Взрывы прогремели в Харькове

Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.0 комментариев
Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.27 комментариев
По данным издания, позиция «коалиции желающих» смягчилась в ходе обсуждений с советниками Франции, Британии и Германии, передает РИА «Новости».
Times пишет, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ранее предлагали отправить войска в рамках международной миссии, однако часть чиновников опасается, что Россия воспримет такую инициативу как одностороннюю.
Несмотря на смягчение позиции, военный источник подчеркнул, что Британия не планирует полностью отказываться от своих намерений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении через США потребовать от России «обязательств» по урегулированию ситуации на Украине, британские военные назвали планы лидера лейбористов Кейра Стармера по Украине политическим театром, а страны Запада предложили отправить на Украину «миротворцев» из государств Азии и Южной Америки.
Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ и нацгвардии около Новой Полтавки, Лысовки, Водянского, Удачного, Криворожья ДНР, Межевой и Новоподгородного Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник при этом потерял до 410 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия.
В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Осоевки, Угроедов, Миропольского, Великого Прикола и Петрушевки Сумской области.
При этом потери ВСУ составили свыше 45 военнослужащих, бронемашина и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.
Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Андреевкой, Дружелюбовкой, Петропавловкой, Каменкой Харьковской области, Новым, Кировском и Ямпольем ДНР.
Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, две бронкмашины, включая турецкий бронеавтомобиль Kirpi, пять пикапов, три артиллерийских орудия, пять станций РЭБ «Октава-С», «Буковель-AD» и «Анклав». Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
Между тем подразделения группировки «Южная» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Петровки, Краматорска, Славянска, Закотного, Часова Яра Иванополья, Константиновкми Северска ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 405 военнослужащих, бронемашина, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ у Павловки, Новоданиловки Запорожской области, Понятовки и Токаревки Херсонской области. Были уничтожены свыше 70 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне российские войска освободили Тарасовку на Константиновском направлении в ДНР. До этого они освободили Сухую Балку. 22 апреля российские военные освободили Горнальский монастырь.
СМИ сообщили о четырех сериях взрывов за ночь в украинской столице. Также взрывы произошли в Николаеве, Павлограде и Харькове, передает ТАСС.
«Военкоры Русской Весны» пишут, что «российские ракеты долетели до Киева, а затем столицу врага атаковали дроны».
Во вторник сообщалось о нескольких сериях взрывов в подконтрольном украинским войскам Херсоне.
Удар наносился по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности киевского режима, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В ходе удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотники.
Поражены также производства ракетного топлива и порохов.
«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», – заключили в Минобороны.
Ранее ВС России нанесли точный удар по защищенному штабу ВСУ под Херсоном в районе села Чернобаевка. В числе погибших значится британский военный советник.
По его словам, на переговорах по окончанию конфликта Украине «в какой-то мере придется уступить», подчеркнув неизбежность компромисса, передает ТАСС.
По словам польского лидера, определить конкретный объем уступок пока невозможно.
Дуда отметил, что обе стороны должны быть готовы идти на уступки ради достижения соглашения.
«Это должен быть компромисс», – указал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, причиной стала критика предложенного США плана со стороны Владимира Зеленского.
Погибло около 20 наемников из стран НАТО, это в основном англоязычные боевики, пояснил Лебедев РИА «Новости». По его словам, это были не смуглокожие иностранцы, а иностранцы европейской внешности.
Этой ночью, по сообщениям СМИ, в Харькове прогремело до 10 мощных взрывов.
Ранее Лебедев сообщал, что при ударе по Павлограду была уничтожена значительная часть производственных мощностей химзавода, что привело к потере топлива для украинских ракет.
Решение о переходе на новый европейский стандарт напряжения в 230 вольт принято национальной комиссией Украины по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг, передает ТАСС.
Новые нормы вступят в силу с 1 июля, согласно обновленному кодексу систем распределения.
Ожидается, что повышение напряжения с 220 до 230 вольт окажет положительный эффект на качество электроснабжения и повысит энергоэффективность. Соответствующие изменения внесены в нормативные документы, регулирующие работу распределительных сетей Украины.
Регулятор подчеркнул, что обновленные стандарты приближают энергетическую систему страны к общеевропейским требованиям.
Bloomberg: Трамп потребует признания права Украины на армию
По данным агентства, этот вопрос должен поднять спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «Коммерсант».
Как уточняет агентство, Белый дом в попытках достичь мира на Украине намерен оказывать давление не только на Киев, но и на Москву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.
Политолог Станислав Ткаченко объяснил отрезвление позиции США по отношению к России.
По данным FT, переговоры прошли в Вашингтоне и завершились безрезультатно, после чего Министерство финансов Украины заявило, что рассмотрит все доступные варианты и продолжит консультации с держателями так называемых GDP-warrants – ценных бумаг, привязанных к ВВП.
Существенный платеж на сумму около 600 млн долларов по этим инструментам должен быть произведен уже в конце мая. Если договориться о реструктуризации до этого времени не удастся, Киев вынужден будет решить, объявлять ли дефолт по выплате.
Ранее Международный валютный фонд предупреждал, что невыплата по GDP-warrants может представлять серьезный риск для стабильности действующей программы финансовой поддержки Украины на сумму 15,5 млрд долларов, пишет издание. Сам инструмент был создан в ходе реструктуризации долгов страны в 2015 году и привязан к динамике роста ВВП Украины. В последние годы эти выплаты вызывают споры, поскольку, согласно условиям, инвесторам полагается процент от экономического роста страны, даже несмотря на серьезные потери экономики из-за вооруженного конфликта, говорится в материале.
