CNN сообщил об отмене Китаем пошлин на американские чипы

Китай отменил пошлины на восемь видов американских интегральных схем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Телеканал CNN сообщил, что Китай отменил пошлины на восемь видов американских интегральных схем, передает ТАСС. Эти пошлины были введены ранее в качестве ответных мер на действия Вашингтона, повысившего тарифы на китайские товары.

Менеджер агентства Zhengnengliang Supply Chain Чэнь Шаолин сообщил телеканалу: «Мы узнали об этом [отмене пошлин] только после подачи декларации».

Освобождение от пошлин не распространяется на чипы памяти. До этого, 12 апреля, Китай повысил пошлины до 125% на широкий спектр американских товаров в ответ на действия администрации президента США Дональда Трампа, который увеличил тарифы на китайские товары до 145%.

CNN отмечает, что по итогам прошлого года Китай импортировал американских полупроводников на сумму 11,7 млрд долларов. Несмотря на развитие собственной отрасли, страна все еще зависит от импорта чипов и оборудования из США, Тайваня, Южной Кореи, Японии и Нидерландов. Официальных подтверждений снятия пошлин от китайских властей на момент публикации телеканал не получил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине обсуждали возможность временно отменить высокие пошлины на часть американских товаров, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты, Белый дом исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая, настаивая на взаимных уступках со стороны Пекина, а издание The Wall Street Journal сообщило о возможном снижении пошлин США на товары из Китая.