Суд отказался привлекать Чубайса к ответственности по долгам «Лиры»

Суд Москвы отказался привлекать к ответственности Чубайса по долгам «Лиры»

Tекст: Вера Басилая

Московский арбитраж принял решение не привлекать Анатолия Чубайса к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося ООО «Лира», передает РИА «Новости».

Заявление подал конкурсный управляющий Кирилл Ноготков, отметив, что Чубайс является бенефициаром активов компании, однако суд посчитал, что доказательств аффилированности между Чубайсом и «Лирой» не представлено.

В судебных материалах отмечено, что управляющий не установил причинно-следственную связь между действиями бывшего чиновника и неплатежеспособностью компании. Также был отклонен довод о том, что Чубайс контролировал операции по договору займа между «Лирой», Chastely Investments Limited и аффилированной, по мнению заявителя, кипрской O1 Trust Services Limited.

К субсидиарной ответственности также не был привлечен другой ответчик – экс-гендиректор Николай Сапегин. Суд привлек только Манвела Мкртумяна – последнего гендиректора «Лиры», размер взыскания определят позже.

На данный момент в реестр требований кредиторов включены требования банка «Траст» на сумму 10,1 млрд рублей. Компания «Лира» признана банкротом в 2022 году.

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