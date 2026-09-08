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Си Цзиньпин обсудил с премьером Британии конфликт на Украине
Си Цзиньпин обсудил с премьером Британии Бернемом конфликт на Украине
Премьер-министр Британии Энди Бернем и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор для обсуждения украинского кризиса и двустороннего экономического сотрудничества, сообщили в канцелярии британского премьера.
Главы государств затронули вопросы внутренней безопасности и двусторонних отношений, передает ТАСС. «Премьер-министр заявил, что будет в откровенной и конструктивной манере взаимодействовать по вопросам, важным для обеих стран, и затронул темы внутренней безопасности, конфликта на Украине, Гонконга, прав человека, а также консульские дела, имеющие особую значимость», – отметили в канцелярии.
Стороны подтвердили приверженность стратегическому партнерству между Британией и Китаем. Политики отметили важность прагматичного взаимодействия для продвижения взаимных интересов и решения общих глобальных вызовов.
Энди Бернем и Си Цзиньпин также поговорили об экономическом росте и улучшении стандартов жизни в обеих странах. Британский лидер выразил соболезнования из-за наводнения на границе Непала и Китая, поблагодарив коллегу за спасение британских граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Энди Бернем обсудил с Эммануэлем Макроном производство ракет SCALP на Украине.
В июле британский премьер пообещал продолжить военную поддержку Киева.
Зимой предыдущий глава правительства Кир Стармер призвал укрепить стратегическое партнерство с Китаем.