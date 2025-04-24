  • Новость часаТрамп заявил о возможной встрече с Путиным после визита в Саудовскую Аравию
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    Песков назвал невозможным мир без вывода ВСУ из Новороссии и Донбасса
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    Завершено расследование махинаций при создании российского планшета
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    24 апреля 2025, 02:59 • Новости дня

    США начали вывод войск с базы в сирийской провинции Хасеке

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие и техника США начали покидать военную базу в Эш-Шаддади, расположенную рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса в провинции Хасеке в Сирии, сообщает Al Watan.

    Военно-транспортные колонны США начали покидать базу и продвигаться к сирийско-иракской границе. О числе военных, выведенных с базы, не сообщается, передает ТАСС со ссылкой на Al Watan.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецподразделения США, дислоцированные на базе у газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор, были переброшены на территорию Ирака. СМИ сообщали, что США задумались о сокращении войск в Сирии до минимума.

    23 апреля 2025, 13:10 • Новости дня
    Путин призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в армии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии акцентировал важность быстрого внедрения искусственного интеллекта для военного превосходства.

    На заседании Военно-промышленной комиссии, передает ТАСС, президент Владимир Путин подчеркнул необходимость активизировать выпуск и использование отечественных решений в сфере искусственного интеллекта для применения в системах военного управления.

    По его словам, кто быстрее начнет осваивать технологии ИИ в военном деле, тот получит значительные преимущества на поле боя. Путин отметил: «Возможности использования искусственного интеллекта являются колоссальными. И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать». Президент добавил, что в России уже есть и другие перспективные разработки, подробности о которых будут обсуждаться отдельно.

    В ходе заседания Путин также поручил ускорить производство робототехнических комплексов, безэкипажных катеров и боевых лазеров. Особое внимание, подчеркнул он, следует уделить развитию лазерных комплексов, которые способны поражать как беспилотники, так и другую военную технику, включая самолеты и ракеты. Путин отметил, что в этой сфере уже имеются изготовленные образцы техники.

    Кроме того, президент призвал членов комиссии прогнозировать характер будущих вооруженных конфликтов с учетом глобальных тенденций развития военных технологий, а также уделять внимание перспективным разработкам российских научных центров и КБ.

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    23 апреля 2025, 05:23 • Новости дня
    Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма
    Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма
    @ Freddie Everett/Us State/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение главы Госдепартамента США отказаться от участия во встрече в Лондоне связано с позицией Владимира Зеленского по вопросу принадлежности Крыма.

    Глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил намеченную на 23 апреля поездку в Лондон, где планировалась встреча по урегулированию конфликта на Украине, сообщает The New York Times.

    Причиной отказа называются слова Владимира Зеленского, заявившего о неприятии варианта признания Крыма российской территорией.

    Это предложение, по данным американского издания, входило в число ключевых пунктов плана, который Вашингтон рассчитывал представить на предстоящей встрече.

    По сведениям The New York Times, участие в переговорах в Лондоне остается подтвержденным только для спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога; неизвестно, поедет ли в британскую столицу спецпосланник Стивен Уиткофф.

    Также на встрече ожидаются представители Британии, Франции и делегация киевских властей во главе с Андреем Ермаком, Павлом Палисой, Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым.

    The Daily Telegraph указывает, что Вашингтон подготовил план урегулирования из семи пунктов. Среди них – немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Киевом и Москвой, отказ Киева от НАТО, признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом и освобожденными с 2022 года территориями, передача Запорожской АЭС под контроль США, соглашение по минеральным ресурсам и отмена американских санкций с перспективой энергетического сотрудничества России и США.

    В преддверии встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для Financial Times подчеркнул, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами по украинскому вопросу идут непросто и потребуют времени, отметив отсутствие ожиданий быстрых результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил, при этом отметив юридическое намерение Киева не отказываться от утраченных территорий и признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества для побуждения президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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    23 апреля 2025, 20:20 • Видео
    Мира не будет, Зеленский все испортил

    «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

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    23 апреля 2025, 19:25 • Новости дня
    Трамп: Заявление Зеленского о Крыме очень вредно для переговоров о мире
    Трамп: Заявление Зеленского о Крыме очень вредно для переговоров о мире
    @ Annabelle Gordon/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подверг критике слова главы киевского режима Владимира Зеленского о статусе Крыма, подчеркнув негативное влияние подобных заявлений на перспективы переговоров.

    В соцсети Truth Social Трамп процитировал публикацию украинского лидера на первой полосе The Wall Street Journal, где Зеленский отметил: «Украина не будет юридически признавать оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить».

