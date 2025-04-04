В Тульской области уничтожили украинский беспилотник

Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.2 комментария
Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.2 комментария
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«Военный осведомитель»: Индия поставила Украине артиллерийские мины через Европу
Индия оказалась в центре внимания после сообщений о поставках артиллерийских боеприпасов на Украину, передает «Газета.Ru» со ссылкой на канал «Военный осведомитель».
В публикации представлены фотографии артиллерийских мин, якобы произведенных в Индии в 2024 году, которые предназначены для использования с минометами калибра 120 мм.
Отмечается, что путь артиллерийских боеприпасов на Украину пролегает через посредников из европейских стран. Это позволяет избежать прямых поставок, которые могли бы вызвать международный резонанс и последствия для Индии в сфере международных отношений.
Артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов имеют широкую сферу применения. Они могут использоваться для различных типов огня, включая осколочно-фугасный, светошумовой и дымовой.
Эти боеприпасы предназначены для поражения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 7-8 км.
Ранее Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ.
Группировкой «Восток» было анесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Разливом, Ялтой, Отрадным, Вольным Полем ДНР и Январским Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника при этом составили до 125 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, включая польскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab.
В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны около Миропольского, Проходов и Петрушевки Сумской области.
При этом потери противника составили до 75 военнослужащих, танк, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Каменки, Кондрашовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки Харьковской области, Новомихайловки, Редкодуба и Нового ДНР.
ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, два танка, бронемашину, четыре пикапа и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе американскую 155-миллиметровую гаубицу М198. Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
Между тем, подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Северска, Миньковки, Веролюбовки, Часова Яра, Курдюмовки, Константиновки и Плещеевки ДНР.
Противник при этом потерял до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и два склада боеприпасов.
А подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и отряда спецназначения «Омега» у Димитрова, Красноармейска, Котлино, Ленина, Удачного, Преображенки и Алексеевки ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113 и французский VAB. Уничтожены два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне сообщалось, что ВС России выбили ВСУ из села Веселое в ДНР.
1 апреля российские войска освободили Разлив в ДНР. А в минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выразила опасения, что введение президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на импортные товары отвлекает внимание мирового сообщества от Украины, что может иметь негативные последствия для Киева, передает ТАСС.
«Мир вошел в зону страшной турбулентности. К сожалению, введение пошлин отвлекает внимание от войны и плохо для Украины», – написала она в телеграм-канале.
Другой депутат Ярослав Железняк признал негативные последствия для украинской экономики от введенных пошлин, однако отметил, что это не катастрофа по сравнению с условиями для других стран. Он подчеркнул, что украинский экспорт в США составляет лишь 0,9 млрд долларов или 2% от всего экспорта, тогда как импорт из США превышает 3 млрд долларов.
Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев высказал мнение, что новые пошлины в размере 10% на украинский импорт не окажут существенного влияния на страну, но могут вызвать негативные косвенные последствия. Он назвал эти пошлины «цинизмом высшего сорта» ввиду значительного перевеса США во взаимной торговле и указал, что глобальная торговая война может замедлить экономики партнеров Украины, сократив возможности для помощи.
Гетманцев также отметил, что правительства стран-партнеров, прежде всего в ЕС, могут включить протекционистские меры, что уже более существенно ударит по Украине. Он подчеркнул, что США находятся в выгодном положении в двусторонней торговле и введение пошлин в 10% при дефиците торговли в 2,6 млрд долларов является «экономическим цинизмом высшего ранга».
Ранее Трамп заявил, что США установили новые таможенные пошлины на импортные товары, причем для Украины пошлины составят 10%.
Американская администрация также вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.
США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.
При этом в США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов.
Представитель МИД Захарова сообщила о планах на Одессу и Львов
Захарова отметила, что некоторые европейские страны планируют разместить на Украине «гарантийные силы» с целью контроля над Одессой и Львовом, передает ТАСС.
Она сравнила эти планы с интервенцией стран Антанты в ходе Гражданской войны в России в 1917-1922 годах.
По ее словам, среди задач таких «гарантийных сил» – сдерживание потенциальной агрессии со стороны России. Захарова уверена, что исторический опыт позволяет России противостоять таким действиям.
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине, но не на линии фронта.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о небезосновательном интересе Польши к Львову, отметив историческую значимость города.
Газета ВЗГЛЯД писала об интересе Британии к Одессе и Очакову.
Представитель подполья сообщил, что командование ВСУ требует от солдат продолжать сопротивление, даже если они тяжело ранены, передает РИА «Новости». По его словам, такие условия вынуждают военных буквально умирать в подвалах.
