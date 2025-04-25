Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.3 комментария
Украинский генерал назвал Францию ключевым партнером в разведке
Украинский генерал сообщил о сотрудничестве с Францией в разведке и обучении
Украинский генерал Юрий Щиголь сообщил, что Франция активно поддерживает Украину в военной разведке и обучении персонала.
Генерал главного управления разведки министерства обороны Украины Юрий Щиголь рассказал в интервью газете Le Parisien, что Франция оказывает существенную помощь в разведывательной деятельности, передает ТАСС. По его словам, между странами установлено постоянное сотрудничество, особенно в сфере обмена разведывательной информацией.
Щиголь также уточнил, что французские специалисты работают совместно с украинскими военными в учебно-тренировочных центрах, участвуя в подготовке бойцов. Он подчеркнул, что сейчас Франция занимает ведущее место среди западных государств по уровню продуктивности совместных действий в данной сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция договорились возглавить процесс планирования так называемых гарантий безопасности для киевских властей, Франция оказывает поддержку украинским военным, в том числе в координации ударов по целям на территории России, а одесское подполье предупредило, что будет противодействовать возможному появлению французских военных на территории Одессы.