    По словам Трампа, Крым был утрачен много лет назад еще при президенте США Бараке Обаме и не должен рассматриваться как предмет для обсуждения, передает ТАСС.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные заявления украинских властей наносят ущерб перспективам урегулирования ситуации и мешают достижению мира. Трамп вновь выразил уверенность, что мирное соглашение по украинскому конфликту находится «близко к заключению».

    Он добавил, что ситуация на Украине остается крайне сложной, и у Зеленского, по его мнению, есть лишь два выхода – либо заключить мир с Россией, либо потерять контроль над страной в ближайшие три года. «Ему нечем похвастать! Ситуация на Украине плачевна – он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну», – заявил президент США.

    Трамп также выразил сомнение относительно принципиальности украинских властей в вопросе Крыма, задавшись вопросом, почему Киев не сражался за полуостров ранее, если он так необходим Украине.

    Ранее Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины. Из-за этого глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил намеченную на 23 апреля поездку в Лондон, где планировалась встреча по урегулированию конфликта.

    Газета The Washington Post писала, что США возмущены позицией Киева, который отказался принимать предложения о территориальных уступках.

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    23 апреля 2025, 09:21 • Новости дня
    Министры Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне
    Министры Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне
    @ Julia Kilian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне после отказа госсекретаря США Марко Рубио приехать на переговоры, сообщает канал Sky News.

    Встреча глав МИД Британии, Франции, Германии и Украины, намеченная на среду в Лондоне, была перенесена на фоне изменений в составе участников, передает ТАСС.

    По информации телеканала, вместо встречи глав МИД состоятся переговоры между чиновниками пяти стран.

    Также отмечается, что глава МИД Украины Андрей Сибига все еще ожидается в Лондоне и, предположительно, встретится с британским коллегой Дэвидом Лэмми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф отказались от поездки в Лондон для переговоров по Украине, что значительно снизило престиж мероприятия.

    Ранее Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил. Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского.

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    23 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившаяся в Горнальском мужском монастыре Курской области, была полностью ликвидирована российскими военными при штурме объекта.

    По словам командира полка с позывным «Апостол», в операции участвовали бойцы 177-го полка морской пехоты, 810-й и 40-й арктических бригад, а также 30-го мотострелкового полка, передает ТАСС.

    «Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с подразделениями 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка успешно овладели этой цитаделью – мужским монастырем Горнальским. Там противник весь уничтожен», – заявил Апостол.

    Напомним, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил. Минобороны обнародовало видеозапись успешных действий военных в ходе освобождения святыни.

    Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область.

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    23 апреля 2025, 16:44 • Новости дня
    Стало известно о начале взыскания долга с Чубайса

    Стало известно о начале взыскания долга с Анатолия Чубайса

    Стало известно о начале взыскания долга с Чубайса
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса начато исполнительное производство с применением мер по аресту имущества.

    Судебные приставы открыли исполнительное производство по взысканию долга с Анатолия Чубайса на основании решения Арбитражного суда Москвы, передает ТАСС. В базе данных исполнительных производств отмечается, что Чубайс значится должником, а производство запущено 17 апреля.

    В материалах указано, что предмет исполнения – наложение ареста, однако детали суммы долга и характера спора не раскрываются. Меры судебных приставов связаны с решением суда, вынесенного ранее по делу в отношении экс-главы «Роснано».

    Ранее Арбитражный суд Москвы принял решение о наложении ареста на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании «Роснано».

    Замруководителя компании «УК Роснано» Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета Марина Касенкова задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, ущерб государству составил 43 млрд рублей.

    Госкорпорацию «Роснано» признали потерпевшей в деле о злоупотреблении полномочиями, обвиняемыми по которому проходят три топ-менеджера компании.

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    23 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    Пентагон: США больше не могут быть гарантом безопасности Европы

    Пентагон: США больше не могут быть единственным гарантом безопасности Европы

    Пентагон: США больше не могут быть гарантом безопасности Европы
    @ Samuel Corum/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что эпоха, когда Вашингтон был единственным гарантом безопасности европейских стран, закончилась.

    Во время выступления в Колледже сухопутных войск США в Карлайле (штат Пенсильвания) Хегсет отметил, что Соединенные Штаты перестали быть единственным гарантом безопасности для Европы, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в условиях возможного отказа США от поддержки европейские страны разрабатывают новые механизмы военной логистики для усиления обороны континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Британия договорились подписать пакт о безопасности на фоне заявлений президента США о возможном сокращении военного присутствия США в Европе, Соединенные Штаты рассматривают возможность вывода до 10 тыс. военных из стран Восточной Европы.

