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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    10 комментариев
    30 апреля 2025, 12:36 • Новости дня

    В КНДР назвали освобождение Курской области победой справедливости

    Глава делегации КНДР заявил о победе над злом в Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленный военный КНДР подчеркнул стратегическое значение завершения операции в Курской области и прочность союзничества между КНДР и Россией.

    По информации ТАСС, генерал-лейтенант Пак Ен Ир отметил, что операция по освобождению районов Курской области стала победой справедливости над чистым злом. Он выступил на III Международном антифашистском конгрессе и заявил, что завершение этой операции открывает новую страницу истории.

    Пак Ен Ир также подчеркнул, что эти события отразили прочное боевое содружество между КНДР и Россией. По его словам, союзнические отношения между народами двух стран достигли самого высокого стратегического уровня.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Президент России Владимир Путин может наградить военных из КНДР, которые оказывали содействие в освобождении Курской области от ВСУ.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил самоотверженность северокорейских военных и анонсировал установку памятника в честь их участия в совместной с Россией операции.

    27 апреля 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Военный эксперт Козюлин: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Бойцы КНДР хорошо зарекомендовали себя в боях в российском приграничье. Однако продолжать участие в боевых действиях уже на территории ДНР они не станут, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области.

    «Скорее всего, пребывание северокорейских военных в зоне боевых действий подошло к концу. Их участие в СВО регламентировалось принятым в прошлом году договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами. В четвертой статье этого документа отмечалось, что Москва и Пхеньян обязуются оказывать друг другу помощь при условии внешней агрессии», – указывает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Вторжение ВСУ в Курскую область как раз создало прецедент, при котором это положение договора и могло быть реализовано. Сейчас регион зачищен от внешних агрессоров, поэтому северокорейские военные могут возвращаться домой. Нужды в их дальнейшем пребывании в приграничье больше нет», – рассуждает собеседник.

    «Не думаю, что бойцы из КНДР продолжат участие в конфликте уже на территории ДНР. Конечно, согласно Конституции РФ, еще неосвобожденные города и села республики также входят в состав России. То есть формально основания для продолжения реализации принятого соглашения между нашими странами имеются», – подчеркивает эксперт. – «Но все-таки ДНР, в отличие от Курской области, не признана многими государствами в качестве региона РФ. Для Москвы в этом плане особых проблем нет, а вот на Пхеньяне участие в боевых действиях на Донецком направлении может обернуться наращиванием санкционного давления со стороны западных стран».

    «Разумеется, мы бы не хотели создавать столь значимые проблемы для наших союзников. КНДР и так немало помогла России. Известно, что ее солдаты непосредственно принимали участие в боях в Курской области, а это значит, что их армия приобрела неоценимый опыт участия в современной войне», – заключил Козюлин.

    Напомним, Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области. Как сообщил начальник ведомства Валерий Герасимов, северокорейские солдаты работали бок о бок с бойцами ВС РФ, проявляли высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм.

    На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова выразила благодарность Пхеньяну. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что Москва «никогда не забудет» ее северокорейских друзей. По ее мнению, участие солдат КНДР в деоккупации приграничья стало новой страницей в сотрудничестве двух государств.

    Несмотря на то, что официальных данных о пребывании военных республики в зоне боевых действий мало, некоторыми деталями делятся военкоры. Так, Александр Коц пишет, что северокорейские бойцы изначально проходили обучение на полигонах, где знакомились с тактикой боевых действий и овладевали управлением БПЛА.

    Затем их перекинули в Курскую область. «Жили они в полевых условиях. Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах», – сообщает военкор. По его словам, участие представителей КНДР позволило России не ослаблять давление на других участках фронта.

    Напомним, Москва полностью завершила освобождение территорий Курской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как это событие скажется на состоянии всей линии боевого соприкосновения.

    Коментарии (28)
    28 апреля 2025, 01:02 • Новости дня
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области
    @ t.me/boris_rozhin

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщили корейские СМИ.

    По информации южнокорейского агентства Ренхап, ссылающегося на сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), Ким Чен Ын решил направить вооруженные силы страны в Россию в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, передает РИА «Новости».

    По словам Ким Чен Ына, ситуация в регионе потребовала выполнения обязательств по данному соглашению. Он также сообщил, что российская сторона была официально уведомлена о решении КНДР отправить войска для участия в боевых действиях.