Кроме того, большинство украинских военнослужащих, окруженных в этом районе, не имеют доступа к связи, медикаментам и необходимым запасам продовольствия, добавил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что в районе села Гуево в Курской области обнаружены группы украинских военнослужащих, состоящие из бывших заключенных, которые действуют в окрестных лесных массивах.
Также сообщалось, что украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за собственных мин, установленных для защиты позиций от российских сил.
По данным издания, западные страны обсуждали планы по использованию командно-контрольных структур НАТО для развертывания так называемых «сил заверения» на Украине, передает РИА «Новости».
Эти силы смогут использовать общие разведывательные и наблюдательные возможности НАТО.
Согласно информации газеты, обсуждение проходило под руководством Франции и Великобритании. В переговорах принимал участие генсек НАТО Марк Рютте, который отправлял на технические встречи высокопоставленных должностных лиц.
Однако некоторые члены коалиции выразили сдержанность в отношении этой инициативы, поскольку она рассматривается как способ косвенного участия США и получения их поддержки.
Один из чиновников отметил, что НАТО остается единственным вариантом для командования и управления, если планируется размещение сил различных стран на Украине.
Чиновники сообщили FT, что это предложение является лишь одним из нескольких рассматриваемых вариантов и может измениться до достижения окончательного соглашения.
Ранее европейские дипломаты выразили беспокойство по поводу вероятного сближения США с Россией, которое может подорвать основы НАТО, несмотря на отсутствие конкретных решений со стороны Вашингтона. В НАТО тем временем приостановили обсуждение пересмотра отношений с Россией.
Столичная администрация подтвердила информацию о взрыве, уточнив, что один человек погиб, а другой был ранен и доставлен в больницу, сообщает ТАСС.
Администрация также отметила, что на месте происшествия сейчас работают все необходимые экстренные службы. Причины взрыва пока не установлены, но рассматривается версия о возможном взрыве газового баллона.
Позже еще один взрыв произошел в Днепровском районе Киева, когда мужчина поднял неустановленный предмет, в результате чего пострадал и был госпитализирован.
В понедельник в Харькове прозвучал взрыв.
Экс-депутат Рады сообщил об уничтожении Ан-225 «Мрия» артиллерией ВСУ
Куприй заявил, что самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в результате обстрела аэродрома Гостомель под Киевом Вооруженными силами Украины в феврале 2022 года, передает ТАСС.
По его словам, имеются видеодоказательства, на которых видно, как ракеты из системы «Град» летят в сторону аэропорта, и что удары наносили украинские самолеты. Он также добавил, что уголовное дело по этому инциденту сфальсифицировано, и задал вопрос о незащищенности аэропорта.
Экс-депутат подчеркнул, что руководство концерна «Антонов» получило письмо от главы «Укроборонпрома» Юрия Гусева, в котором тот отрицал наличие угрозы для авиапарка и фактически запретил перемещение самолетов, включая «Мрию», из аэропорта.
Куприй выразил сомнение относительно действий Гусева, который сейчас обладает дипломатическим иммунитетом в Баку, и подчеркнул необходимость выяснения причин, по которым решение об эвакуации не было принято.
Ан-225 «Мрия» был крупнейшим грузоподъемным самолетом в мире, его грузоподъемность достигала 250 тонн. Он был разработан в ОКБ имени Антонова и построен на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах для перевозки компонентов ракеты-носителя «Энергия» и орбитального корабля «Буран». После распада СССР самолет был адаптирован для коммерческих перевозок, а второй экземпляр так и не был завершен.
Ранее российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ.
Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».
На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета.
Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».
Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о якобы многочисленных военных преступлениях России на Украине «бредом больного», передает ТАСС.
Она отметила, что эти заявления представляют собой «вредоносную пропагандистскую канонаду».
Кроме того, Захарова обвинила Запад и киевский режим в подготовке «очередного спектакля» в годовщину событий в Буче. Она заявила, что это делается для снабжения «зомбоинформацией» украинских граждан и граждан Европейского союза, чьи страны продолжают выделять миллиарды на поддержку киевского режима.
Захарова подчеркнула, что цель данных действий – сорвать мирные переговоры и обосновать дополнительные многомиллиардные вливания в украинскую экономику.
«И тогда он был нужен для того, чтобы сорвать мирные договоренности и переговоры и ввергнуть регион в пучину бойни», – добавила дипломат.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции в Судже, что может повлиять на энергоснабжение ряда европейских стран, и обвинил в этом Россию.
Лавров также заявил, что Россия не может верить на слово Владимиру Зеленскому и киевскому режиму.
Захарова высказала свое мнение о европейских коалициях, якобы предназначенных для урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».