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    23 апреля 2025, 16:14 • Новости дня
    Горналь назвали единственным пунктом Курской области, где остались ВСУ

    Комбат морпехов ВС России: Горналь остался единственным пунктом Курской области с ВСУ

    Горналь назвали единственным пунктом Курской области, где остались ВСУ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины остались только в Горнале Курской области, где продолжается зачистка российскими военными до государственной границы, сообщил командир батальона морских пехотинцев с позывным «Космос».

    Командир отметил, что военнослужащие России коллективно действуют в составе бригады и ведут зачистку территории до границы. Комбат подчеркнул: «Мы продвигаемся по направлению к единственному населенному пункту, в котором может быть еще противник – это Горналь. Занимаемся зачисткой до границы полностью нашей территории», передает ТАСС.

    В среду в Минобороны сообщили, что нескольких украинских боевиков в Горнале в Курской области удалось обратить в бегство  810-й отдельной бригаде гвардейской морской пехоты группировки «Север».

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

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    23 апреля 2025, 14:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил арест сотрудницы Русского дома в Киргизии

    Политолог Трухачев: За арестом сотрудницы Русского дома в Киргизии стоят зарубежные центры

    Эксперт объяснил арест сотрудницы Русского дома в Киргизии
    @ rushouse_bishkek

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Банный скандал» и арест сотрудницы Русского дома в Киргизии – звенья одной цепи. Бишкек настраивают против Москвы целый ряд стран, в том числе Турция и Британия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Так он прокомментировал сообщения о подозрении сотрудницы Русского дома в вербовке наемников.

    «За действиями Киргизии, на мой взгляд, четко просматриваются «уши» зарубежных центров», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Он напомнил, что аресту сотрудницы Русского дома предшествовал «банный скандал»: в одной из московских бань задержали 59 иностранцев, в том числе киргизских граждан.

    Почти половина из них находились в России незаконно. После этого инцидента МИД республики вручил российскому послу ноту протеста и потребовал объяснений. По мнению Трухачева, эти события – «банный скандал» и арест сотрудницы Русского дома по подозрению в вербовке наемников – звенья одной цепи. «Руководство страны настраивают против Москвы», – считает политолог.

    По его мнению, во-первых, этим занимается Турция, с которой Киргизия сближается в рамках Организации тюркских государств. «Не обходится и без Британии, работающей с мигрантами, направляющимися в Россию, а также Евросоюза, который в последнее время активизировался в Средней Азии», – перечислил эксперт. «Все участники этого процесса ставят Бишкеку одно условие – «сближение с нами в обмен на отдаление с Россией», – подчеркнул Трухачев.

    Ранее стало известно об аресте сотрудницы Русского дома в Киргизии. По данным местных СМИ, речь идет о Наталье Секериной. Ее подозревают в вербовке наемников. Как сообщает ТАСС, вместе с Секериной задержаны еще четыре человека, среди них есть сотрудник пресс-службы мэрии города Оша.

    Представительство Россотрудничества заявило, что встревожено арестом сотрудницы Русского дома, но добавило, что не располагает полноценной информацией о сути обвинения. «Секерина является гражданкой Киргизии, местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего ошского филиала с медиа. Знаем ее как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника», – говорится в сообщении.

    Представительство рассчитывает, что «следствие досконально разберется в сути вопроса». В комментарии также подчеркнуто, что Российский центр науки и культуры работает исключительно в рамках межправительственного соглашения.

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    23 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Китай отверг обвинения Украины

    Пекин выступил против «политических манипуляций» Украины вокруг сотрудничества России и Китая

    Китай отверг обвинения Украины
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай отверг обвинения Киева по поводу предполагаемого участия китайских граждан в боевых действиях на стороне России на Украине.

    Китайские власти выразили решительный протест против заявлений Киева о якобы участии граждан Китая на стороне России в конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул на брифинге: «Китай решительно против необоснованных обвинений и политических манипуляций».

    Го Цзякунь пояснил, что Пекин уже обозначил свою позицию по этому вопросу и отвергает любые подозрения в адрес Китая относительно оборонного сотрудничества с Москвой.

    В Пекине подчеркивают, что не поддерживают ни одну из сторон и призывают к диалогу и мирному урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев вызвал посла Китая Ма Шенкуня в министерство иностранных дел после заявлений о возможном участии граждан КНР и китайских компаний на стороне России в спецоперации на Украине.

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    23 апреля 2025, 11:57 • Новости дня
    Зурабишвили заявила пранкерам Вовану и Лексусу о нехватке средств оппозиции
    Зурабишвили заявила пранкерам Вовану и Лексусу о нехватке средств оппозиции
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились Петром Порошенко и Гарри Каспаровым, заявила, что оппозиция на фоне массовых протестов испытывает серьезный дефицит финансирования.

