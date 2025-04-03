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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    3 апреля 2025, 08:26 • Новости дня

    Российские танки получили всеракурсную защиту от дронов

    Танки России оснастили новой защитой от ударных дронов в спецоперации на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские танки, участвующие в спецоперации на Украине, теперь оснащены всеракурсной защитой, что значительно повышает их живучесть против ударных беспилотников, сообщили в Ростехе.

    Как сообщает Telegram-канал Ростеха, Минобороны России продемонстрировало работу российских танкистов против ВСУ на Красноармейском направлении. Российские танки получили всеракурсную защиту, которая значительно повысила их выживаемость на поле боя. Защитные меры включают прикрытие с воздуха благодаря ЗРК «Стрела-10М» и огневым группам, нейтрализующим вражеские дроны.

    В Ростехе отмечают, что новая угроза для бронетехники – ударные беспилотники, такие как FPV-дроны, особенно актуальна для танков западного производства. Российские танки, напротив, демонстрируют лучшую адаптивность и защищенность. Тактика применения отечественной техники включает разностороннее прикрытие машины, что позволяет эффективно противостоять дронам.

    Танки защищаются от наземных угроз пехотными боевыми машинами, что позволяет им проявлять свои основные качества: точный огонь по целям, гибкий перенос огня и маневренность. Современные системы управления огнем, панорамные прицелы и удобные интерфейсы обеспечивают высокую ситуационную осведомленность экипажей.

    Такие адаптивные возможности подчеркивают превосходство российских танков на фоне иностранных аналогов, а новые угрозы требуют постоянного совершенствования технологий и тактики применения бронетехники. Россия активно реагирует на эти вызовы, внедряя инновационные решения для защиты своих танков в текущих условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский танкист из батальона «Днепр» захватил в плен боевика Вооруженных сил Украины после рукопашной схватки. Танкисты батальона «Днепр» получили награды за свои действия в прифронтовой зоне. Танки спецназа «Ахмат» уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины в Курской области.

    2 апреля 2025, 22:05 • Новости дня
    США рассказали о планах разгромить Иран к сентябрю

    США раскрыли военные планы против Ирана, если не будет заключена ядерная сделка

    США рассказали о планах разгромить Иран к сентябрю
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

    Как передает Daily Express, администрация США рассматривает возможность завершения военных операций в Иране до сентября, если иранские власти не согласятся на ядерное соглашение. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о возможности проведения «невиданных ранее бомбардировок» в случае отсутствия сделки.

    Трамп также выразил готовность заключить с Ираном «верифицированное» мирное соглашение, чтобы позволить Тегерану развиваться и процветать. Однако Иран, по словам его президента Масуда Пезешкиана, отказался от прямых переговоров с США и рассматривает возможность переговоров только через третьи страны.

    В 2015 году Британия, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, но в 2018 году США вышли из соглашения и восстановили санкции. Иран в ответ начал поэтапно сокращать свои обязательства в рамках соглашения и отказался от ограничений на ядерные исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил угрозы США в отношении Ирана, назвав их неуместными, и предложил российскую помощь в выстраивании диалога между странами.

    Москва и Тегеран подчеркнули недопустимость военно-силовых методов против Ирана и угроз его ядерной инфраструктуре, заявив о возможных катастрофических последствиях для региона.

    Из-за нарастания напряженности с Ираном Пентагон направил на Ближний Восток второй авианосец Carl Vinson, который прибудет в регион после учений в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Bloomberg.

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    2 апреля 2025, 01:36 • Новости дня
    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома

    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома, эвакуированы 85 жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Из многоэтажного дома в Таганроге на улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 человек после атаки БПЛА, которая привела к повреждению здания.

    В результате атаки БПЛА на Таганрог в Ростовской области были повреждены два многоквартирных дома. Повреждения получил дом на улице Лизы Чайкиной, где произошло возгорание, которое удалось быстро потушить. 

    Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из дома эвакуированы 85 жителей. Дом остался подключенным к коммуникациям, и несущие конструкции, по оценке специалистов, не пострадали. После завершения работы саперов жильцам разрешат вернуться в свои квартиры.

    Городская комиссия утром начнет обследование зданий и оценку нанесенного ущерба. Светлана Камбулова, глава Таганрога, отметила, что введен режим чрезвычайной ситуации, и пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    2 апреля 2025, 05:05 • Новости дня
    ПВО Западной группировки сбили восемь дронов ВСУ за сутки

    Западная группировка сбила восемь беспилотников и уничтожила технику ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО Западной группировки войск ВС РФ за последние сутки уничтожили восемь беспилотников ВСУ, а также значительное количество военной техники и живой силы противника.

