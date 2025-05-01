Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.5 комментариев
В Москве арестовали пытавшихся отнять долю в квартире двух мужчин
Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство о помещении под стражу двух подозреваемых в принуждении к невыгодной сделке о передаче доли в квартире.
На два месяца арестованы Денис Бондарев и Марат Гаджиибрагимов, им предъявлено обвинение по статье «Принуждение к совершению сделки с применением насилия», передает РИА «Новости».
По данным следствия, обвиняемые пытались склонить соседа к продаже одной трети квартиры на заведомо невыгодных для него условиях. В случаях отказа мужчины угрожали применением силы. Кроме того, они проживали вместе с потерпевшим и, по версии следствия, создавали для него невыносимые условия.
В феврале в Казани под суд отправили двух мужчин, продавших квартиру знакомого, который отбывает наказание в местах заключения.