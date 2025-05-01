Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.9 комментариев
МИД Омана сообщил о переносе встречи США и Ирана из-за логистических проблем
Переговоры Вашингтона и Тегерана, которые планировалось провести 3 мая, решили перенести на другой день, причиной стали проблемы с логистикой, сообщил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.
«По связанным с логистикой причинам мы переносим встречу между США и Ираном, предварительно запланированную на 3 мая», – сообщил аль-Бусаиди, передает РИА «Новости».
По его словам, новую дату объявят после того, как все стороны ее согласуют.
Ранее New York Times сообщала, что США готовится к встрече с представителями Ирана по ядерной программе через две недели в одной из европейских стран.