Шойгу назвал главные угрозы мировой безопасности

Шойгу заявил о наибольшей угрозе мировой безопасности от ИГ и «Аль-Каиды»

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, наибольшую опасность по-прежнему несут запрещенные в России террористические организации ИГ и «Аль-Каида*» и связанные с ними группировки, передает РИА «Новости».

Шойгу отметил в своем выступлении на сессии высоких представителей стран БРИКС, что эти структуры действуют в регионах Ближнего Востока, Африки, Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии и показывают высокую способность к быстрой адаптации к изменяющимся геополитическим условиям.

«Серьезную угрозу международной безопасности по-прежнему представляет деятельность террористических и экстремистских организаций. Наиболее серьезные вызовы по-прежнему исходят от ИГИЛ* и "Аль-Каиды", а также связанных с ними экстремистских группировок», – подчеркнул он.

Шойгу также указал, что в текущем году до 95% убитых в результате террористических актов приходятся на Африку, Ближний Восток и Южную Азию. По его словам, 90% всех терактов и 98% их жертв зафиксированы в странах, где продолжаются вооруженные конфликты.

Ранее в ходе масштабной операции, охватившей Стамбул, Анталью и еще десятки провинций, турецкие силовики задержали 210 человек по подозрению в связях с ИГ и финансировании боевиков.