Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разорённого войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.0 комментариев
Индия заявила о долгом процессе внедрения ограничений в водах Инда для Пакистана
Планы Индии по приостановке доступа Пакистана к водам Инда могут занять много времени, пишет Tribune India.
В публикации отмечается, что существует два потенциальных варианта: хранение воды или изменение речного потока. Однако оба способы технически сложны и требуют значительных ресурсов, передает РИА «Новости».
Источник издания подчеркнул, что полностью остановить подачу воды невозможно одномоментно.
Эксперты также предупредили о риске затопления долины Кашмира в случае реализации сценария хранения воды.
В статье подчеркивается, что ежегодно потребуется построить около 30 водохранилищ, сопоставимых по размеру с крупным гидроузлом на реке Бхагиратхи, чтобы аккумулировать годовой сток – 117 млрд кубометров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия объявила о массовой высылке граждан Пакистана после теракта в Кашмире, а также признала военных советников Пакистана персонами нон грата, впервые за шестьдесят пять лет полностью перекрыла гидротехнические шлюзы и заблокировала течение реки Инд в Пакистан.