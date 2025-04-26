Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
Двое жителей Дзержинска получили ранения после удара ВСУ
В результате удара Вооруженных сил Украины по Дзержинску пострадали двое мирных жителей, а посёлок Гольмовский остался без электроснабжения, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
По его словам, двое мирных жителей города Дзержинска, который находится в составе округа Горловка в ДНР, были ранены в результате удара Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
Также стало известно, что после удара ВСУ был полностью обесточен поселок Гольмовский, который входит в тот же городской округ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ начали использовать FPV-дроны повышенной дальности, российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском, а подразделения ВСУ в Дзержинске обстреляли позиции, занятые своими же солдатами.