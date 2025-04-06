  • Новость часаГруппировка «Запад» уничтожила свыше 250 украинских боевиков
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В пылу борьбы с русским Латвия травит языки ближайших союзников
    Европу предупредили о возможном возврате активов России летом
    Суд арестовал активы Чубайса
    Ягр эмоционально отреагировал на рекорд Овечкина
    Politico назвало катастрофой для Запада контроль России над ресурсами Украины
    Сальдо предложил создать «санитарную зону» на границе Херсонской области
    В Федерации гимнастики России объяснили отказ спортсменов выступать в нейтральном статусе
    Бессент обвинил Зеленского в «разрушении самой простой вещи в мире»
    Маск предсказал волну терактов в Европе
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    6 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    25 комментариев
    6 апреля 2025, 09:40 • Новости дня

    ВС России эвакуировали более 700 человек из Суджанского района

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С марта российские военные эвакуировали из суджанского приграничья в Курской области 713 человек, продолжая обеспечивать безопасность местных жителей.

    Российские военные с 10 марта проводят эвакуацию жителей Суджанского района, расположенного в приграничной зоне, сообщает ТАСС. За это время удалось вывезти в безопасные районы 713 человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС воссоединило с семьями 1700 эвакуированных из Курской области. Волонтеры эвакуировали 101-летнюю жительницу из-под Суджи, чтобы обеспечить ей безопасность. МЧС ранее эвакуировало из Суджанского района Курской области 395 человек.

    3 апреля 2025, 16:40 • Новости дня
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским военным, блокированным в районе Гуево в Курской области, запрещено сдаваться в плен, несмотря на тяжелые условия и нехватку медикаментов, связи и провианта, сообщили в антифашистском подполье.

    Представитель подполья сообщил, что командование ВСУ требует от солдат продолжать сопротивление, даже если они тяжело ранены, передает РИА «Новости». По его словам, такие условия вынуждают военных буквально умирать в подвалах.

    Кроме того, большинство украинских военнослужащих, окруженных в этом районе, не имеют доступа к связи, медикаментам и необходимым запасам продовольствия, добавил собеседник агентства.

    Ранее стало известно, что в районе села Гуево в Курской области обнаружены группы украинских военнослужащих, состоящие из бывших заключенных, которые действуют в окрестных лесных массивах.

    Также сообщалось, что украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за собственных мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

    Коментарии (13)
    4 апреля 2025, 03:12 • Новости дня
    Доброволец: ВСУ давили броневиками тела мирных жителей в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в одном из поселков приграничной зоны Курской области давили тела погибших мирных жителей бронемашинами, заявил доброволец батальона «Курчатов».

    «ВСУ по трупам погибших мирных и военных ездили на броневиках. Специально давили их и говорили местным, чтобы они знали, что так будет со всеми. Это женщина рассказала, она была очевидцем», – сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, боевики так пытались запугать местных жителей.

    В Казачьей Локне украинские солдаты расстреляли автомобиль мужчины, собиравшегося вывезти пенсионерку из опасной зоны, это произошло в первые дни вторжения в регион, 7 или 8 августа.

    «Они [ВСУ] действительно животные», – отметил источник.

    Ранее в Купянском районе Харьковской области нашли три захоронения с телами 17 мирных жителей, среди них нашли тело ребенка, преступления совершили отступающие украинские боевики.

    Коментарии (13)
    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 18:15 • Новости дня
    Названо жалование напавших на Курскую область наемников ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранные наемники из ВСУ, участвовавшие в атаках на Курскую область, получали минимум 30 тыс. долларов, пишут СМИ.

    Расследование уголовного дела против грузинского боевика Ратти Бурдули обнародовало данные о выплатах иностранным наемникам Вооруженных сил Украины, передает Ura.Ru со ссылкой на Mash. Согласно материалам дела, Бурдули получал минимум 30 тыс. долларов за участие в нападениях на Курскую область.

    Бурдули, известный под позывными Викинг, Один и Одиныч, до прихода в ВСУ работал охранником в Афганистане. После переезда на Украину он присоединился к украинским вооруженным силам и участвовал в боевых действиях под Лисичанском. Там он получил многочисленные ранения, но после восстановления продолжил служить.

    В материалах дела также указано, что французские легионеры, также участвовавшие в подобных атаках, получали значительно большие суммы.

    Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно признал Бурдули виновным в нападении на российских военных и обстреле жилых домов в Курской области.

    В январе Верховный суд ДНР осудил гражданина Грузии Автандила Каджая по делу об участии в боевых действиях на стороне украинской армии с марта по июль 2022 года.

