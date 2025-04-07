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    Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России
    Овечкин после рекордного броска заявил «Русские, мы сделали это!»
    Эксперт объяснил значение освобождения Басовки в Сумской области
    В Белом доме объяснили отказ ввести пошлины против России
    «Северяне» сорвали новую попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
    Белоруссия пресекла ввоз крупнейшей партии взрывчатки из Польши в Россию
    Трамп объяснил падение рынков необходимостью «лечебных» пошлин
    В Тбилиси объяснили злость ЕС на Грузию
    Мировые СМИ оценили «чудо Овечкина»
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему российская этномузыка становится популярной

    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

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    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    13 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевшего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    13 комментариев
    7 апреля 2025, 08:33 • Новости дня

    Курс австралийского доллара упал до минимума за последние пять лет из-за пошли Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Курс австралийского доллара на фоне введения новых пошлин США снизился до 0,60, достигнув пятилетнего минимума, свидетельствуют данные, опубликованные Австралийской фондовой биржей.

    Курс австралийского доллара по отношению к доллару США упал до самого низкого уровня с апреля 2020 года. По итогам торгов 7 апреля стоимость австралийской валюты снизилась с 0,64 до 0,60 доллара США. Этот показатель стал самым низким с апреля 2020 года, когда курс валюты упал до 0,59 доллара на фоне санитарных ограничений из-за пандемии COVID-19, передает ТАСС.

    На падение курса повлияло введение дополнительных пошлин на импорт товаров и услуг президентом США. Эти меры оказали значительное давление на австралийскую экономику, отразившись и на фондовом рынке.

    Ключевой индекс ASX 200, отражающий колебание курсов акций ведущих австралийских компаний, снизился на 296,30 пунктов, или 3,86%. Худшие показатели продемонстрировали акции HMC Capital Limited и Paladin Energy LTD, упавшие на 13,51% и 11,38% соответственно. Как отмечается в аналитической записке Австралийской фондовой биржи, за последние пять дней индекс ASX 200 потерял 7,65%.

    Главный экономист банка Commonwealth of Australia Райан Фелсман заявил, что ключевой индекс австралийской фондовой биржи пережил самое большое однодневное снижение в процентном отношении с мая 2020 года, когда рынок также падал на фоне начала пандемии COVID-19.

    Ране китайские фондовые рынки открылись резким падением из-за новых пошлин на американские товары.

    Сообщалось, что введение новых пошлин США обрушило мировые рынки на 2,2 трлн долларов.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию рынков на введенные пошлины, отметив, что иногда для исправления ситуации приходится принимать «лекарства».

    6 апреля 2025, 14:40 • Новости дня
    Эксперты: Реакция Гретцки на рекорд Овечкина показала главную силу русских

    Эксперты оценили «русскую» реакцию Гретцки на рекорд Овечкина

    Эксперты: Реакция Гретцки на рекорд Овечкина показала главную силу русских
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    После того как хоккеист Александр Овечкин достиг рекорда Уэйна Гретцки, легендарный канадский спортсмен заявил о своих русских корнях, что стало знаковым признанием и свидетельством изменения отношения к русским в мире, считают эксперты.

    Политолог Илья Ухов в своем Telegram-канале отметил характерность реакции Уэйна Гретцки на успех Александра Овечкина. Видео, где Гретцки заявляет, что его дедушка был русским и он рад за Овечкина, разошлось по Сети. По мнению Ухова, ранее на Западе табуировалось признание в русских корнях, но победы русских меняют отношение людей к этому вопросу.

    «Характерное такое признание, знаковое. Еще недавно признаться на Западе и в Штатах конкретно о том, что у тебя русские корни и вообще ты гордишься тем, что русский хоккеист вошел в элиту НХЛ – было табу. Все русское "кэнселилось", русское искусство, наука, любые достижения отменялись и переписывались», – написал он.

