Песков: Кремль доволен новым законом о статусе ветеранов СВО

Tекст: Вера Басилая

Песков отметил, что в Кремле удовлетворены принятием закона о статусе ветеранов боевых действий. Он подчеркнул, что закон учитывает все необходимые нюансы и соответствует поручению президента, передает ТАСС.

Песков также обратил внимание на важность учтенных в законе нюансов, связанных с ситуацией в Курской области, которая затрагивает многих военнослужащих.

По его словам, закон чрезвычайно важен, поскольку охватывает интересы людей, героически сражающихся за освобождение российских земель. Таким образом, работа парламента получила положительную оценку со стороны Кремля.

Ранее Госдума приняла законопроект, который наделяет статусом ветеранов боевых действий всех бойцов, отражавших вторжение на территорию России, включая участников добровольческих формирований.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам специальной военной операции до 30 марта.