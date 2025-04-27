Tекст: Дмитрий Зубарев

Жители Дзержинска в Донецкой Народной Республике во время нахождения под контролем украинских военных опасались покидать укрытия, чтобы похоронить умерших, рассказала беженка из города, передает РИА «Новости». Женщина уточнила: «У нас умирали в подвале люди. Мы не могли даже похоронить. Мы боялись. Никто не выходил поэтому».

По ее словам, многие соседи скончались в подвалах, в том числе из-за отсутствия медицинской помощи и полученных травм. Она отметила, что одна из пожилых женщин умерла от болезни после того, как украинские военные подожгли здание, и температура в подвале поднялась до 60 градусов.

В результате пожара люди были вынуждены спать на полу, что привело к переохлаждению и последующим заболеваниям, включая пневмонию, от которой скончалась старушка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины начали применять FPV-дроны повышенной дальности на фронте, российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском, а украинские военные в Дзержинске обстреляли позиции, на которых находились их собственные солдаты.