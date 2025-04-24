Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Сириус объявил о запуске магистратуры по геоэкологии
В Сириусе стартовал прием документов на новую магистерскую программу по геоэкологии, где особое внимание уделяется практическим исследованиям в уникальных природных условиях.
Магистратура «Геоэкология: мониторинг, прогноз и управление» рассчитана на подготовку исследователей, способных разрабатывать научно обоснованные прогнозы изменений экосистем и эффективно решать современные экологические задачи, сообщается на сайте федеральной территории «Сириус». Обучение длится два года и проводится бесплатно. Прием документов и вступительные испытания проходят онлайн.
Особенностью программы станет ее практическая направленность: студенты будут сразу вовлечены в научные проекты национального и международного уровня и смогут реализовать собственные инициативы прямо на федеральной территории Сириус. Программа включает изучение современных методов экологического мониторинга, геоинформационных технологий и применения искусственного интеллекта для обработки экологических данных.
Исполнительный директор Международного научного центра по экологии и вопросам изменения климата Елена Гершелис заявила: «В Сириусе мы создаем уникальную образовательную среду, где академические знания сразу воплощаются в практику. Каждый студент получит возможность внести свой вклад в решение актуальных экологических проблем, участвуя в международных проектах нашего центра».
Участники магистратуры получат доступ к современному лабораторному и природному комплексу и смогут проходить полевую практику на морских и наземных экосистемах территории. Партнерами выступают ведущие российские научные организации и компании. Выпускники смогут работать экспертами в области экологии, аналитиками данных, специалистами по управлению природными ресурсами и устойчивому развитию.