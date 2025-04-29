Парламентские выборы в Канаде обрушили курс национальной валюты

Канадский доллар ослаб после новостей о возможном меньшинстве либералов

Tекст: Ирма Каплан

Канадский доллар снизился на 0,2% до 1,3860 за доллар США на азиатских торгах на фоне ожиданий, что либералы Марка Карни одержат лишь незначительную победу на парламентских выборах. По прогнозу телеканала CTV, партия Карни сформирует правительство меньшинства, не набрав необходимого количества мест для большинства, передает Bloomberg.

Агентство указывает на то, что рынки реагируют в том числе на риски политической нестабильности и возможные трудности в переговорах между США и Канадой.

«Небольшая слабость может быть объяснена тем фактом, что, вероятно, правительство будет сформировано меньшинством. Внимание должно быть сосредоточено на переговорах между США и Канадой, которые в ближайшее время будут более важны для канадского доллара», – заметил стратег National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил.

Канадская валюта достигала минимальных значений за два десятилетия после введения торговых тарифов администрацией Дональда Трампа, которые вызвали ответные меры Канады. Однако в этом году канадский доллар укрепился примерно на 4% по отношению к доллару США.

Стратеги Citigroup полагают, что новый виток торговой напряженности может привести к дальнейшему ослаблению канадского доллара до уровня 1,45 за доллар США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Марк Карни получил поздравления от главы Консервативной партии после оглашения предварительных итогов внеочередных выборов в Канаде.

Как предсказывал телеканал CTV, Либеральная партия Карни получила 162 из 343 избирательных округов, но для формирования большинства требовалось 172 мандата, однако консерваторы получили всего 149 мест.