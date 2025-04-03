МВД назвало сроки представления кабмину концепции миграционной политики

МВД осенью представит правительству обновленную концепцию миграционной политики

Tекст: Ольга Иванова

Первый заместитель главы МВД Александр Горовой заявил, что документ в первую очередь будет представлен правительству осенью, а затем и президенту России, сообщает ТАСС.

Горовой отметил, что разработка новой концепции миграционной политики ведется по поручению президента и правительства страны. Обновленная концепция ставит целью усовершенствование системы управления миграционными процессами в России и повышение эффективности мер, направленных на регулирование миграционных потоков.

Заявление было сделано в рамках IX Санкт-Петербургского международного форума труда, где Горовой подчеркнул важность своевременной адаптации миграционной политики в условиях изменяющихся социальных и экономических факторов. Отмечается, что новая концепция будет учитывать современные вызовы и тенденции в области миграции и интеграции мигрантов в российское общество.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился создать в МВД новую службу по вопросам миграции. Также сообщалось, что закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу. Издание писало, что Россия меняет подход к миграции.