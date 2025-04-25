Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Власти Украины сообщили о поступлении 1,4 млрд долларов помощи от Норвегии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о выделении более миллиарда долларов со стороны Норвегии за две недели на боеприпасы и подготовку военных.
Об этом сообщил Шмыгаль в своем телеграм-канале после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере на полях сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС. По его словам, за последние две недели Киев получил от Норвегии 1,4 млрд долларов на закупку артиллерийских боеприпасов и для подготовки военнослужащих.
Шмыгаль уточнил, что в дополнение к этому Украина получила еще два пакета финансовой помощи, направленных на поддержку системы здравоохранения и восстановительные мероприятия. Кроме того, украинский премьер отметил, что обсудил с норвежским коллегой вопрос совместного производства вооружений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что его страна не наживается на поставках газа в Европу, несмотря на рекордные объемы экспорта нефти и газа.