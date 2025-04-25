В Индии в домах предполагаемых террористов произошли взрывы

В домах предполагаемых террористов в Индии произошли взрывы во время обыска

Tекст: Вера Басилая

По данным агентства, силы безопасности проводили обыски в двух домах на севере Индии, где проживали лица, подозреваемые в причастности к теракту в Джамму и Кашмире, когда сработала взрывчатка, заложенная внутри, передает ТАСС .

В результате происшествия здания были разрушены, сведения о пострадавших или погибших не сообщаются.

Ранее вооруженные люди в камуфляже напали на туристов в долине Байсаран в индийском Кашмире, открыв стрельбу из автоматов.

Расстрел туристов стал крупнейшим терактом в Индии после атаки на Мумбай в 2008 году – число погибших достигло 26, пострадали 17 человек, а ответственность за нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России террористической группировкой «Лашкар-и-Тайба», которая базируется в Пакистане.

Индия в ответ на теракт объявила о массовой высылке граждан Пакистана и признала военных советников Пакистана персонами нон грата.

Индия впервые за 65 лет полностью перекрыла гидротехнические шлюзы и заблокировала течение реки Инд в Пакистан.