    Ухов подчеркнул, что успехи русских свидетельствуют о том, что в мире любят и ценят не тех, кто извиняется или подстраивается, а тех, кто проявляет силу духа и уверенность. Он добавил, что достижения в спорте, науке, экономике и защита своих ценностей дают русским чувство победы и вызывают желание присоединиться, «стать частью этого большого и победного русского механизма».

    «Русские, если хотите, чтобы вас любили – побеждайте, идите к новым вершинам, творите в науке, искусстве, спорте, на поле боя. Наши победы на полях СВО и в экономическом противостоянии с глобалистами, наша твердая защита собственных ценностей, своей истории и нашей исторической памяти – все это в комплексе, а не только Овечкин, дает русским справедливое ощущение победы», – добавил Ухов.

    Писатель Роман Антоновский в своем Telegram-канале согласен с тем, что русских начинают уважать за победы. Он отметил, что после успеха России в СВО и на санкционной арене с Западом отношение к русским изменилось. Антоновский приводит примеры, как православие привлекает новых прихожан, а популярные личности, такие как польская блогерша Susje, начинают интересоваться русской культурой.

    «Православие привлекает новых прихожан брутальностью и аскезой по сравнению с другими конфессиями. Популярная польская блогерша, певица и поп-ММА-файтерша Susje до СВО обнаружила в себе украинские и русские корни, но сегодня после побед России и безобразного поведения украинских беженцев в Польше, она стала записывать песни на русском языке и в русском стиле и ездить в Москву, записывая восторженные рилсы о России, не вспоминая про свою украинскую частичку», – рассказал он.

    Антоновский также упомянул, что на Западе еще недавно пытались отменить русскую культуру, но сегодня, когда Россия побеждает, отношение меняется. Он считает, что русских будут уважать только за силу и несгибаемость, и необходимо стоять на своем до конца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за достижениями Овечкина и активно поддерживает его в спортивных успехах. В то же время Уэйн Гретцки признался, что его русский дед был бы рад узнать, что его достижение превзошел Александр Овечкин.

    Коментарии (20)
    6 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Эксперты: Успех ВС России в Сумской области создает для ВСУ новые условия на фронте
    Эксперты: Успех ВС России в Сумской области создает для ВСУ новые условия на фронте
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские военные широким фронтом ведут наступление в Сумской области, о чем свидетельствует освобождение населенного пункта Басовка. Если динамика сохранится, следующим этапом операции станет уничтожение логистических узлов ВСУ, что не позволит противнику стабилизировать линию фронта ввиду ее предельной растянутости и тяжелых боев на других направлениях в Харьковской области и Донбассе.

    «Освобождение Басовки и дальнейшее продвижение на юг Сумской области позволяют российским военным с запада охватить группировку противника, который пока ведет бои в районе Олешни Курской области», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По словам эксперта, ВС России в Сумской области наступают широким фронтом, тем самым «закругляя» линию боевого соприкосновения: «То есть, мы обходим те части ВСУ, которые опираются на трассу, ведущую через Юнаковку на Суджу».

    При этом российские войска традиционно наносят фланговые удары по частям противника с нескольких сторон, повышая потери в рядах ВСУ. На этом фоне группировка неприятеля в Курском приграничье продолжает сокращаться.

    «ВСУ контролируют небольшой участок, опирающийся на Олешню, и отдельный кусочек земли между Горналем и Гуево. Там их снабжение идет через дорогу, расположенную восточнее», – добавил Онуфриенко и указал, что на данный момент Россия де-факто контролирует уже порядка пяти населенных пунктов в Сумской области.

    В свою очередь отраслевой Telegram-канал «Военная хроника» добавляет: «С учетом недавней зачистки границы и начавшегося давления на тыловую инфраструктуру украинской армии в регионе, – это первый шаг по началу наступления в глубину украинской территории».

    «До недавнего времени удары по Сумской области шли в основном артиллерией, авиацией или баллистикой. Но переход и закрепление на границе могут повлечь за собой тяжелые для ВСУ последствия», – уточнили авторы канала и задались вопросом: «Не в дефиците ли ВСУ на этом направлении мобильных резервов дело?».

