Боссхард заявил о вреде советов НАТО для Зеленского на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мнение швейцарского эксперта Ральфа Боссхарда приводит ТАСС. Подполковник в отставке назвал попытку Вооруженных сил Украины в Курской области бессмысленной с политической и вредной с военной точки зрения. Он подчеркнул, что эта операция представляла интерес только для военных стратегов НАТО, которые хотели проверить реакцию российской стороны на прямую атаку.

Боссхард отметил: «Теперь Зеленский лишился своего козыря, а эксперимент НАТО провалился». Он добавил, что те, кто говорил о победе Украины, были недостаточно информированы о противнике и посоветовал Зеленскому меньше прислушиваться к советникам НАТО, распространяющим «чепуху».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило о завершении разгрома войск ВСУ в Курской области, ранее российские военные освободили населенный пункт Горналь от украинских боевиков, а эксперты отметили, что эти успехи могут повлиять на всю линию боевого соприкосновения.