    Коментарии (0)
    4 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Кондратовки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Приволья, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три бронемашины, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 940 военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2247 бронемашин, 2609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в пятницу сообщалось. что ВСУ безуспешно атаковали на Сумском направлении. Российские войска отразили атаку ВСУ в Курской области.

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    Коментарии (5)
    6 апреля 2025, 05:29 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила свыше 250 украинских боевиков

    Российская группировка «Запад» уничтожила 250 боевиков и 5 станций Starlink

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие российской группировки «Запад» за сутки уничтожили более 250 украинских боевиков, а также пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотниками.

    Как сообщает ТАСС, начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что в течение суток российские военнослужащие уничтожили более 250 украинских боевиков. Также были уничтожены пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

    Бигма уточнил: «Уничтожены 33 пункта управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов». По его словам, расчеты ПВО также ликвидировали два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 22 БПЛА самолетного типа.

    Кроме того, в ходе боевых действий российские силы уничтожили танк Т-72, два автомобиля и роботизированную платформу. В результате контрбатарейной борьбы были ликвидированы три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», Krab и Panzerhaubitze 2000, четыре артиллерийских орудия западного производства и десять минометных расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар по аэропорту Днепропетровска, уничтожив пять самолетов ВСУ, доработанных для военных целей. Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни. Украинские вооруженные формирования понесли значительные потери в живой силе и технике в результате действий российских военных группировок.

    Коментарии (2)
    5 апреля 2025, 14:36 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 210 военных
    ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 210 военных
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах Басовки, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Приволья, Садков, Храповщины и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, два бронетранспортера, пять бронемашин, миномет, а также восемь пунктов управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72150 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 бронетранспортеров, 2252 бронемашины, 2618 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области. В пятницу также сообщалось. что ВСУ безуспешно атаковали на Сумском направлении.

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    Коментарии (0)
    4 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Названо число пропавших без вести в Курской области солдат ВСУ

    Число пропавших без вести военных ВСУ в Курской области превысило семь тысяч

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Курской области общее число пропавших без вести солдат ВСУ превышает семь тысяч человек, часть из которых возможно сгорели в технике, сообщил источник в группировке войск «Север».

    Как указал источник, по предварительным оценкам, в Курской области численность пропавших без вести среди Вооруженных сил Украины превышает семь тысяч человек. Некоторые из них могли погибнуть в технике, а других нашли только в виде остатков и фрагментов тел, передает РИА «Новости».

    Источник уточнил, что в списках потерь 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ числятся 600 пропавших без вести военнослужащих. Бригада за время участия в боевых действиях в Курской области дважды пополняла личный состав, что указывает на значительные потери.

    По данным источника, при штатной численности бригады примерно в четыре тысячи человек, боевой состав, включающий три батальона и разведывательную роту, насчитывает около 1100 военных. Это означает, что по документам каждый второй штурмовик бригады числится пропавшим без вести.

    Он также подчеркнул, что реальные потери украинской армии могут быть значительно выше, чем указано в официальных документах.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни. В среду сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более 1,2 тыс. военнослужащих и десятки единиц техники.

    Коментарии (0)
    5 апреля 2025, 04:41 • Новости дня
    ВСУ потеряли 15 механизированных бригад в Курской области

    Источник: ВСУ потеряли 15 механизированных бригад в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в ходе вторжения в Курскую область понесла значительные потери, включая 15 механизированных бригад, это более 72 тыс. человек, сообщил источник в группировке войск «Север».

    В числе потерь ВСУ в регионе – 22 тыс. убиты, свыше 50 тыс. ранены, сказал собеседник РИА «Новости».

    Эти данные получили при пересчете безвозвратных потерь в боевые единицы. В основе расчетов лежат данные о потерях 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, где 600 военнослужащих числятся пропавшими без вести. Бригада, насчитывающая 4 тыс. человек, дважды пополняла личный состав.

    Представитель группировки добавил, что по документам каждый второй штурмовик пропал без вести. «На самом деле потери, скорее всего, значительно выше», – отметил источник. По предварительным оценкам, общее число пропавших без вести среди украинских войск в регионе превышает 7 тыс. человек. Из них часть погибла в технике, других нашли лишь в виде фрагментов и останков.

    Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 14:36 • Новости дня
    Российские войска отразили атаку ВСУ в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналь, Гуево, Олешня. Отражена контратака противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, две бронемашины и два миномета, а также пять пунктов управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 750 военнослужащих, 403 танка, 330 машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2244 бронемашины, 2602 автомобиля, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.

    Ранее в четверг «северяне» рассказали о зачистке двух сел Белгородской области от ВСУ.