    «Основные силы у противника сейчас под Часовым Яром, еще часть перекинута на другие участки, включая Купянск и Покровск. Возможно, именно из-за этого слабые участки границы начинают проседать, и российские подразделения занимают позиции», – допускают эксперты.

    «Если динамика сохранится, следующим этапом станет подавление оставшихся опорных пунктов и вынос логистических узлов, чтобы лишить ВСУ возможности даже временно стабилизировать линию фронта», – рассуждают авторы. Они также указывают: теперь главкому ВСУ Александру Сырскому придется «тушить» помимо Волчанска, Купянска и Покровска еще и Сумскую область.

    «Причем делать это придется в условиях, когда логистика перегружена, а фронт вытянут до предела. В таких условиях каждый новый участок означает минус внимание и ресурсы для остальных отрезков», – заключили в «Военной хронике».

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Басовка в Сумской области. Согласно информации, поступившей от российских силовых структур, бойцы практически вышли на трассу, ведущую в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Курской области.

    Любопытно, что в середине недели несколько групп украинских морпехов из 36-й бригады попытались покинуть Басовку, однако ВС России пресекли попытку бегства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему России важно зачистить Сумскую область и как это поспособствует созданию буферной зоны.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    6 апреля 2025, 16:07 • Новости дня
    Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине

    Тимошенко назвала «оптимистичный» сценарий перезагрузки власти на Украине

    Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о неких международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется перезагрузка власти. Такой прогноз она сочла крайне оптимистичным.

    Тимошенко отметила на женском фестивале, прошедшем 6 апреля, что «международные планы» предусматривают окончание конфликта к концу следующего месяца, передает «Комсомольская правда».

    В своей речи Тимошенко подчеркнула важность планов, которые направлены на урегулирование ситуации и окончание боевых действий. Она выразила мнение, что эти планы могут быть реализованы в обозримом будущем, и отметила, что считает такой прогноз крайне оптимистичным. Вслед за завершением конфликта она допустила перезагрузку власти на Украине.

    Ранее Тимошенко прогнозировала завершение конфликта на Украине по «корейскому сценарию».

    В конце марта Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный прогноз, в котором предполагается, что конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года.

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    6 апреля 2025, 12:46 • Новости дня
    В РПЦ объяснили «печальную статистику» супружеских измен в России

    В РПЦ заявили о влиянии массовой культуры на супружеские измены в России

    В РПЦ объяснили «печальную статистику» супружеских измен в России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил о необходимости комплексных мер по восстановлению института традиционной семьи в России, подчеркивая негативное влияние массовой культуры на отношение к супружеской измене.

    Кипшидзе высказал обеспокоенность популяризацией супружеских измен в российском обществе. По его мнению, массовая культура сделала адюльтер нормой, что привело к разрушительным последствиям для института семьи, передает РИА «Новости».

    «Массовая культура работала несколько десятилетий, чтобы сделать адюльтер нормой, и, увы, разрушительный результат налицо. Это печальная статистика, которая показывает, что необходимы комплексные усилия по восстановлению института традиционной семьи. Ведь без верности супругов семейная жизнь превращается в профанацию», – сказал Кипшидзе.

    Также клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский отметил, что реальное число измен больше, чем показывают опросы, и эта тенденция разрушает браки.

    Первозванский обратил внимание на то, что даже эмоциональная привязанность к другому человеку может считаться изменой. Он подчеркнул, что российская массовая культура, через фильмы и сериалы, пропагандирует интимные отношения вне брака, что влечет за собой разрушение семьи.

    Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному в марте, 42% россиян сталкивались с изменами, а 37% признались в изменах сами. Первозванский отметил, что такие отношения порицаются Церковью и призвал общество к осознанию важности верности в браке.

