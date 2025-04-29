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Суд отказал Минобороны в крупнейшем иске к ВСК
Девятый арбитражный апелляционный суд вынес решение об отказе Министерству обороны России в самом крупном финансовом иске к Военно-строительной компании.
Как передает ТАСС, суд апелляционной инстанции отменил прежнее решение Арбитражного суда Москвы, который ранее полностью удовлетворил иск Минобороны о взыскании 2,9 млрд рублей с Военно-строительной компании. Причиной иска стало выявленное Счетной палатой завышение стоимости работ по государственному контракту.
В постановлении суда говорится следующее: «Решение Арбитражного суда города Москвы от 23.01.2025 по делу №А40-128431/24 отменить. В удовлетворении исковых требований отказать». Суд отметил, что истец не доказал наличие убытков, противоправные действия ответчика и причинно-следственную связь между действиями компании и возникшими убытками.
Суммарно иски Министерства обороны России к Военно-строительной компании в 2024 году превысили 19 млрд рублей. Иск на 2,9 млрд рублей был крупнейшим из них.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал 71 млн рублей с Военно-строительной компании по иску Минобороны, ранее суд также взыскал 3 млрд рублей с этой компании в пользу Минобороны, а Минобороны ранее подало иск к Военно-строительной компании на 55 млн рублей.