    Как передает ТАСС, расчеты противовоздушной обороны Западной группировки войск ВС РФ за прошедшие сутки сбили восемь дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Бигма отметил, что за сутки ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 американского производства, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, включая два иностранного производства, а также восемь минометных расчетов.

    Кроме того, были уничтожены семнадцать пунктов управления БПЛА, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и четыре станции спутниковой связи Starlink. Это позволяет оценить, что Западная группировка продолжает наносить значительный ущерб военной инфраструктуре противника на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске упали обломки сбитого беспилотника на многоквартирный дом, но никто не пострадал.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Угроедов, Турьи и Мирополья Сумской области.

    Следственный комитет начал расследование удара украинского беспилотника по автобусу с мирными жителями в Горловке.

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    1 апреля 2025, 22:43 • Новости дня
    Депутат Рады предсказал гражданскую войну на Украине

    Александр Дубинский предположил гражданскую войну и распад Украины после конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о вероятности гражданской войны и распада Украины после завершения конфликта с Россией, если не будет найден проект, противопоставляющий страну внешнему врагу.

    Как передает ТАСС, депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение о том, что после завершения конфликта с Россией Украина может оказаться на пороге гражданской войны и распада. Политик считает, что без проекта, направленного против внешнего врага, страна может столкнуться с внутренними противоречиями и определением доминирующей идеи через гражданскую войну.

    В своем телеграм-канале Дубинский написал: «Ставится вопрос о том, что делать с национальными ценностями и ориентирами внутри, если нет проекта анти-Россия? Переход от внешнего врага к внутреннему. То есть определение доминирующей идеи путем гражданской войны».

    Кроме этого, депутат считает, что в случае военного поражения возможно разделение страны. Еще одним вариантом развития событий он назвал «очищение» Украины через проведение аналога Нюрнбергского трибунала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что переговоры о разделе украинской территории уже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Подполье сообщило о поражении штаба ВСУ и складов БПЛА в Киевской области.

    В Киевской области удары пришлись по военной базе в Василькове и складам с беспилотниками в Глевахе, вызвав серьезную детонацию, а также, предположительно, по штабу ВСУ в Вышгородском районе, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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    1 апреля 2025, 22:55 • Новости дня
    Хуситы показали видео уничтожения американского дрона в Йемене

    Хуситы опубликовали видео с доказательством уничтожения MQ-9 Reaper в Марибе

    Tекст: Денис Тельманов

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о сбитом американском беспилотнике MQ-9 Reaper, представив видео с места происшествия, на котором видно обломки дрона с символикой ВВС США.

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» опубликовали видео, подтверждающее уничтожение американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper в небе над провинцией Мариб, передает ТАСС.

    На кадрах, размещенных в телеграм-канале пресс-службы хуситов, видно огненную вспышку, сопровождаемую текстом о крушении дрона. На месте падения сторонники движения продемонстрировали обгоревшие обломки аппарата и поврежденный элемент фюзеляжа с символикой ВВС США, что подтверждает принадлежность дрона.

    Военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что аппарат был сбит с помощью ракеты местного производства. Он также отметил, что с начала эскалации конфликта в Газе хуситы уничтожили не менее шестнадцати американских беспилотников.

    Конфликт в регионе обострился в 2023 году, когда хуситы начали угрожать Израилю и блокировать проход судов через Красное море и Аденский залив. Однако после введения режима прекращения огня в Газе в январе атаки приостановились. Перемирие сорвалось в марте, и хуситы возобновили удары по израильским объектам.

    США, в свою очередь, начали массированные удары по хуситам в Йемене, чтобы защитить свои интересы и обеспечить свободу судоходства. В ответ хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman в Красном море, но информации о повреждениях корабля нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над провинцией Мариб был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Белый дом заявил, что удары Вооруженных сил США по йеменским хуситам будут продолжаться, пока те представляют угрозу для судоходства в регионе. Хуситы сообщили о ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, утверждая об успешном применении баллистической ракеты типа «Зульфикар».