Дипломат подчеркнула, что эти коалиции напоминают группы в социальных сетях для психически нездоровых людей, и заявила, что они не имеют отношения к миру, а являются подгруппами «партии войны».
Захарова напомнила о попытках создания «коалиции желающих» для отправки миротворческого контингента на Украину, а также о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о формировании «коалиции действий за прочный и долговременный мир». Последняя коалиция, по словам Макрона, призвана объединить тех, кто стремится к единству в построении мира через силу.
Официальный представитель МИД выразила сомнение в намерениях этих коалиций, задавшись вопросом, что будут делать эти коалиции – «коалиция желающих» и «коалиция мира через силу».
Захарова добавила, что эти названия скорее напоминают группы в социальных сетях для людей с нездоровой психикой и не имеют отношения к миру.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.
Министерство обороны России сообщило о четырех атаках, совершенных Вооруженными силами Украины в течение суток, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Атаки были направлены на различные энергетические объекты в Луганске, Курске, Белгородской и Запорожской областях, что привело к значительным перебоям в электроснабжении и прекращению подачи газа.
В Луганске в 00:43 был атакован газораспределительный объект «Сватово», в результате чего произошло возгорание и остановка газоснабжения более 11 тыс. потребителей. В Курской области в 02:11 удар беспилотника по энергообъекту компании «Курскэнерго» оставил без электричества более 1,2 тыс. потребителей.
В Белгородской области в 12:06 артиллерийский обстрел вывел из строя подстанцию «Максимовка», оставив без электричества более 1,7 тыс. потребителей. Также в Запорожской области в 18:00 атака на подстанцию «Васильевка» прекратила электроснабжение для около 9 тыс. потребителей.
Эти действия, по словам Министерства обороны России, свидетельствуют о неспособности киевского режима соблюсти возможные договоренности по урегулированию конфликта.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.
В Кремле заявили, что Украина ежедневно атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.
Кроме того удары наносились по цехам производства БПЛА, складам с боеприпасами, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба JDAM и три снаряда американскиой РСЗО HIMARS, а также 138 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49562 беспилотника, 601 ЗРК, 22 644 танка и других бронемашин, 1533 боевые машины РСЗО, 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 624 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Накануне сообщалось, что ВС России поразили предприятие по сборке БПЛА и центр подготовки операторов.
В четверг российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области.
Зеленский допустил прекращение огня в ближайшие недели или месяцы
Он подчеркнул, что события могут развиваться по-разному, иногда все может произойти мгновенно, передает ТАСС.
На встрече с представителями территориальных общин Черниговской области, которую транслировал его офис, Зеленский сказал: «Я думаю, это возможно сделать максимально [скоро], в ближайшие недели, может быть, месяцы. Может быть по-разному, иногда все случается в один момент. Особенно с этой частью завершения войны – горячая фаза, полное прекращения огня».
Эти слова стали ответом на вопрос о перспективах мирного урегулирования конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел опрос о значении нормализации отношений между Россией и США.
Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Сийярто сообщил о позиции США по уступкам в мирных переговорах на Украине
По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, после заседания Рубио открыто изложил приверженность США идее мирного урегулирования конфликта и описал реалистичную модель возможных переговоров, передает РИА «Новости».
Сийярто подчеркнул, что из выступления Рубио стало очевидно: для заключения мирного соглашения по Украине потребуются уступки от обеих сторон. Венгерский министр отметил, что США готовы способствовать процессу, который может привести к долгожданному миру в регионе.
Ранее президент США подчеркнул важность остановки конфликта на Украине, несмотря на хорошее сотрудничество с Россией и Украиной.
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявлял, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами.
Замглавы офиса Зеленского заявил о подготовке к встрече по контингенту западных войск
Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что Киев рассчитывает на участие десяти-двенадцати стран в рамках «коалиции желающих», передает РИА «Новости».
Речь идет о предоставлении гарантий безопасности и потенциальном размещении миротворческих контингентов в Украине. Среди стран, которые планируют принять участие, упоминаются Британия, Франция, страны Балтии и Северной Европы.
Палиса подчеркнул, что основным фактором в выборе партнеров для переговоров стали готовность Франции и Британии взять на себя лидерство в процессе обеспечения безопасности Украины. Он отметил, что запланировано проведение встреч, одна из которых пройдет в техническом формате.
Что касается Соединенных Штатов, то Палиса уточнил, что Киев пока не обсуждал с американской стороной новые пакеты военной помощи. Он признал, что продолжение военных действий без поддержки США будет затруднительным, но другого выбора у Украины нет.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет разместить на своей территории боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности, а не миротворцев ООН или ОБСЕ.
О формировании «коалиции желающих» объявили по итогам саммита европейских государств в Лондоне в начале марта.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей.