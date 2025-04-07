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Песков: Москва будет содействовать мирному решению ядерной проблемы Ирана
Песков: Россия готова к усилиям для решения ядерной проблемы Ирана
Россия выразила готовность применить все политико-дипломатические средства для урегулирования ядерной проблемы Ирана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия находится в постоянных консультациях с Ираном по вопросам ядерной сделки и готова сделать все необходимое для мирного решения проблемы, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что Москва готова к посредническим усилиям в диалоге между Тегераном и Вашингтоном.
«Мы находимся в постоянной консультации с нашими иранскими партнерами, в том числе и по теме ядерной сделки. Мы постоянно осуществляем контакты, проводим консультации по этому вопросу. Этот процесс будет продолжаться, в том числе и в ближайшее время», – заявил Песков.
Он также добавил, что Россия готова приложить все усилия и сделать все возможное, чтобы способствовать урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами. Песков отметил важность продолжения консультаций и контактов с иранскими партнерами для достижения мирного решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, трехсторонние переговоры России, Китая и Ирана по вопросам ядерной программы Ирана состоятся в Москве.
Песков заявил о восстановлении отношений с США на фоне угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, подчеркнув, что Иран является партнером и союзником России.
Между тем американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.