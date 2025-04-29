Лидер оппозиции Канады поздравил Карни с победой на выборах

Лидер оппозиции Канады Пуальевр поздравил Карни с победой либералов на внеочередных выборах

Tекст: Мария Иванова

Поздравления Марка Карни прозвучали от Пьера Пуальевра, лидера оппозиционной Консервативной партии Канады, передает ТАСС.

В своем выступлении Пуальевр заявил: «Я хотел бы поздравить премьер-министра Карни с тем, что он возглавит правительство меньшинства». Политик также отметил, что продолжит оставаться во главе консерваторов и бороться за своих сторонников.

По данным национальной избирательной комиссии Канады, Либеральная партия Карни лидирует, одержав победу в 162 из 343 избирательных округов. Для формирования большинства требовалось 172 мандата, однако консерваторы получили 149 мест.

Третью позицию занял Квебекский блок с 23 округами, а Новая демократическая партия и Партия «зеленых» Канады взяли восемь и одно место соответственно. Подсчет голосов продолжается, но, по данным комиссии, баланс сил уже существенно не изменится.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, либеральная партия имеет наибольшие шансы на победу на парламентских выборах в Канаде.

Причем на фоне подготовки к выборам бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо прекратил участие в медийной жизни, чтобы не мешать позиции преемника Марка Карни.