    Ранее из опроса ВЦИОМ стало известно, что наиболее распространенными причинами развода россияне считают бедность (33%), взаимное непонимание (15%) и неверность одного из партнеров (14%).

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    6 апреля 2025, 20:28 • Новости дня
    Белоруссия пресекла ввоз крупнейшей партии взрывчатки из Польши в Россию

    Белорусские таможенники пресекли ввоз крупнейшей партии взрывчатки из Польши в Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, задержав груз на границе.

    Белорусские таможенники на границе с Польшей пресекли попытку ввоза крупной партии взрывчатки, которую планировали транспортировать в Россию. Согласно пресс-службе Государственного таможенного комитета Белоруссии, это крупнейшая в истории страны партия взрывчатки, говорится в сообщении в Telegram-канале таможенного комитета.

    Уточняется, что 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через границу 41-летний водитель. Мужчина планировал далее доставить груз в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские таможенники обнаружили и пресекли попытку незаконного вывоза на Украину установки для сброса ракет военной авиацией.

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    6 апреля 2025, 20:52 • Новости дня
    Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ

    Овечкин побил рекорд Гретцки, забросив 895-ю шайбу в НХЛ

    Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский нападающий Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» забил 895-й гол в НХЛ, установив новый снайперский рекорд, он превзошел достижение Уэйна Гретцки, который был лидером по заброшенным шайбам.

    Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», забросил 895-ю шайбу в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает РИА «Новости». Этот гол, который был забит в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», позволил Овечкину обойти легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги.

    На момент установления рекорда Овечкину 39 лет, и он провел 1487 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, столько же, сколько и Гретцки. Однако Александр сумел забросить на одну шайбу больше, чем его знаменитый предшественник, тем самым став единоличным лидером по количеству голов в истории лиги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за достижениями Овечкина и активно поддерживает его в спортивных успехах. В то же время Уэйн Гретцки признался, что его русский дед был бы рад узнать, что его достижение превзошел Александр Овечкин.

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    6 апреля 2025, 09:51 • Новости дня
    ВСУ понесли значительные потери в Водолагах Сумской области

    Российские войска уничтожили боевые группы ВСУ в Водолагах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Водолаги Сумской области подразделения Вооруженных сил Украины несут значительные потери после артиллерийского огня, который сорвал ротацию 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, уничтожив обе боевые группы и бронированную технику.

    Подразделения Вооруженных сил Украины в селе Водолаги Сумской области несут значительные потери, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Село Водолаги расположено вблизи населенного пункта Веселовка, который, по данным Минобороны России, был освобожден 29 марта.

    Накануне военные сорвали попытку ротации подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, уничтожив обе боевые группы и бронированную технику противника артиллерийским огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из Басовки в Сумской области, а также уничтожили радиолокационную станцию ВСУ ракетным ударом в том же регионе. Также сообщалось, что ВСУ безуспешно атаковали на сумском направлении.

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    6 апреля 2025, 21:24 • Новости дня
    Овечкин после рекордного броска заявил «Русские, мы сделали это!»
    Овечкин после рекордного броска заявил «Русские, мы сделали это!»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», поблагодарил российских болельщиков после достижения рекордного числа шайб в истории НХЛ.

    На церемонии в честь Овечкина по случаю установления нового рекорда по числу шайб, забитых одним игроком в НХЛ на протяжении карьеры, он выразил благодарность всем, кто поддерживал его за годы спортивной карьеры.

    Овечкин отметил, что успех в хоккее – это результат командной работы, и подчеркнул вклад тренеров, фанатов и всей организации «Кэпиталз». Особенные слова благодарности он адресовал своему соотечественнику Илье Сорокину, позволившему ему забросить рекордную шайбу, сообщает РИА «Новости».