Как отметили в Минфине Украины, «GDP-warrants были задуманы для мира, которого больше не существует», подчеркнув, что рост экономики в 2023 году лишь частично компенсировал почти тридцатипроцентный спад, вызванный конфликтом.
Газета The Wall Street Journal (WSJ) ранее писала, что частные кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, решили возобновить их в 2025 году.
Трамп: Россия готова к окончанию боевых действий и отказу от полного контроля над Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что США оказывают значительное давление на Россию с целью достижения урегулирования ситуации на Украине, передает «Интерфакс».
Отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны России для урегулирования украинского кризиса, Трамп выделил такие шаги, как окончание военных действий и отказ от планов по контролю над всей страной. Он отметил, что эти решения были бы значительными уступками со стороны Москвы.
Президент также добавил, что давление оказывается не только на Россию, но и на Украину, не вдаваясь в детали.
«Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о степени воздействия Вашингтона на Москву.
Трамп подчеркнул, что часть применяемых мер не афишируется публично, однако о них осведомлены в России и среди людей, близких к ситуации. По его словам, давление ведется по различным каналам, но подробности не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что не намерены обсуждать слухи о возможном мирном плане президента США Дональда Трампа, и отметили, что его позиция по Крыму совпадает с российской, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин выступает за мир при условии соблюдения интересов России, а Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
Британия, Германия и Франция пытаются убедить киевские власти в необходимости согласиться на территориальные уступки во время мирных переговоров, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Газета ссылается на источник, знакомый с переговорами в Лондоне. По его словам, представители европейской «тройки» ищут вариант, при котором Киев не нарушит собственные красные линии, но будет готов пойти на уступки по части территорий в финальной фазе переговоров. Какие именно территории обсуждаются, не уточняется.
Европейские союзники при этом выступают резко против признания Крыма частью России. По их мнению, такой шаг якобы способен подорвать «мировой порядок, основанный на правилах», подчеркивает издание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вторая встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма. Власти США заявили, что Зеленский «может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну».
Financial Times заявляла, что признание Крыма российским со стороны США может стать «точкой кипения» на переговорах по урегулированию украинского конфликта и спровоцировать серьезный дипломатический кризис между странами Евросоюза и НАТО.
Песков отметил отсутствие у Зеленского контроля над рядом формирований ВСУ
«Зеленский, и это хорошо известно, не контролирует все свои дивизии», – приводит слова Пескова ТАСС со ссылкой на Point
Он пояснил, что Зеленского «не слушаются некоторые националистические батальоны», что является «большой проблемой».
Песков также отметил, что президент России Владимир Путин поддерживает идею США о полном прекращении огня на Украине, но перед этим требуется прояснить все параметры, в том числе решить вопрос, касающийся поставок Киеву европейского оружия, передает РИА «Новости».
Кроме того, Песков подчеркнул, что ситуация на фронте развивается в пользу России.
Напомним, Песков заявил, что достижение мира на Украине возможно только при условии вывода украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии. Он заявил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, поскольку европейские страны предпочитают войну переговорам.
На вопрос о том, планирует ли Трамп встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, президент США ответил: «Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого». Трамп посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар 13–16 мая, передает РИА «Новости».
Трамп также заявил о сложностях в работе с украинским лидером Владимиром Зеленским: «Я думал, что с Зеленским будет работать проще. Пока что это было сложнее, но это нормально».
При этом президент США уклонился от ответа на вопрос о возможности признания Крыма частью России, заявив, что желает завершения конфликта и что у него «нет любимчиков». Он выразил уверенность, что Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине: «Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Мы должны заключить сделку с Зеленским».
Оценивая переговоры по Украине в Лондоне, президент США выразил мнение, что «они прошли хорошо».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа. Axios со ссылкой на свои источники сообщал, что американский спецпосланник Стивен Уиткофф, вероятно, прибудет в Россию для переговоров с Путиным в пятницу.
«Зеленский накануне своего избрания президентом заявлял, что жизни людей важнее территорий. И что нужно договариваться «хоть с чертом лысым», чтобы прекратилась война, которая тогда ограничивалась Донбассом», – пишет украинское издание «Страна».
Издание опубликовало отрывок из интервью, которое Зеленский в конце 2018 года дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону (иноагент, включен в России в список террористов и экстремистов).
Тогда Зеленский заявил: «Я очень либерален, я считаю, что все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому я бы взял человеческую жизнь, поставил бы, вот наша цель – сохраним людей. Поэтому любой вариант «мы туда пойдем армией», я убираю».
Также он заявил: «Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек».
Напомним, Зеленский заявил, что для Киева «признавать любые территории как территории не Украины, а России» – это «красные линии». После этого США пригрозили выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
Кроме того, на днях Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России. За этим последовал отказ главы Госдепа Марко Рубио лететь в Лондон, в результате встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине оказалась сорвана. Белый дом заявил, что Зеленский «может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну».
Wall Street Journal: Трамп обвинил Зеленского в срыве переговоров по Украине
Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик после того как встреча в Лондоне, позиционировавшаяся как решающий момент, завершилась безрезультатно, передает The Wall Street Journal.
Издание подчеркивает, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф отменили свое участие после жесткой критики со стороны Зеленского, который отверг предложение США юридически признать российский суверенитет над Крымом.
Президент США публично обвинил Зеленского в срыве мирного процесса, заявив, что украинский лидер может потерять всю страну, если не согласится на мир сейчас. Зеленский в ответ подчеркнул, что Украина будет действовать в соответствии с конституцией, и выразил надежду на поддержку союзников.
Как указывает Wall Street Journal, украинские власти опасаются, что Белый дом может прекратить военную помощь Киеву и обвинить Украину в провале переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.
Политолог Станислав Ткаченко объяснил отрезвление позиции США по отношению к России.