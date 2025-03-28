В сетях «Светофор» выявлено 34 млн нарушений

ЦРПТ выявил в сети «Светофор» более 34 млн нарушений маркировки и продаж с истекшим сроком годности

Tекст: Елизавета Шишкова

Оператор системы маркировки «Честный знак», Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), зафиксировал 34 млн нарушений в сети «Светофор» за период 2023–2024 годов. Как пишет «Коммерсантъ», основные нарушения касаются 23,2 млн случаев несоответствий в кассовых операциях и 4,3 млн подделок кодов маркировки, особенно при продаже питьевой воды.

Выявлено 2,2 млн случаев реализации товаров с истекшим сроком годности. Чаще всего нарушения связаны с молочной продукцией и пивом. В «Светофоре» заявляют, что отказываются от товаров с остаточным сроком годности менее двух третей и проводят внутренние проверки. Несмотря на это, Россельхознадзор вынес предупреждения 64 магазинам сети в начале 2025 года.

За нарушения маркировки и продажу товаров с истекшим сроком годности предусмотрены штрафы. Величина санкций варьируется от 40 тыс. руб. за продажу некачественных товаров до 1,5 млн руб. за нарушение маркировки. Однако для крупного ритейлера такие штрафы незначительны и не предполагают критического влияния на бизнес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота более 5,7 тыс. партий продукции под маркой «Светофор» сообщало ведомство.

В московской сети магазинов «Светофор» выявлены серьезные нарушения санитарных норм, которые способствуют распространению болезней, как указано в судебных документах.

Как минимум десять супермаркетов «Светофор» прекратили или приостановили работу в Москве с января 2025 года из-за этих нарушений.