    «Что за день, а! Как я всегда говорил, это командная игра. Тренеры, фанаты, организация – все они мне помогли. Я никогда не думал, что окажусь здесь в качестве лучшего снайпера в истории НХЛ. Спасибо Илье Сорокину, что позволил забросить мне 895-ю шайбу! Спасибо, брат! Спасибо всем, кто собрался здесь! Спасибо, русские! Мы сделали это! Благодарен моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы все вместе это сделали», – сказал Овечкин.

    В воскресенье Овечкин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в 1487 матчах в карьере и стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

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    6 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    В Тбилиси объяснили злость ЕС на Грузию
    В Тбилиси объяснили злость ЕС на Грузию
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Отказ Грузии пойти на эскалацию с Россией после начала СВО является причиной злости на страну со стороны Евросоюза, заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили после переговоров с бельгийскими парламентариями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «Грузия отказалась пойти на эскалацию, ввести двусторонние санкции, которые могли быть разрушительными для нее самой, из-за чего некоторые в Европе на нас обижены и злы».

    «Если нам ранее рекомендовали проводить мирную политику (по отношению к России), то после начала военных действий некоторые правительства или политические группы в Европе ожидали, что Грузия пойдет на эскалацию»,– отметил он.

    Шалва Папуашвили напомнил, что ЕП в своей резолюции призвал Грузию к антироссийским санкциям.

    «При этом нам никто (в Евросоюзе) не дает гарантий как в сфере безопасности, так и экономики»,– сказал председатель парламента Грузии.

    По его словам, поэтому призывы к Грузии к эскалации отношений с РФ являются «безответственными».

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    6 апреля 2025, 11:16 • Новости дня
    Трамп предупредил США о наступлении трудных времен

    Трамп предсказал американцам трудные времена с историческим результатом

    Трамп предупредил США о наступлении трудных времен
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на товары из других стран приведет к трудным временам для американцев.

    «Это экономическая революция, и мы победим. Держитесь, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», – написал он на своей странице в социальной сети Truth Social, передает РБК.

    Также Трамп отметил, что Китай пострадал от пошлин гораздо сильнее, чем США. «Даже не близко», – добавил он. По словам американского лидера, Китай и многие другие страны обращались с США «невыносимо плохо», пишет «Коммерсант».

    Президент добавил, что США уже получили более 5 трлн долларов инвестиций. Он призвал американцев держаться и заверил, что в итоге США одержат победу.

    Ранее WSJ сообщала, что Пекин одержал победу в торговой войне с США благодаря пошлинам. В субботу стало известно, что китайские производители решили переориентировать поставки в Турцию из-за пошлин США.

    Напомним, в США начались массовые протесты против американского лидера и миллиардера Илона Маска. По всей территории США и в ряде других стран мира запланировали около 1200 акций протеста.

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    6 апреля 2025, 18:35 • Новости дня
    ВСУ перебросили элитные БПЛА в Сумскую область для удержания Гуево

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сумскую область с целью удержания села Гуево в Курской области.

    Источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск «Север» пояснил, что украинские силы пытаются отрезать российские подразделения, лишив их снабжения и поддержки, передает РИА «Новости».

    Источник заявил: «После того как наши бойцы освободили большую часть населенного пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населенный пункт. "Птичек" стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать, оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе».

    По информации источника, подразделения БПЛА были переброшены с участка фронта в Белгородской области, где они вели атаки на протяжении двух недель.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.


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    6 апреля 2025, 12:58 • Новости дня
    Британия и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель

    Британия и США успешно испытали гиперзвуковой ракетный двигатель

    Британия и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британское министерство обороны заявило об успешных испытаниях гиперзвукового двигателя, проведенных совместно с США и направленных на создание прототипа гиперзвукового оружия к 2030 году.

    В заявлении британского министерства обороны говорится, что испытания проводились в содружестве с британской оборонной промышленностью и правительством США, и они направлены на создание прототипа гиперзвукового оружия к 2030 году, передает РИА «Новости».

