В Ленобласти произошла массовая авария с 16 автомобилями

Четыре человека пострадали в ДТП с 16 машинами на Киевском шоссе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент случился около 23:10 на 45-м километре Киевского шоссе по направлению к Пскову, передает РИА «Новости». По информации ведомства, водитель иномарки по неустановленной причине не справился с управлением и врезался в отбойник. Следовавший за ним водитель не успел вовремя отреагировать и столкнулся с уже стоявшей машиной, после чего к цепочке аварии стали присоединяться другие автомобили. В итоге в происшествии пострадали шестнадцать автомобилей.

В результате происшествия четыре человека получили травмы. Водитель Kia Ceed находится в реанимации с тяжелыми травмами, водитель Volvo был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще две женщины получили легкие травмы. По факту аварии ведется проверка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ДТП с фурой в Саратовской области погибли четыре человека, на трассе М-5 в Оренбургской области столкнулись более двадцати машин, а в массовой аварии в Курской области также погибли четыре человека.