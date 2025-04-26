Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
В Ленобласти произошла массовая авария с 16 автомобилями
Четыре человека пострадали в ДТП с 16 машинами на Киевском шоссе
Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием шестнадцати автомобилей произошло ночью на Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщила в субботу пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Инцидент случился около 23:10 на 45-м километре Киевского шоссе по направлению к Пскову, передает РИА «Новости». По информации ведомства, водитель иномарки по неустановленной причине не справился с управлением и врезался в отбойник. Следовавший за ним водитель не успел вовремя отреагировать и столкнулся с уже стоявшей машиной, после чего к цепочке аварии стали присоединяться другие автомобили. В итоге в происшествии пострадали шестнадцать автомобилей.
В результате происшествия четыре человека получили травмы. Водитель Kia Ceed находится в реанимации с тяжелыми травмами, водитель Volvo был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще две женщины получили легкие травмы. По факту аварии ведется проверка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ДТП с фурой в Саратовской области погибли четыре человека, на трассе М-5 в Оренбургской области столкнулись более двадцати машин, а в массовой аварии в Курской области также погибли четыре человека.