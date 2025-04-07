Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.3 комментария
Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке
В Нью-Йорке мужчина с ножом ранил четырех девочек, полиция открыла огонь
В Нью-Йорке мужчина с мясницким ножом напал на детей, ранив четырех девочек, полиция задержала его после семи выстрелов.
Как сообщает New York Post, в Нью-Йорке мужчина с мясницким ножом напал на детей, ранив четырех девочек. Вызов в полицию поступил от 11-летней девочки, которая закрылась в комнате и сообщила о нападении дяди на нее и ее братьев и сестер.
По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, полиция, прибыв на место, обнаружила мужчину с тесаком в руках и следами крови на полу. Полицейские несколько раз приказали ему бросить оружие, но он отказался и направился к ним, после чего в него было выпущено семь пуль. Подозреваемый, 49-летний мужчина, находится в критическом состоянии в больнице.
Четыре девочки, в возрасте 16, 13, 11 и 8 лет, получили серьезные колото-резаные раны и были госпитализированы. Медики рассчитывают, что их жизни удастся спасти. В момент инцидента в доме находился еще один мальчик, который смог выбежать за помощью. Полиция выясняет мотивы нападения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне мужчина в измененном психическом состоянии напал на прохожих с ножом, ранив шестерых, после чего подозреваемого задержали и госпитализировали. В норвежском Тронхейме злоумышленник с ножом напал на троих человек, из которых двое оказались в тяжелом состоянии. В центре Амстердама 30-летний украинец напал с ножом на прохожих, ранив пятерых, включая четверых иностранцев.