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ЕР провела заседание Программной комиссии по итогам реализации народной программы партии за 2024 год
«Единая Россия» провела заседание по итогам народной программы за 2024 год
На заседании Программной комиссии «Единой России» обсудили реализацию народной программы за 2024 год, включая индексацию материнского капитала и пенсий, а также поддержку медицинской инфраструктуры.
На заседании Программной комиссии «Единой России» были подведены итоги реализации народной программы партии за 2024 год. Было отмечено, что проиндексированный материнский капитал помог более 1,6 млн семей, а ежегодная индексация пенсий теперь охватывает свыше восьми млн работающих граждан. Также увеличены средства на предоставление технических средств реабилитации для людей с ограничениями по здоровью, говорится на сайте ЕР.
Дмитрий Медведев заявил, что за последние годы построено более 1600 новых школ и отремонтировано около 5 тыс., а также создано почти 250 тыс. новых мест в детских садах. В 2024 году было завершено строительство и ремонт 10 тыс. ФАПов и врачебных амбулаторий. Дополнительно увеличено финансирование программ лекарственного обеспечения.
В рамках формирования комфортной городской среды благоустроено около 8 тыс. общественных и дворовых территорий. В голосовании за выбор объектов благоустройства приняли участие более 17 млн человек, включая жителей новых регионов.
Заседание также затронуло тему обеспечения кадрами учреждений культуры на селе в рамках программы «Земский работник культуры». Специалист, работающий в селе, может получить единовременную выплату – миллион рублей, а на Дальнем Востоке и в новых регионах – два миллиона.
Важной частью работы партии стало обеспечение поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. По итогам прошлого года «Единая Россия» направила более 140 тыс. тонн гуманитарной помощи в зону СВО. Дмитрий Медведев подчеркнул важность поддержки всех участников СВО, готовых трудиться и вносить вклад в мирное развитие страны.
Министр финансов Антон Силуанов добавил, что на реализацию народной программы было выделено 4,3 трлн рублей в прошлом году, и почти 5 трлн рублей запланировано на текущий год. Финансирование обеспечит развитие инфраструктуры и поддержку обязательств перед гражданами, являясь приоритетным направлением для партии.