в возрасте 102 лет.

    О смерти Ирины Костровой 1 мая сообщил генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин, передает ТАСС. Он отметил, что Кострова была невероятно тонкой и прекрасной личностью, которой многие восхищались и на которую равнялись.

    На официальном сайте «Москонцерта» уточняется, что прощание с актрисой пройдет 4 мая на сцене «Москонцерт-холла» в 12.00 по московскому времени. В организации подчеркнули, что за 102 года жизни Кострова оставалась активной участницей творческой жизни и навсегда останется в памяти как истинный мастер художественного слова.

    Ирина Кострова родилась в 1923 году и выступала на сценах Железнодорожного театра Марии Кнебель, Московского театра имени Ленинского комсомола и Театра на Таганке. В 2023 году она была удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной культуры.

    Напомним, накануне американская актриса Присцилла Пойнтер скончалась на 101-м году жизни, известность ей принесли роли в фильмах «Кэрри» и «Синий бархат».

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