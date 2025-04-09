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Эксперт оценил количество автомобильных «ждунов» в России
Автоэксперт Моржаретто: Треть автомобилистов в России ждут возвращения иностранных брендов
«Можно считать, что вот этих «ждунов» треть от всех автомобилистов в России», – сказал газете ВЗГЛЯД автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя количество людей, которые не покупают новый автомобиль, поскольку ждут возвращения привычных иностранных брендов на российский рынок.
Специалисты назвали ряд причин, по которым россияне перестали покупать новые автомобили, пишет «Российская газета». Среди них, отмечают диллеры, люди с синдромом «ждунов» – те, кто ожидают скорого возвращения иностранных автомобильных брендов в Россию.
«По результатам опроса примерно треть автомобилистов говорит, что хотели бы теоретически поменять автомобиль, но кто-то говорит, что у него нет финансовой возможности, кто-то, что пока свой устраивает. Кто-то ждет возвращения в Россию привычных европейских, японских и корейских брендов», – говорит Моржаретто.
Также он отмечает, что есть еще довольно большая категория людей – те, кто решили в нынешних условиях не покупать автомобиль, а деньги положить в банк, поскольку процентные ставки в стране на данный момент достаточно высокие. Соответственно, некоторые автомобилисты полагают, что выгоднее положить на депозит отложенную на покупку автомобилей сумму, и через, условно, полгода она увеличится.
«Можно считать, что вот этих «ждунов» треть от всех автомобилистов в России. В какой-то момент они могут выстрелить, и рынок таким образом может пойти на восстановление. Однако точно пока сложно что-то предсказывать», – заключил Моржаретто.
Ранее сообщалось, что в марте этого года продажи импортных автомобилей в России упали на 59%. Однако рыночная доля отечественных автомобилей в первом квартале 2025 года показала рост на 11 процентных пунктов, достигнув 53,7%.