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МВД назвало сроки представления кабмину концепции миграционной политики
МВД осенью представит правительству обновленную концепцию миграционной политики
Министерство внутренних дел России завершает работу над новой концепцией миграционной политики, которая будет представлена правительству осенью.
Первый заместитель главы МВД Александр Горовой заявил, что документ в первую очередь будет представлен правительству осенью, а затем и президенту России, сообщает ТАСС.
Горовой отметил, что разработка новой концепции миграционной политики ведется по поручению президента и правительства страны. Обновленная концепция ставит целью усовершенствование системы управления миграционными процессами в России и повышение эффективности мер, направленных на регулирование миграционных потоков.
Заявление было сделано в рамках IX Санкт-Петербургского международного форума труда, где Горовой подчеркнул важность своевременной адаптации миграционной политики в условиях изменяющихся социальных и экономических факторов. Отмечается, что новая концепция будет учитывать современные вызовы и тенденции в области миграции и интеграции мигрантов в российское общество.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился создать в МВД новую службу по вопросам миграции. Также сообщалось, что закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу. Издание писало, что Россия меняет подход к миграции.