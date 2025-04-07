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Курс австралийского доллара упал до минимума за последние пять лет из-за пошли Трампа
Курс австралийского доллара на фоне введения новых пошлин США снизился до 0,60, достигнув пятилетнего минимума, свидетельствуют данные, опубликованные Австралийской фондовой биржей.
Курс австралийского доллара по отношению к доллару США упал до самого низкого уровня с апреля 2020 года. По итогам торгов 7 апреля стоимость австралийской валюты снизилась с 0,64 до 0,60 доллара США. Этот показатель стал самым низким с апреля 2020 года, когда курс валюты упал до 0,59 доллара на фоне санитарных ограничений из-за пандемии COVID-19, передает ТАСС.
На падение курса повлияло введение дополнительных пошлин на импорт товаров и услуг президентом США. Эти меры оказали значительное давление на австралийскую экономику, отразившись и на фондовом рынке.
Ключевой индекс ASX 200, отражающий колебание курсов акций ведущих австралийских компаний, снизился на 296,30 пунктов, или 3,86%. Худшие показатели продемонстрировали акции HMC Capital Limited и Paladin Energy LTD, упавшие на 13,51% и 11,38% соответственно. Как отмечается в аналитической записке Австралийской фондовой биржи, за последние пять дней индекс ASX 200 потерял 7,65%.
Главный экономист банка Commonwealth of Australia Райан Фелсман заявил, что ключевой индекс австралийской фондовой биржи пережил самое большое однодневное снижение в процентном отношении с мая 2020 года, когда рынок также падал на фоне начала пандемии COVID-19.
Ране китайские фондовые рынки открылись резким падением из-за новых пошлин на американские товары.
Сообщалось, что введение новых пошлин США обрушило мировые рынки на 2,2 трлн долларов.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию рынков на введенные пошлины, отметив, что иногда для исправления ситуации приходится принимать «лекарства».