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    1 апреля 2025, 06:15 • Новости дня
    Подлодка ТОФ погрузилась на максимальную глубину в Японском море

    Подлодка «Уфа» ТОФ успешно выполнила глубоководное погружение с проверкой систем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж дизель-электрической подводной лодки ТОФ «Уфа» провел глубоководное погружение в Японском море, проверив работу всех механизмов и систем, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    Экипаж подводной лодки «Уфа» Тихоокеанского флота (ТОФ) успешно выполнил глубоководное погружение, достигнув максимальной глубины в Японском море, сообщает ТАСС. В ходе погружения экипаж проверил работу всех механизмов и систем судна. Была отработана методика управления подводной лодкой на больших глубинах, что является частью боевой подготовки.

    После успешного завершения подводной части упражнения экипаж всплыл в надводное положение и продолжил выполнение запланированных мероприятий. «Уфа» продолжила исполнение задач в рамках плана боевой подготовки Тихоокеанского флота. Спасательное судно «Игорь Белоусов» обеспечивало выполнение задачи во время погружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подлодка «Уфа» нанесла ракетный удар по целям на учениях в Японском море . Дата приема в состав ВМФ дизель-электрической подлодки «Уфа» была названа в ноябре 2022 года . Россия начинает возрождение полноценного океанского флота .

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    1 апреля 2025, 23:40 • Новости дня
    Трамп решил упростить экспорт американского оружия

    Трамп намерен увеличить лимиты на экспорт американских вооружений до 23 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп собирается подписать указ, увеличивающий лимиты на экспорт вооружений, упрощая процесс согласования с Конгрессом.

    Агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует подписать исполнительный указ, направленный на упрощение экспорта американских вооружений. Источники утверждают, что администрация США может объявить о данном шаге в ближайшие дни.

    Указ будет предусматривать повышение лимитов, требующих согласования с Конгрессом, на продажу вооружений. В настоящее время для передачи вооружений на сумму 14 млн долларов или более необходимо одобрение Конгресса, а для предоставления военной продукции или услуг на сумму 50 млн долларов или более также требуется разрешение. Новый указ предложит увеличить эти суммы до 23 млн и 83 млн долларов соответственно.

    Ранее администрация Трампа разрабатывала инициативы для наращивания экспорта вооружений, что соответствует его политике по усилению американской оборонной промышленности на международном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты из Heritage Foundation и группа законодателей предупредили администрацию США о необходимости срочного обновления устаревшего ядерного арсенала страны

    Американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России

    Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

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    3 апреля 2025, 03:33 • Новости дня
    Курская область почти полностью освобождена от украинских боевиков

    Курская область освобождена от украинских боевиков, заявили в миссии РФ при ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    По информации, переданной РИА «Новости», первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что почти вся территория Курской области вновь находится под контролем России. Это произошло после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот регион. Полянский уточнил, что российская армия начала масштабную операцию восьмого марта, что позволило проникнуть глубоко в тыл украинских войск и заставить противника к поспешному отступлению.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что операция в Курской области будет завершена полным разгромом противника. Согласно его словам, более 86% площади, ранее занятой ВСУ, было освобождено. Президент России Владимир Путин отметил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу России и вышли на территорию противника.

    В Курской области, как и в Белгородской и Брянской, действует режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности. Это произошло после того, как подразделения украинской армии попытались захватить территорию Курской области 6 августа 2024 года. Однако их продвижение было остановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, а также отразили две контратаки противника.

    Также сообщалось, что в результате боевых действий у Горналя, Гуево и Олешни формирования ВСУ понесли значительные потери.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» для обсуждения провокаций в Буче и преступлений киевских властей в Курской области.

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    1 апреля 2025, 23:24 • Новости дня
    ЮАР обсудила с США политику по расовому вопросу

    Делегация ЮАР прояснила свою позицию по расовой политике на встречах с Белым домом

    Tекст: Денис Тельманов

    Делегация ЮАР во главе с Зане Дангором провела переговоры с представителями Белого дома по вопросам расовой политики и закону об экспроприации земли без компенсации.

    Делегация Южно-Африканской Республики, возглавляемая генеральным директором МИД ЮАР Зане Дангором, посетила Нью-Йорк для участия в работе ООН. Как сообщает ТАСС, в ходе визита делегация также провела встречи с высокопоставленными сотрудниками Белого дома. Основной целью визита было прояснение позиции южноафриканского правительства по вопросам расовой политики и закона об экспроприации земли без компенсации.

    МИД ЮАР в своем сообщении отметил, что делегация провела переговоры с директором по Африке Совета национальной безопасности, исполняющим обязанности помощника государственного секретаря по делам Африки и представителями министерства финансов США. Внешнеполитическое ведомство ЮАР охарактеризовало эти дискуссии как «сердечные» и выразило надежду на лучшее понимание позиции ЮАР со стороны администрации США.

