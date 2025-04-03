ЕР провела заседание Программной комиссии по итогам реализации народной программы партии за 2024 год

«Единая Россия» провела заседание по итогам народной программы за 2024 год

Tекст: Ольга Иванова

На заседании Программной комиссии «Единой России» были подведены итоги реализации народной программы партии за 2024 год. Было отмечено, что проиндексированный материнский капитал помог более 1,6 млн семей, а ежегодная индексация пенсий теперь охватывает свыше восьми млн работающих граждан. Также увеличены средства на предоставление технических средств реабилитации для людей с ограничениями по здоровью, говорится на сайте ЕР.

Дмитрий Медведев заявил, что за последние годы построено более 1600 новых школ и отремонтировано около 5 тыс., а также создано почти 250 тыс. новых мест в детских садах. В 2024 году было завершено строительство и ремонт 10 тыс. ФАПов и врачебных амбулаторий. Дополнительно увеличено финансирование программ лекарственного обеспечения.

В рамках формирования комфортной городской среды благоустроено около 8 тыс. общественных и дворовых территорий. В голосовании за выбор объектов благоустройства приняли участие более 17 млн человек, включая жителей новых регионов.

Заседание также затронуло тему обеспечения кадрами учреждений культуры на селе в рамках программы «Земский работник культуры». Специалист, работающий в селе, может получить единовременную выплату – миллион рублей, а на Дальнем Востоке и в новых регионах – два миллиона.

Важной частью работы партии стало обеспечение поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. По итогам прошлого года «Единая Россия» направила более 140 тыс. тонн гуманитарной помощи в зону СВО. Дмитрий Медведев подчеркнул важность поддержки всех участников СВО, готовых трудиться и вносить вклад в мирное развитие страны.

Министр финансов Антон Силуанов добавил, что на реализацию народной программы было выделено 4,3 трлн рублей в прошлом году, и почти 5 трлн рублей запланировано на текущий год. Финансирование обеспечит развитие инфраструктуры и поддержку обязательств перед гражданами, являясь приоритетным направлением для партии.