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    Коментарии (0)
    4 апреля 2025, 06:15 • Новости дня
    ВСУ отбирали сломанные машины у жителей Суджи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители курской Суджи рассказывали о случаях, когда ВСУ забирали у них даже неисправные автомобили, ремонтировали их и использовали для своих нужд, оставляя людей без транспорта.

    Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) забирали даже сломанные автомобили у жителей Суджи Курской области, пишет ТАСС. Местная жительница Светлана, которая была эвакуирована после освобождения города, рассказала, что военные интересовались наличием машин в гаражах. Они забирали транспортные средства, если могли их завести, и использовали их после ремонта.

    Светлана также отметила, что ВСУ проявляли интерес ко всему, что могло им пригодиться, собирая вещи из гаражей. Она вспомнила случай, когда солдаты, чтобы завести машину, привезли свой аккумулятор и накачали колеса. После чего машину забрали для своих нужд.

    По словам Светланы, взамен украинские военные иногда предлагали продовольственную помощь, однако требовали оплату в гривнах за необходимые жителям вещи. Женщина подчеркнула, что, отказавшись от такой сделки, так ничего и не получила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, выразившуюся от жителей Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.

    Коментарии (0)
    4 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    При эвакуации из села 92-летняя жительница Гуево прошла с бойцами шесть километров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожилая женщина из Гуево в Курской области преодолела шесть километров вместе с военнослужащими при эвакуации из приграничного населенного пункта.

    Пожилая женщина, 1933 года рождения, была эвакуирована из села Гуево в Курской области, передает РИА «Новости». Она прошла шесть километров в сопровождении военнослужащих группировки «Север». Военнослужащий с позывным «Большой» рассказал, что женщине было трудно идти, но она преодолела расстояние благодаря помощи бойцов.

    Когда группа эвакуации подошла к одной из точек в нескольких километрах от линии боевых действий, на встречу вышли люди с носилками. Женщину переложили на них и эвакуация заняла несколько часов.

    Жительница Гуево Екатерина Ивановна также рассказала, что военная комендатура ВСУ запрещала ей ходить по селу без специального пропуска, который был выдан ей в период оккупации села. Она отметила, что пропуск надо было всегда иметь при себе, иначе нельзя было выходить на улицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области, а также не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 14:55 • Новости дня
    Госдума наделила статусом ветеранов боевых действий всех бойцов в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума приняла законопроект, наделяющий статусом ветеранов боевых действий всех бойцов, отражавших вторжение на территорию России, включая участников добровольческих формирований.

    Госдума России приняла законопроект, инициированный правительством, который присваивает статус ветеранов боевых действий всем бойцам, отражавшим вторжение на территорию России, включая участников добровольческих формирований, передает ТАСС.

    Законопроект, принятый в третьем чтении, вносит изменения в закон «О ветеранах» и расширяет список категорий лиц, имеющих право на получение данного статуса.

    Согласно документу, статус ветерана боевых действий будет предоставляться не только военнослужащим, но и сотрудникам МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения, прокуратуры и Следственного комитета, выполнявшим задачи по защите территорий России. Также этот статус распространяется на лиц, которые защищали границы страны и территории, прилегающие к районам специальной военной операции (СВО). Лица, получившие ранения или заболевания в ходе выполнения таких задач, получат статус инвалидов боевых действий.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркнул, что новые нормы обеспечат поддержку солдат и офицеров, защищающих страну. По его словам, присвоение статуса ветерана и инвалида боевых действий позволит этим людям получать дополнительные выплаты и социальную поддержку. Кабинет министров также получил полномочие определять перечень территорий, прилегающих к районам проведения СВО, в зависимости от динамики ее проведения.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам специальной военной операции (СВО) до 30 марта.

    Путин также поручил создать отдельное направление поддержки для ветеранов СВО. Кроме того, президент России распорядился создать цифровой архив историй участников СВО.

    Коментарии (0)
    5 апреля 2025, 17:53 • Новости дня
    Добровольцы закрасили оскорбительные надписи ВСУ на памятнике в Курской области

    Добровольцы закрасили надписи ВСУ на оскверненном памятнике в Курском районе

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области добровольцы из батальона «Курчатов» закрасили оскорбительные надписи, оставленные солдатами ВСУ на памятнике советским воинам, и убрали территорию мемориала в селе Казачья Локня.

    Добровольцы из батальона «Курчатов» закрасили оскорбительные надписи, оставленные солдатами Вооруженных сил Украины на памятнике советским солдатам в селе Казачья Локня Курской области, передает ТАСС.