    На фоне прихода новой администрации в Белый дом отношения между США и ЮАР обострились. В феврале 2025 года Дональд Трамп подписал указ о прекращении помощи ЮАР, обвинив в расовой дискриминации белых жителей и угрозах конфискации их земли. В ответ президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил о намерении направить делегации в ряд стран мира, включая США, для обсуждения подходов ЮАР к решению возникших проблем.

    Бэкграунд (1209 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский Минторг добавил в санкционный список 70 компаний из Китая, Пакистана, Ирана, ЮАР и ОАЭ из-за угрозы национальной безопасности и сотрудничества с китайскими военными.

    В ЮАР действует крупная политическая партия, призывающая к геноциду белого населения, о чем заявил американский предприниматель Илон Маск. Посол ЮАР Ибрагим Расул объявлен персоной нон грата в США, как заявил глава Госдепа Марко Рубио, назвав Расула «политиком-расистом».

    Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении федерального финансирования ЮАР, обвиняя южноафриканские власти в конфискации земель у фермеров.

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    31 марта 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в понедельник, 31 марта, подписал указ о старте весенней призывной кампании, призыв начнется в апреле.

    Призыв начнется с 1 апреля, он продлится по 15 июля, призывать будут граждан от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Всего за весну планируется призвать 160 тыс. человек.

    Ранее сообщалось, что призыв в армию с 1 апреля будет осуществляться в России по новым правилам. В числе нововведений – расширение списка профессий для прохождения альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток, а также начало работы единого реестра призывников.

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    31 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Минобороны: Призывников не направят в Донбасс и Новороссию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новобранцев весеннего призыва не будут отправлять в Донбасс и Новороссию, сообщило Министерство обороны России в понедельник.

    Весенняя призывная кампания не связана с проведением СВО на Украине, мероприятия проведут в плановом порядке, указало ведомство в своем Telegram-канале. Замначальника ГОМУ Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский, чьи слова приводятся в посте, указал, что призывников направят для прохождения воинской службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС России и других воинских формирований в России.

    Их не отправят в пункты дислокации подразделений ВС в новых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) или для участия в СВО.

    Большая часть призывников отправится в учебные соединения и воинские части, где они освоят военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого их направят в войска. «Начало отправок призывников со сборных пунктов запланировано с 10 апреля 2025 года. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев», – сказал Цимлянский.

    При этом оповещение призывников о явке в военкомат будет осуществляться напечатанными (бумажными) повестками, их разошлют заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, или же их вручат получателю лично. Электронные повестки направят в личный кабинет в «Госуслугах», в Москве же призывники получат их в личном кабинете гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы «Мос.ру».

    Сам призыв будет проходить во всех регионах, за исключением некоторых районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, где граждан призывают только в осенний призыв.

    В понедельник президент Владимир Путин подписал указ о старте весенней призывной кампании, призыв начнется 1 апреля. Всего за кампанию планируется призвать 160 тыс. человек.

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    3 апреля 2025, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона решил пропустить встречу по Украине

    Министр обороны США Хегсет решил пропустить встречу коалиции по поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, которая пройдет 11 апреля в Брюсселе.

    Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие в запланированной на 11 апреля встрече международной коалиции по предоставлению военной помощи Украине.

    Как сообщает Defense News, это будет первый случай, когда подобное заседание пройдет без присутствия главы Пентагона.

    Ожидается, что США не будут представлены на мероприятии высокопоставленными представителями Министерства обороны, ни в очном формате, ни дистанционно.

    Такое решение США вызывает обеспокоенность среди союзников, особенно на фоне изменения приоритетов американской администрации в отношении поддержки Киева.

    На предыдущем заседании в феврале Хегсет настоятельно призвал европейские страны брать на себя больше ответственности за свою оборону, а также исключил возможность вступления Украины в НАТО до принятия окончательного решения Белым домом.

    Отказ от участия США в предстоящей встрече может ограничить доступ других стран коалиции к важной американской разведывательной информации и аналитике о текущей ситуации на Украине.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала эту новость. В своем телеграм-канале она написала: «Экипаж прощается и желает хорошего полета», подразумевая, что отсутствие участия США может оказаться значимым для хода встречи и дальнейшего развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США поручил подготовить план по сокращению военного бюджета на 50 млрд долларов ежегодно. При этом  Вашингтон самоустраняется от поддержки Украины, что ведет к усилению исторической конкуренции между Британией, Германией и Францией в отсутствии консолидированного европейского блока.