    Ким Чен Ын анонсировал возведение в столице КНДР монумента боевой славы в честь павших воинов, отмечая, что это будет «вечная память от Родины и народа».

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о значительной помощи КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что корейские военные участвовали в операции по освобождению курского приграничья в рамках статьи 4 соглашения.

    Инфографика

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

    Коментарии (17)
    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

    Коментарии (0)
    28 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    @ Robin Hausmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейский МИД заявил о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило протест в связи с отправкой северокорейских военных в Россию, передает «Интерфакс».

    В заявлении южнокорейского ведомства отмечается, что подобные действия нарушают международные нормы и призвали Россию и КНДР «незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество».

    В МИД КНДР ранее подтвердили факт размещения военных в России, подчеркнув соответствие этого шага международному законодательству. В Сеуле расценили такие заявления, как попытку насмешки над международным сообществом, и осудили действия КНДР. В южнокорейском МИД также призвали Россию и КНДР прекратить военное сотрудничество, которое в Сеуле считают незаконным.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России об освобождении всей Курской области от ВСУ и отметил значительную помощь военнослужащих КНДР.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал военных из КНДР героями за участие в операции по освобождению Курской области.

    Коментарии (38)
    28 апреля 2025, 09:19 • Новости дня
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа

    Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    @ Sergey Bobylev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области и отметил их героизм.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии, участвовавшим в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин отметил высокий уровень подготовки и героизм корейских воинов, которые совместно с российскими бойцами отражали вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным 19 июня 2024 года.

    «В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской народной армии – в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьей 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон», – отметил президент России.

    Путин отдельно выразил признательность председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, а также всему руководству и народу КНДР за помощь и поддержку.

    «Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул, что действия подразделений КНДР «были продиктованы чувством солидарности и товарищества, а также полностью соответствовали международным нормам».

    Президент выразил уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

    Ранее корейские СМИ заявили, что КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках этого договора.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства.

    Коментарии (46)
    28 апреля 2025, 18:39 • Новости дня
    Появились кадры боевой работы военных КНДР в Курской области
    Появились кадры боевой работы военных КНДР в Курской области
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликованы кадры совместной работы российских и северокорейских военных при освобождении Суджанского района Курской области.

    На видео видно, как бойцы двух стран координируют действия и ведут прицельный огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

    Коментарии (9)
    28 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ

    Дипломат Долгов: Оказанная помощь северокорейцев в Курской области – это дружественный шаг Пхеньяна

    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва высоко оценила участие северокорейских военных в боях в Курской области. Это укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в КНДР подтвердили участие своих военных в операции по освобождения Курской области.

    «Северокорейские бойцы участвовали в боях в Курской области в рамках двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ, среди прочего, предполагает содействие друг другу при какой-либо вооруженной агрессии», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Оказанная военная помощь – это дружественный шаг Пхеньяна, ведущий к развитию политических, военных, общественных и других связей России и КНДР. Произошедшее укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, военные КНДР получили бесценный боевой опыт», – считает посол. Отвечая на вопрос, почему в операции принимали участие именно северокорейские военные, а не войска стран ОДКБ, Долгов указал: «Российское руководство принимает те решения, которые считает наиболее уместными для обеспечения интересов страны».

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые подтвердил участие северокорейских военных в боях в Курской области. По его словам, решение было принято в соответствии с четвертой статьей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

    Лидер КНДР отметил героизм своих военных при разгроме украинских боевиков и анонсировав установку памятника в их честь. Он расценил участие в КТО как священную миссию для укрепления дружбы с Россией. По словам Ким Чен Ына, он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

    Президент России Владимир Путин также выразил благодарность бойцам корейской народной армии. По его словам, это было сделано «в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Россией и КНДР.

    «Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично Председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», – говорится в заявлении Путина.

    «Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную», – добавил глава государства. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

    Коментарии (32)
    28 апреля 2025, 12:24 • Новости дня
    Опубликованы кадры подготовки освобождавших Курскую область военных КНДР
    Опубликованы кадры подготовки освобождавших Курскую область военных КНДР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Появились кадры боевой подготовки солдат КНДР, участвовавших в курской операции: на полигоне они осваивали огневую подготовку и методы борьбы с вражескими беспилотниками с помощью дробовиков, следует из видео.

