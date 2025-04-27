Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.0 комментариев
NYT сообщила о будущих переговорах США и Ирана в Европе
Американская сторона готовится к встрече с представителями Ирана по ядерной программе через две недели в одной из европейских стран, сообщила американская газета The New York Times (NYT)
Очередной раунд переговоров между США и Ираном по вопросу иранской ядерной программы пройдет в ближайшие две недели в одной из европейских стран при посредничестве Омана, передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты The New York Times.
Источник в Белом доме сообщил изданию, что завершившаяся встреча в Маскате была «продуктивной», а следующий этап диалога состоится в Европе. Другой собеседник отметил, что американская сторона намерена тщательно проанализировать предложения Ирана перед продолжением переговоров.
Вашингтон заинтересован проводить дальнейшие консультации в более удобном и близком к США месте, подчеркнул источник газеты. Окончательные даты и место новой встречи пока уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Маскате стартовал третий раунд переговоров между Ираном и США, стороны провели обсуждение ключевых вопросов, однако представители США заявили, что тема вывоза урана с Ирана на переговорах не поднималась.