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    31 марта 2025, 09:07 • Новости дня
    Индия и Россия начали второй этап учений Indra Navy

    Российско-индийские военно-морские учения Indra Navy начались в Бенгальском заливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совместные военно-морские учения Indra Navy 2025 между Россией и Индией стартовали в Бенгальском заливе с участием российских корветов и индийского эсминца, и будут включать боевые стрельбы и маневрирование, сообщили в посольстве России в Нью-Дели.

    Второй этап российско-индийских военно-морских учений Indra Navy 2025 стартовал в Бенгальском заливе, сообщили в российском посольстве в Нью-Дели.

    Учения проходят с участием отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота России, в который входят корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга». С индийской стороны в маневрах участвуют эсминец «Рана» и корвет «Катар», передает ТАСС.

    Учения будут проходить в течение трех дней и включать в себя отработку совместных маневров, а также координацию действий при плавании в строях. Важной частью программы станут учения по борьбе с воздушными и надводными противниками, включающие боевые стрельбы из артустановок АК-630 и А-190, а также из крупнокалиберных пулеметов. Завершение второго этапа и возвращение в порт Ченнаи запланированы на 3 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ченнаи на борту индийского эсминца Rana состоялась церемония открытия совместных российско-индийских военно-морских учений Indra Navy, которые направлены на укрепление военного сотрудничества и обмен опытом. Россия и Индия решили отработать совместные учения на море, а также договорились расширить совместные военные учения.

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    3 апреля 2025, 00:20 • Новости дня
    Трамп заявил о сотрудничестве России и Украины с США по урегулированию

    Трамп отметил хорошее сотрудничество Москвы и Киева с США в урегулировании конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул важность остановки конфликта на Украине, несмотря на хорошее сотрудничество с Россией и Украиной, и выразил обеспокоенность масштабами потерь.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты наблюдают «хорошее сотрудничество» со стороны России и Украины в рамках урегулирования продолжающегося конфликта, передает РИА «Новости». В своем выступлении в Белом доме Трамп подчеркнул, что, несмотря на это, конфликт необходимо остановить, называя его «вопросом человечности».

    Трамп также отметил, что если бы он был президентом ранее, то конфликт на Украине никогда не начался бы. Он выразил обеспокоенность по поводу масштабов потерь на поле боя, указав, что «ежедневно гибнут тысячи людей». По его словам, это касается как русских, так и украинцев, и подчеркивает необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

    Эта позиция президента США отражает усилия Вашингтона по достижению урегулирования и стабильности в регионе, несмотря на текущие вызовы и сложные взаимоотношения между вовлеченными сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел опрос о значении нормализации отношений между Россией и США.

    Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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    2 апреля 2025, 11:57 • Новости дня
    ЦНИИточмаш поставил комплексы для борьбы с высокоточным оружием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЦНИИточмаш, входящий в концерн «Калашников», доставил комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» заказчику для борьбы с высокоточным оружием.

    Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, часть концерна «Калашников», успешно завершил поставку комплексов индивидуальной защиты «Завет-Д» для одного из своих заказчиков, сообщает Telegram-канал Калашникова. Эти комплексы предназначены для противодействия высокоточным вооружениям противника.

    КИЗ «Завет-Д» представляет собой полностью отечественную разработку и изготавливается непосредственно в ЦНИИточмаш. Основная задача комплекса – оптико-электронное подавление систем наведения атакующих боеприпасов с помощью высокоточного оружия. В состав комплекса входят датчики предупреждения об атаке, аппаратура управления, датчик ветра и система постановки аэрозольной завесы.

    Комплекс работает в автоматическом режиме и реагирует на лазерный подсвет со стороны высокоточного оружия врага. При обнаружении угрозы он отстреливает аэрозольный заряд, создавая облако, которое нарушает работу систем наведения в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Это достигается за счет распыления мелкодисперсных веществ, искажающих радиоволны и ослепляющих оптико-электронные системы противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал показ самоходной артиллерийской установки «Лотос» в Абу-Даби. Самоходка «Лотос», предназначенная для ВДВ, была отправлена на государственные испытания. АО «ЦНИИточмаш», входящее в концерн «Калашников», начало выпуск модернизированных патронов «Олимп-Д» для частных охранных предприятий.

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