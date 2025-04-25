Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.0 комментариев
В Индии в домах предполагаемых террористов произошли взрывы
В домах предполагаемых террористов в Индии произошли взрывы во время обыска
В двух жилых домах на севере Индии, где проходили обыски подозреваемых в теракте в Пахалгаме, прогремели взрывы, полностью разрушив здания, сообщило агентство PTI.
По данным агентства, силы безопасности проводили обыски в двух домах на севере Индии, где проживали лица, подозреваемые в причастности к теракту в Джамму и Кашмире, когда сработала взрывчатка, заложенная внутри, передает ТАСС .
В результате происшествия здания были разрушены, сведения о пострадавших или погибших не сообщаются.
Ранее вооруженные люди в камуфляже напали на туристов в долине Байсаран в индийском Кашмире, открыв стрельбу из автоматов.
Расстрел туристов стал крупнейшим терактом в Индии после атаки на Мумбай в 2008 году – число погибших достигло 26, пострадали 17 человек, а ответственность за нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России террористической группировкой «Лашкар-и-Тайба», которая базируется в Пакистане.
Индия в ответ на теракт объявила о массовой высылке граждан Пакистана и признала военных советников Пакистана персонами нон грата.
Индия впервые за 65 лет полностью перекрыла гидротехнические шлюзы и заблокировала течение реки Инд в Пакистан.