    Добровольцы также провели уборку на территории мемориала, восстановив его прежний вид. По словам командира добровольческого батальона с позывным Дед, они не могут оставаться в стороне, когда видят подобные акты вандализма.

    Мемориал был сильно осквернен: на груди статуи красноармейца синей краской написано нецензурное слово, на спине нарисован мужской половой орган, а красные звезды были разукрашены в желто-синие цвета украинского флага.

    Военный священник, протоиерей Александр Зинченко, отметил, что ветеранам, защищавшим Отечество, было бы стыдно за действия своих потомков, он подчеркнул важность восстановления мемориалов. Добровольцы уверены, что власти восстановят оскверненные мемориалы.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против литовского гражданина Вальдаса Барткявичюса за осквернение памятника советским воинам в Курской области.

    Следствием установлено, что 11 ноября Барткявичюс и иные лица, применяя фотосъемку, осквернили и повредили указанный монумент.

    Коментарии (0)
    5 апреля 2025, 17:43 • Новости дня
    ВСУ обстреляли эвакуировавшуюся семью с ребенком в Гуево

    ВСУ обстреляли группу эвакуируемых из Гуево с несовершеннолетней девочкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ артиллерией обстреляли группу мирных жителей, включая девочку, во время эвакуации из Гуево в Курской области.

    В ходе эвакуации мирных жителей из приграничного района Гуево в Курской области, украинские вооруженные силы открыли артиллерийский огонь по группе, в которой находилась несовершеннолетняя девочка, сообщает РИА «Новости». Эвакуацию организовали военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

    Девочка по имени Олеся, попавшая под обстрел, рассказала, что их группа начала движение после выхода из подвала, но вскоре попала под обстрел. Она описала, как они двигались на улицу, падали и снова укрывались от снарядов, а затем продолжили путь через лес, избегая обнаружения беспилотниками.

    По словам Олеси, лесной маршрут был заминирован: на тропинке были натянуты растяжки, установлены баклажки, а также валялись дроны. Она отметила, что российские бойцы аккуратно провели ее семью через это опасное минное поле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Украинские войска не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

    Коментарии (0)
    4 апреля 2025, 14:22 • Новости дня
    Система ПВО сбила пять украинских дронов в Белгородской и Курской областях

    Tекст: Дарья Григоренко

    В рамках двухчасовой операции дежурные средства ПВО успешно сбили пять украинских беспилотников, три из которых были уничтожены над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что в период с 11.00 до 13.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них три дрона были сбиты над территорией Белгородской области, а два БПЛА – над территорией Курской области.

    3 апреля в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника в шести областях, включая Брянскую и Курскую.

    В среду в Белгородской области на хуторе Масычево и в поселке Степное три человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников.

    Коментарии (0)
    Главное
    WSJ: Си Цзиньпин стал победителем в торговой войне с США
    «Мисс Европа-Косово» погибла, убегая от полиции в Турции
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    Немецкие школьники устроили скандал в мемориале Берген-Бельзен
    В Британии призвали Макрона умерить использование парфюма
    «Русский Ди Каприо» похудел в зоне СВО на 20 килограммов
    Дедушка убил 2-летнего внука на северо-западе Москвы

    Мир испугался наплыва дешевых китайских товаров из-за пошлин США

    Китай намерен биться с США. Он ответил Дональду Трампу введением 34-процентных пошлин на все американские товары. Хватит ли КНР сил победить в торговой войне? В первую волну Пекину удалось не только найти новые рынки сбыта, но и совершить технологический рывок. Евросоюз уже в панике от ожидания наплыва дешевой китайской продукции. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп послал Макрону «черную метку»

    Приговор суда, перечеркнувший дальнейшую политическую карьеру Марин Ле Пен, обещает принести немало неприятностей ее врагу – президенту Франции Эммануэлю Макрону. Его американский коллега Дональд Трамп решил поучить Евросоюз демократии. Чем настойчивее он это делает, тем лучше для России. Подробности

    Перейти в раздел

    «Если жив, то там классно». Как СВО превращается в семейное дело

    Что заставило 60-летнего слесаря добиваться третьего по счету контракта? Для чего на передовую добровольно ушел отец четырех дочерей? Почему мама, некогда не отпустившая сына в Сирию, одобрила его участие в СВО? Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД побывал на одной из крупнейших электростанций Сибири под Нижневартовском, где встретил работников – ветеранов СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп решил превратить НАТО в свой бизнес-проект

    Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее 5% своего ВВП на оборону, заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Сейчас по этому показателю США уступают Польше, которая среди членов альянса стала лидером по военным расходам. Насколько реализуемо очередное требование Дональда Трампа и на что пойдут дополнительные деньги? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............