    На новых кадрах, оказавшихся в распоряжении ТАСС, зафиксированы моменты подготовки военнослужащих КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от ВСУ. В ролике показано, как военные проходят обучение на полигоне под руководством российских инструкторов.

    По информации агентства, занятия включают стрельбу из различного стрелкового оружия, гранатометов и дробовиков 12-го калибра, предназначенных для уничтожения вражеских дронов. Помимо этого, северокорейских солдат обучают метанию гранат и действиям по зачистке окопов.

    В ходе подготовки инструкторы особое внимание уделяли отработке тактических навыков, необходимых для ведения боя в условиях современной военной операции.

    Ранее военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фотографии бойцов из КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ,.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области и отметил их героизм.

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    28 апреля 2025, 11:34 • Новости дня
    Кремль заявил о готовности России помочь КНДР военной силой

    Песков: Россия обязалась при необходимости предоставить военную поддержку КНДР

    Кремль заявил о готовности России помочь КНДР военной силой
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В случае возникновения угрозы Россия поддержит КНДР военными средствами в рамках действующего договора о взаимопомощи между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия готова при необходимости оказать военную помощь КНДР в рамках действующего договора о взаимопомощи, передает ТАСС.

    Представитель Кремля также добавил, что положения соглашения предполагают сотрудничество в различных сферах, включая военную.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал военных из КНДР героями за участие в операции по освобождению Курской области.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области.

    Коментарии (9)
    28 апреля 2025, 03:07 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

    Заявление Ким Чен Ына о героизме бойцов КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от украинских формирований, опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

    Лидер республики подчеркнул, что эти военные боролись за справедливость и стали «представителями чести Родины». Он отметил: «Все они, кто боролся за справедливость, – герои и представители чести Родины».

    В Центральном военном комитете Трудовой партии Кореи сообщили, что бойцы КНДР проявили массовый героизм и высокий боевой дух, внеся важный вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение российской территории. В комитете добавили, что завершение операции подтвердило стратегический союз между двумя странами.

    ЦТАК уточнило, что Ким Чен Ын расценил участие КНДР как священную миссию для укрепления дружбы с Россией и защиты чести своей страны. По его решению, ситуация соответствовала статье 4 Договора о стратегическом партнерстве, и он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными.

    Также Ким Чен Ын сообщил о намерении в ближайшее время установить памятник корейским бойцам, участвовавшим в операции, в Пхеньяне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР направила войска в Россию согласно действующему соглашению о стратегическом партнерстве между двумя странами, бойцы КНДР зарекомендовали себя в боях в российском приграничье, но не будут продолжать участие в боевых действиях на территории ДНР, а военно-морской флот КНДР недавно пополнился новым эсминцем класса «Чвэ Хен».

    Коментарии (4)
    28 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    Лукьянов: Союз России и КНДР оказался намного эффективнее постоянного военного блока
    Лукьянов: Союз России и КНДР оказался намного эффективнее постоянного военного блока
    @ ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальное участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области демонстрирует эффективность гибких двусторонних союзов, где стороны получают конкретные взаимные выгоды, считает политолог Федор Лукьянов.

    Лукьянов заявил, что союз между Россией и КНДР оказался значительно более продуктивным, чем постоянные военные блоки, популярные во второй половине ХХ века. Он отметил в своем Telegram-канале, что система многосторонних альянсов с иерархической структурой уходит в прошлое, уступая место ситуативным союзам, в которых участники реализуют собственные интересы без противоречий.

    По словам Лукьянова, руководство КНДР, помимо идеологической солидарности с Россией, преследует конкретные задачи, включая получение уникального опыта современной войны и военное сотрудничество, что предоставляет Пхеньяну востребованные ресурсы. Он подчеркнул: «Идеологическая совместимость по части борьбы с американским империализмом – само собой».

    На фоне трудностей принятия решений в НАТО и формального участия ОДКБ, двусторонний союз России и КНДР с четко определенными интересами выглядит более перспективным для будущих кризисных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Северная Корея направила войска Корейской народной армии на помощь России в отражении украинской агрессии в Курской области. Бойцы КНДР проходили огневую подготовку и учились бороться с беспилотниками при помощи дробовиков.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим КНДР за проявленный героизм в ходе разгрома украинских боевиков.

