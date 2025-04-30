Историческая онлайн-игра «Наша Победа» собрала свыше 70 тыс. участников

Tекст: Валерия Городецкая

Историческая онлайн-игра «Наша Победа» прошла при поддержке партии «Единая Россия» и движения «Волонтеры Победы» в рамках Международной акции «Диктант Победы», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Более 70 тыс. человек присоединились к мероприятию и ответили на вопросы о Великой Отечественной войне, демонстрируя свои знания и логическое мышление.

По словам председателя центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольги Занко, «Игра «Наша Победа» вновь подтвердила, что память о Героях Великой Отечественной войны жива в сердцах людей. Тысячи участников со всей страны и из-за рубежа проверили свои знания, открыли для себя новые факты о подвигах поколения Победителей и еще раз доказали, что история нашей страны – это история мужества, стойкости и единства».

Мероприятие прошло 30 апреля 2025 года в формате интеллектуального онлайн-соревнования с индивидуальной оценкой результатов – две игры в течение дня позволили учесть часовые пояса участников. Организаторы использовали архивные документы и материалы, которые прошли экспертизу историков. В регионах России добровольцы проходили игру на площадках вузов и волонтерских центров, а в отдельных случаях организовывали открытые трансляции для всех желающих.

Победители и призеры обеих игр определят по итогам российских и международных рейтингов, их наградят ценными призами. Итоги объявят до 13 мая 2025 года, а всем участникам выдадут сертификаты о прохождении игры.