Танки России оснастили новой защитой от ударных дронов в спецоперации на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Telegram-канал Ростеха, Минобороны России продемонстрировало работу российских танкистов против ВСУ на Красноармейском направлении. Российские танки получили всеракурсную защиту, которая значительно повысила их выживаемость на поле боя. Защитные меры включают прикрытие с воздуха благодаря ЗРК «Стрела-10М» и огневым группам, нейтрализующим вражеские дроны.

В Ростехе отмечают, что новая угроза для бронетехники – ударные беспилотники, такие как FPV-дроны, особенно актуальна для танков западного производства. Российские танки, напротив, демонстрируют лучшую адаптивность и защищенность. Тактика применения отечественной техники включает разностороннее прикрытие машины, что позволяет эффективно противостоять дронам.

Танки защищаются от наземных угроз пехотными боевыми машинами, что позволяет им проявлять свои основные качества: точный огонь по целям, гибкий перенос огня и маневренность. Современные системы управления огнем, панорамные прицелы и удобные интерфейсы обеспечивают высокую ситуационную осведомленность экипажей.

Такие адаптивные возможности подчеркивают превосходство российских танков на фоне иностранных аналогов, а новые угрозы требуют постоянного совершенствования технологий и тактики применения бронетехники. Россия активно реагирует на эти вызовы, внедряя инновационные решения для защиты своих танков в текущих условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский танкист из батальона «Днепр» захватил в плен боевика Вооруженных сил Украины после рукопашной схватки. Танкисты батальона «Днепр» получили награды за свои действия в прифронтовой зоне. Танки спецназа «Ахмат» уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины в Курской области.