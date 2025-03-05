Суд в Москве взыскал 71 млн рублей с Военно-строительной компании

Tекст: Алексей Дегтярев

Иск Министерства обороны России к Военно-строительной компании (ВСК) на сумму около 71 млн рублей удовлетворен, в среду, передает РИА «Новости».

Отмечается, что основания для подачи иска не были раскрыты.

Счетная палата РФ была привлечена к делу в качестве третьего лица и предоставила письменные пояснения, которые получили гриф «Секретно». Тем не менее суд решил, что нет оснований для приобщения этих материалов к делу и, как следствие, присвоения делу гриф «Секретно».

До этого арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ВСК 3 млрд рублей за завышение стоимости работ по контракту 2021 года по иску Минобороны.

В феврале Минобороны подала иск к ВСК на 55 млн рублей.

В 2024 году ведомство подало свыше 200 исков против ВСК.