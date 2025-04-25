Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Индия и Пакистан устроили перестрелку на линии контроля
Пограничные подразделения Индии и Пакистана открыли огонь друг по другу на линии контроля в регионе Джамму и Кашмир, жертв не зафиксировано.
Обстрел на линии контроля произошел по инициативе пакистанской стороны, передает ТАСС. По информации армейского источника, пакистанские военные открыли стрельбу из стрелкового оружия в нескольких местах вдоль линии контроля.
На данный обстрел был дан «эффективный ответ», заверил источник агентства. Потерь среди личного состава или гражданских лиц не зарегистрировано.
Агентство отмечает, что инцидент произошел на фоне усилившейся напряженности из-за теракта в Пахалгаме с многочисленными жертвами среди мирного населения. После атаки в регионе продолжаются антитеррористические операции, а прошедшей ночью между силами безопасности и террористами завязалась перестрелка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия объявила о массовой высылке граждан Пакистана после теракта в Кашмире, а также признала военных советников Пакистана персонами нон грата, впервые за шестьдесят пять лет полностью перекрыла гидротехнические шлюзы и заблокировала течение реки Инд в Пакистан.