Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
CNN сообщил об отмене Китаем пошлин на американские чипы
Китай отменил пошлины на восемь видов американских интегральных схем
Пекин решил снять пошлины с ряда американских полупроводников, в частности с восьми основных типов интегральных схем, за исключением чипов памяти, сообщил телеканал CNN.
Телеканал CNN сообщил, что Китай отменил пошлины на восемь видов американских интегральных схем, передает ТАСС. Эти пошлины были введены ранее в качестве ответных мер на действия Вашингтона, повысившего тарифы на китайские товары.
Менеджер агентства Zhengnengliang Supply Chain Чэнь Шаолин сообщил телеканалу: «Мы узнали об этом [отмене пошлин] только после подачи декларации».
Освобождение от пошлин не распространяется на чипы памяти. До этого, 12 апреля, Китай повысил пошлины до 125% на широкий спектр американских товаров в ответ на действия администрации президента США Дональда Трампа, который увеличил тарифы на китайские товары до 145%.
CNN отмечает, что по итогам прошлого года Китай импортировал американских полупроводников на сумму 11,7 млрд долларов. Несмотря на развитие собственной отрасли, страна все еще зависит от импорта чипов и оборудования из США, Тайваня, Южной Кореи, Японии и Нидерландов. Официальных подтверждений снятия пошлин от китайских властей на момент публикации телеканал не получил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине обсуждали возможность временно отменить высокие пошлины на часть американских товаров, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты, Белый дом исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая, настаивая на взаимных уступках со стороны Пекина, а издание The Wall Street Journal сообщило о возможном снижении пошлин США на товары из Китая.