NYT сообщила о будущих переговорах США и Ирана в Европе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Очередной раунд переговоров между США и Ираном по вопросу иранской ядерной программы пройдет в ближайшие две недели в одной из европейских стран при посредничестве Омана, передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты The New York Times.

Источник в Белом доме сообщил изданию, что завершившаяся встреча в Маскате была «продуктивной», а следующий этап диалога состоится в Европе. Другой собеседник отметил, что американская сторона намерена тщательно проанализировать предложения Ирана перед продолжением переговоров.

Вашингтон заинтересован проводить дальнейшие консультации в более удобном и близком к США месте, подчеркнул источник газеты. Окончательные даты и место новой встречи пока уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Маскате стартовал третий раунд переговоров между Ираном и США, стороны провели обсуждение ключевых вопросов, однако представители США заявили, что тема вывоза урана с Ирана на переговорах не поднималась.