    Коментарии (7)
    28 апреля 2025, 12:38 • Новости дня
    Эксперт допустил участие военных КНДР в боях в Донбассе и Новороссии

    Политолог Баширов: Военные КНДР будут задействованы в Донбассе и Новороссии, если потребуется

    Эксперт допустил участие военных КНДР в боях в Донбассе и Новороссии
    @ t.me/boris_rozhin

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявления Москвы и Пхеньяна об участии северокорейских войск в освобождении Курской области – это не столько подведение итогов, сколько заявка на создание военных союзнических сил России и КНДР. Не исключено, что военные Северной Кореи при необходимости будут задействованы также в регионах Донбасса и Новороссии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

    «ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области – согласно Конституции, субъекты Российской Федерации. Я сомневаюсь, что участие северокорейских войск ограничится лишь операцией по освобождению Курской области. Если потребуется, то военные КНДР будут задействованы и в вышеупомянутых регионах», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    По его мнению, международное давление едва ли сможет остановить Пхеньян. «Северная Корея – это страна, которая и так изолирована по многим вопросам», – пояснил собеседник, напомнив при этом о сотрудничестве Северной Кореи с Пекином и Москвой. «Мы поставляем республике среди прочего продовольствие и нефтепродукты», – добавил эксперт.

    На этом фоне нынешние заявления Владимира Путина и Ким Чен Ына о боях в Курской области – это не столько подведение итогов, полагает эксперт, неслучаен и момент, когда были раскрыты данные по северокорейским военным. «Я думаю, это заявка на создание союзнических сил, а также часть переговорного процесса по украинскому кризису», – допустил Баширов.

    В этой связи он напомнил о европейской «коалиции желающих» и идее Парижа и Лондона направить «миротворческий контингент» на Украину. «У Москвы есть цели в рамках СВО и ресурсы, чтобы их достичь. А теперь речь идет еще и о новой вводной – военном сотрудничестве России и Северной Кореи, что совершенно меняет расклад», – подчеркнул аналитик.

    В свою очередь военный эксперт Вадим Козюлин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД исключал участие войск КНДР в боевых действиях в ДНР и Новороссии. По его словам, если северокорейские военные окажутся на территории Донбасса, это обернется для Пхеньяна наращиванием санкционного давления со стороны западных стран.

    Ранее Северная Корея подтвердила участие своих военных в боевых действиях в Курской области. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало документ, в котором говорится о победоносном завершении операции по освобождению российского региона после украинского вторжения.

    «Подразделения наших вооруженных сил, которые по приказу главы КНДР были задействованы в операции по освобождению районов Курской области, в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и военную хватку, <...> и тем самым внесли весомый вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение территории России», – говорится в сообщении.

    В комитете добавили, что Ким Чен Ын отправил северокорейские войска согласно условиям статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой. Лидер КНДР направил поздравления военным по случаю освобождения Курской области, назвал героями тех северокорейцев, кто сражался в регионе, и призвал увековечить их память.

    Владимир Путин также поблагодарил северокорейских военных и выразил признательность Ким Чен Ыну. «Уверены, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Напомним, Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области. Как заявил начальник ведомства Валерий Герасимов, северокорейские солдаты работали бок о бок с бойцами ВС России, проявляли высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм.

    Между тем министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам. В ведомстве призвали Россию и КНДР «незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество».

    Напомним, Москва полностью завершила освобождение территорий Курской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как это событие скажется на состоянии всей линии боевого соприкосновения.

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    30 апреля 2025, 00:11 • Новости дня
    Стало известно о запуске строительства моста между Россией и КНДР

    Названа дата участия Мишустина в запуске строительства моста в КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава правительства России примет участие в церемонии старта возведения нового автомобильного моста через реку Туманная на границе с КНДР.

    Церемония запуска строительства автомобильного моста через реку Туманная пройдет 30 апреля в режиме видеоконференции с участием главы правительства России Михаила Мишустина, передает РИА «Новости». С северокорейской стороны в мероприятии примет участие председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон, который даст старт строительству со стороны Северной Кореи. Мост возводится на территории Приморского края и призван усилить транспортную и экономическую связь между двумя странами.

