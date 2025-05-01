Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Праздником труда поблагодарил ветеранов войны и тружеников тыла, а также подчеркнул значение труда для общества, передает РИА «Новости». Он отметил, что мирный и созидательный труд является универсальным рецептом благополучия и согласия, а также основой построения независимого и успешного государства.

В своем обращении Лукашенко подчеркнул героизм и самоотверженность ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые восстанавливали страну из руин. «В год 80-летия Великой Победы с особой теплотой и признательностью обращаемся к ветеранам войны и труженикам тыла, ко всем, кто восстанавливал страну из руин. Благодаря вашим героизму и самоотверженности сегодня мы строим конкурентную экономику, укрепляем политическую стабильность, в мире и гармонии передаем накопленный опыт молодому поколению», – заявил президент.

По словам Лукашенко, успехи Белоруссии в промышленности, образовании, сельском хозяйстве и медицине стали возможны благодаря ежедневным усилиям и преданности своему делу каждого гражданина. Глава государства выразил искреннюю благодарность за вклад в процветание страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о назначении Сергея Глазьева на пост госсекретаря Союзного государства, ранее Лукашенко предложил директору Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину «сверить часы» в условиях турбулентной международной ситуации, а также назвал истоки конфликта на Украине, заявив о вине Запада и ошибках Киева.