    В рамках испытаний было проведено 233 успешных статических теста на базе НАСА в Вирджинии. Испытания длились шесть недель и сопровождались анализом в режиме реального времени для доработки конструктивных элементов двигателя. Британская лаборатория оборонной науки и техники (Dstl) и исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) совместно с оборонными фирмами, включая Gas Dynamics, принимали активное участие в этих тестах.

    Ранее Европа обратилась к НАТО с запросом на размещение гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия.

    3 апреля издание Defense News сообщило, что в декабре армия США планирует испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия.

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    7 апреля 2025, 05:43 • Новости дня
    Индексы китайских бирж рухнули на фоне торговых пошлин

    Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Component снизились более чем на 4% и 5%

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские фондовые рынки открылись резким падением из-за новых пошлин на американские товары, что стало реакцией на недавние действия США.

    В понедельник китайские фондовые индексы резко обрушились. Как передает ТАСС, индекс Shanghai Composite упал на 4,46%, достигнув отметки 3193,1. Shenzhen Component потерял 5,96%, опустившись до 9747,66.

    Падение продолжилось в течение первых пятнадцати минут торгов, что свидетельствует о негативной реакции рынков на новость об ответных мерах Китая против США. Индекс Пекинской фондовой биржи, известный своим акцентом на малые и средние предприятия, также снизился на 7%, достигнув 1181,07.

    Резкое снижение последовало за объявлением о введении Китаем пошлин в 34% на американские товары с 10 апреля. Это стало ответом на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары, что было объявлено 2 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация «торговой войны» президента США Дональда Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, с основным падением в США. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE упала ниже 70 долларов за баррель, достигнув минимальной отметки с 19 марта 2025 года. На переговоры России и США индекс Мосбиржи IMOEX2 отреагировал снижением, с двумя точечными аномальными обвалами в 18.17 мск и 19.45 мск.

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    6 апреля 2025, 20:43 • Новости дня
    Выбросы похожего на пальмовое масло вещества загрязнили побережье в Анапе

    В Анапе на побережье Черного моря обнаружили выбросы пальмового масла

    На побережье Черного моря в районе Анапы и Темрюка произошел выброс пальмового масла, загрязнивший 10 км береговой линии.

    Выбросы вещества, по предварительным данным, пальмового масла, были обнаружены на 10-километровом участке побережья Черного моря в районе Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Информация о выбросах поступила из оперштаба Кубани, передает РИА «Новости».

    Выбросы вещества белого цвета были замечены на Бугазской косе между станицей Благовещенской и поселком Волна. Специалисты установили, что основная часть выбросов произошла в субботу, 5 апреля, в то время как 6 апреля их количество значительно уменьшилось.

    Для точного определения вещества и выяснения источников его происхождения сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяли необходимые пробы. Ожидаются результаты анализов, которые помогут определиться с дальнейшими действиями по очистке территории.

    Ранее на побережье Анапы около отеля «Пляжный поселок» были зафиксированы выбросы нефтепродуктов.

    В МЧС сообщили, что специалисты собрали более 151 тыс. тонн загрязненного песка и грунта в ходе очистки Керченского пролива.

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    6 апреля 2025, 16:49 • Новости дня
    В Белом доме объяснили отказ ввести пошлины против России

    Белый дом: Россия не попала под пошлины США из-за переговоров по Украине

    В Белом доме объяснили отказ ввести пошлины против России
    @ REUTERS

    Россия не включена в перечень стран, против которых Соединенные Штаты вводят пошлины, из-за текущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Белый дом.

    В интервью телеканалу ABC директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт отметил, что президент США решил не смешивать вопрос пошлин с переговорным процессом, передает РИА «Новости».

    Хассетт подчеркнул важность сохранения жизней, которые теряются в ходе конфликта, и назвал обсуждение пошлин контрпродуктивным в условиях попыток достигнуть мира. Он уточнил, что это не означает, что к России будут относиться иначе, чем к другим странам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. Эскалация «торговой войны» привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, причем основное падение произошло в США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой масштабной в современной истории тарифной войны.


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