    Как отмечается, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста было достигнуто в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года. Проект реализуется в рамках расширения двусторонних контактов и сотрудничества между Россией и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поблагодарил подразделения армии КНДР, принимавшие участие в разгроме ВСУ в Курской области, КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами, а лидер КНДР отметил самоотверженность своих военных, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

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    30 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    Мишустин назвал знаковым этапом строительство моста между Россией и КНДР

    Мишустин назвал строительство моста знаковым этапом отношений России и КНДР

    Мишустин назвал знаковым этапом строительство моста между Россией и КНДР
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Строительство автомобильного моста через реку Туманная станет важным шагом для развития сотрудничества между Россией и КНДР, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Строительство автомобильного моста между Россией и КНДР через реку Туманная стало важным этапом в отношениях двух стран, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время церемонии запуска проекта, прошедшей по видеосвязи с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном.

    Мишустин подчеркнул, что значение моста выходит далеко за рамки просто инженерной задачи.

    «Мост символизирует наше общее стремление к укреплению дружественных, добрососедских отношений, наращиванию межрегионального сотрудничества», – заявил премьер.

    Глава российского правительства добавил, что создается надежная основа для более тесной кооперации между странами, а сама дорога позволит наладить открытый диалог, увеличить число поездок и встреч, а также познакомить жителей России и КНДР с историей и традициями друг друга.

    Мишустин отметил высокую ценность дружеских отношений с КНДР и подтвердил готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию. Глава кабмина добавил, что участие в строительстве важного инфраструктурного объекта – это большая честь и ответственность, а также вклад в укрепление доверия и единства между странами.

    Напомним, правительства России и КНДР договорились о создании пограничного автомобильного моста через реку Туманная в рамках сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинского образования.

    Сообщалось, что 30 апреля церемония запуска строительства этого моста пройдет в режиме видеоконференции с участием премьер-министра России Михаила Мишустина.

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    29 апреля 2025, 23:48 • Новости дня
    США выразили обеспокоенность участием военных КНДР в конфликте

    Госдеп США заявил о тревоге из-за вмешательства военных КНДР на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти озвучили обеспокоенность по поводу участия военнослужащих КНДР в событиях на Украине, акцентировав на ответственности третьих стран.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон обеспокоен прямым участием военных КНДР в украинском кризисе, передает ТАСС.

    По ее словам, Пхеньян не способствует урегулированию ситуации, а напротив – помогает продолжению конфликта между Россией и Украиной вместе с другими третьими странами.

    По словам Брюс, перемещение военных КНДР на территорию России и любая поддержка, которую Россия оказывает КНДР в ответ, должны быть немедленно прекращены.

    Представитель Госдепа подчеркнула, что ответственность за продолжение конфликта лежит и на Пхеньяне, и на других вовлеченных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать возможное участие северокорейских военных в событиях в Курской области, ограничившись заявлением о неизменности своей позиции.

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

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    28 апреля 2025, 14:05 • Новости дня
    В ЕК пообещали ввести санкции за военное партнерство России и КНДР

    Еврокомиссия пообещала ввести санкции за военное партнерство России и КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия активизирует работу по введению нового санкционного пакета из-за военного сотрудничества России и КНДР, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

    Европейская комиссия собирается принять дополнительные ограничительные меры против России из-за ее взаимодействия с КНДР, передает ТАСС.

    Глава пресс-службы ЕК Паула Пинью заявила, что Еврокомиссия не потерпит военного сотрудничества России и КНДР, а представитель ЕК Анита Хиппер заявила, что европейские власти «будут делать еще больше для запуска 17-го пакета санкций против России», и пообещала усилить давление с целью «ослабить Россию».

    Согласно 4-й статье Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, в случае вооруженного нападения на одного из участников соглашения другой участник должен незамедлительно оказать военную и иную помощь всеми доступными средствами.

    Ранее власти Южной Кореи назвали военное сотрудничество России и КНДР «незаконным».

    Северная Корея направила подразделения Корейской народной армии для поддержки России в отражении украинской агрессии в Курской области.

    Военнослужащие КНДР ранее проходили огневую подготовку и учились бороться с беспилотниками с помощью дробовиков.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам КНДР за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области.

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