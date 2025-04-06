За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.6 комментариев
ВС России эвакуировали более 700 человек из Суджанского района
С марта российские военные эвакуировали из суджанского приграничья в Курской области 713 человек, продолжая обеспечивать безопасность местных жителей.
Российские военные с 10 марта проводят эвакуацию жителей Суджанского района, расположенного в приграничной зоне, сообщает ТАСС. За это время удалось вывезти в безопасные районы 713 человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС воссоединило с семьями 1700 эвакуированных из Курской области. Волонтеры эвакуировали 101-летнюю жительницу из-под Суджи, чтобы обеспечить ей безопасность. МЧС ранее эвакуировало из Суджанского района Курской области 395 человек.