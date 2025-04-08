Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
Роспотребнадзор изъял 300 тонн продукции из «Светофора»
Из сети «Светофор» изъяли сотни более 300 тонн продукции из-за различных нарушений, на компанию наложили штрафы на 11,57 млн рублей, сообщил Роспотребнадзор.
В ходе проверок проведены контрольные мероприятия на 1485 объектах под брендом «Светофор», составлено 2678 протоколов об административных правонарушениях, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Сумма наложенных штрафов составила более 11,57 млн рублей, изъято 5,7 тыс. партий товаров, а 76 торговых точек временно закрыты. Некоторые материалы все еще находятся на рассмотрении, и не исключено, что могут последовать дополнительные меры.
Ранее центр развития перспективных технологий выявил 34 млн нарушений в сети «Светофор».