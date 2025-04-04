Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.0 комментариев
Песков: Кремль доволен новым законом о статусе ветеранов СВО
Кремль доволен принятым Госдумой законом о статусе ветеранов СВО, так как он учитывает все необходимые нюансы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что в Кремле удовлетворены принятием закона о статусе ветеранов боевых действий. Он подчеркнул, что закон учитывает все необходимые нюансы и соответствует поручению президента, передает ТАСС.
Песков также обратил внимание на важность учтенных в законе нюансов, связанных с ситуацией в Курской области, которая затрагивает многих военнослужащих.
По его словам, закон чрезвычайно важен, поскольку охватывает интересы людей, героически сражающихся за освобождение российских земель. Таким образом, работа парламента получила положительную оценку со стороны Кремля.
Ранее Госдума приняла законопроект, который наделяет статусом ветеранов боевых действий всех бойцов, отражавших вторжение на территорию России, включая участников добровольческих формирований.
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам специальной военной операции до 30 марта.