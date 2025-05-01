Пушков назвал соглашение США с Украиной шагом к колонизации

Tекст: Елизавета Шишкова

В своем Telegram-канале сенатор прокомментировал соглашение между США и Украиной о сотрудничестве в сфере редкоземельных ресурсов. По словам Пушкова, этот договор стал «еще одним крупным шагом к колонизации Украины». Он подчеркнул, что Киев «давно и добровольно» выбрал путь превращения в полуколонию.

Пушков отметил, что ключевыми признаками такой зависимости стали поставки оружия на сотни миллиардов долларов, финансовая помощь, покрывающая до 40% украинского бюджета, а также огромная зависимость Киева от западной военной поддержки.

Сенатор добавил: «Главное – очевидное согласие власти на превращение в полуколонию», а избрание Дональда Трампа лишь «поставило жирную точку» в этом процессе, который, по его мнению, еще не завершен. По мнению Пушкова, Украина обменяла свой суверенитет, которым обладала до 2014 года, на полуколониальную зависимость от Запада.

Напомним, власти США и Украины договорились о создании фонда для совместных инвестиций и восстановления экономики Украины с акцентом на природные ресурсы, а соглашение по минералам не включило гарантии помощи Соединенных Штатов Украине.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал соглашение Вашингтона и Киева по редкоземельным ресурсам худшим договором за всю жизнь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа,