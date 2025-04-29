Песков допустил награждение военных КНДР за помощь под Курском

Tекст: Ольга Иванова

Путин может наградить военных из КНДР, которые оказывали содействие в освобождении Курской области от ВСУ, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам: «Пока мне не известно об этих планах, но этого нельзя исключать». Других подробностей по возможному награждению Песков не привел.

На вопрос о возможном участии военных из КНДР в параде Победы на Красной площади 9 мая Песков отметил, что подобные вопросы находятся в ведении министерства обороны. «Точно не могу вам сказать. Это нужно уточнить в министерстве обороны», – подчеркнул представитель Кремля.

В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.



