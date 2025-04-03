Delfi: Литва хочет обвинить Россию в гибели американских солдат в литовском болоте

Tекст: Елизавета Шишкова

Американские военные, находившиеся на маневрах в Литве, утонули в болотах, и издание Delfi Литва предположило, что в этом происшествии якобы может быть виновата Россия. Автор публикации пишет, что военные не должны были вообще оказаться на полигоне в Пабраде, если бы не действия президента России Владимира Путина, которые, по мнению автора, направлены на запугивание Европы, передает KP.RU.

В качестве поддержки для семей утонувших солдат организован сбор пожертвований. Однако инициатива вызвала критику, и некоторые аккаунты в социальных сетях, выразившие негативное отношение к сбору средств, были названы «прокремлевскими».

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Литвы инициировала расследование по выяснению обстоятельств гибели американских военных.

Газета также сообщала, что четверо американских военных погибли в Литве при попытке эвакуировать машину из болота после учений на военном полигоне в Пабраде.