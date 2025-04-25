Синоптики рассказали о погоде в начале мая

Синоптики предупредили о дожде и холоде в Центральной России в начале мая

Tекст: Мария Иванова

Североатлантический циклон с пасмурной, дождливой и холодной погодой подойдет к Центральной России 1 мая, передает РИА «Новости».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что шансы на теплый старт мая отсутствуют, а ночные температуры составят от плюс 2 до плюс 7, днем – от плюс 8 до плюс 13 градусов.

В Москве апрель завершится похолоданием – синоптики ожидают мокрый снег и заморозки. По словам Тишковца, на выходных в столице температура достигнет плюс 1-4 градусов утром и до плюс 9 днем, а в Подмосковье – до плюс 5 утром и 10 днем. С северо-западным ветром до 13 метров в секунду ощущаемая температура будет на три градуса ниже фактической.

В воскресенье, по прогнозу, арктический воздух усилит похолодание, а ночью возможны заморозки до минус двух в окрестностях Москвы. В начале следующей недели в регионе ожидается переменная облачность, кратковременные осадки и постепенное потепление до плюс четырнадцати во вторник. Последний день апреля будет чуть теплее, но месяц завершится холодным аккордом, несмотря на то, что в целом был теплее климата на 3,2 градуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 апреля температура воздуха в Москве достигла плюс 23,3 градуса, что стало повторением максимального показателя за последние 30 лет. За денбь до этого в столице фиксировали необычно высокую температуру для апреля – плюс 24,9 градуса, что на градус выше исторического рекорда трехдесятилетней давности.

В целом апрельская погода в Центральной России отличилась небывалой изменчивостью с колебаниями температуры от мартовских до июльских значений.