    В ходе беседы Зарубишвили заявила, что в числе основных источников финансирования грузинской оппозиции были USAID и некоторые европейские фонды, передает Первый канал.

    По ее словам, европейцы проявляли медлительность и обещали перевести деньги из правительственных программ, которые ранее были приостановлены из-за санкций и должны были быть перенаправлены гражданскому обществу, но этого так и не произошло.

    «Так что настал критический момент», – сказала она в прямой речи.

    В разговоре также затрагивались вопросы присутствия среди митингующих вооруженных людей в масках, а также обсуждалась ситуация с протестными настроениями и необходимостью внешней поддержки оппозиции.

    Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к созданию «платформы сопротивления».

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    23 апреля 2025, 14:54 • Новости дня
    В Германии сообщили о наличии труб для ремонта «Северных потоков»

    Tекст: Александра Юдина

    Около тысячи труб, предназначенных для газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2, остаются на складе в промышленном парке Любмин в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, пишет Ostsee Zeitung.

    По данным газеты, данные трубы имеют высокую стоимость и их количества достаточно для ремонта поврежденных участков газопроводов, передает ТАСС.

    Один из собеседников газеты заявил: «У этих [складских] запасов высокая стоимость. Этого количества труб должно примерно хватить для поврежденных участков». Другой источник отметил, что при наличии материалов ремонт будет «в техническом смысле относительно легким».

    Адвокат Nord Stream Ганс-Петер Хубер подтвердил, что трубы принадлежат операторам «Северных потоков». Однако ситуация осложняется судебным разбирательством в Швейцарии по долгу Nord Stream 2 перед мелкими кредиторами: срок договоренностей по этому делу продлен до 9 мая.

    В случае банкротства компании около пятисот труб могут быть выставлены на аукцион, однако это не коснется труб первого «Северного потока».

    Общую стоимость всех труб источники оценивают примерно в 25 млн евро.

    Ранее глава TotalEnergies Патрик Пуянне выразил мнение о возможности повторного запуска двух ниток «Северного потока», подчеркивая зависимость конкурентоспособности без российского газа.

    Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между США и Европой снизил шансы перезапуска «Северного потока – 2».

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    23 апреля 2025, 06:14 • Новости дня
    Полностью российский SJ-100 с двигателями ПД-8 впервые поднялся в небо
    Полностью российский SJ-100 с двигателями ПД-8 впервые поднялся в небо
    @ Нина Падалко/пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Комсомольске-на-Амуре успешно завершился первый испытательный полет полностью отечественного пассажирского самолета SJ-100 с российскими двигателями ПД-8.

    Как передает РИА «Новости», полностью импортозамещенный самолет SJ-100, разработанный ПАО «Яковлев» из состава ОАК госкорпорации «Ростех», совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. В «Ростехе» сообщили, что третий опытный образец лайнера присоединился к программе летных испытаний.

    В ходе испытаний подтвердили стабильную работу всех отечественных систем, включая замену порядка 40 импортных агрегатов на российские аналоги, среди которых ключевым компонентом стали двигатели ПД-8. Самолет показал хорошую управляемость и устойчивость в полете. Продолжительность испытательного рейса составила около 40 минут, лайнер набирал высоту до 3000 метров и развивал скорость до 500 километров в час.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России объявили сроки начала поставок импортозамещенных самолетов SJ-100, первый полностью российский SJ-100 с отечественными системами недавно совершил успешный полет на высоту 12,2 тыс. метров, а ранее «Суперджет» с новыми российскими двигателями ПД-8 также совершил первый полет.

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    23 апреля 2025, 08:43 • Новости дня
    Суд Бишкека арестовал сотрудницу Русского дома в Киргизии
    Суд Бишкека арестовал сотрудницу Русского дома в Киргизии
    @ Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Бишкеке сотрудницу Русского дома заключили под стражу по подозрению в соучастии в вербовке наемников для вооруженных конфликтов за рубежом.

    Постановление об аресте сотрудницы Русского дома вынес Первомайский районный суд Бишкека, передает РИА «Новости». Решение принято 19 апреля, согласно ходатайству следователя Главного следственного управления ГКНБ Киргизии.

    Арестованная подозревается в якобы соучастии по ст. 416 Уголовного кодекса Киргизии, предусматривающей ответственность за вербовку, финансирование, материальное обеспечение или обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств.

    По информации суда, фигурантке может грозить до десяти лет лишения свободы. В местных СМИ уточняется, что речь якобы идет о Наталье Секериной, связанной с Русским домом – представительством Россотрудничества в республике. Источник подтвердил, что задержанная работала на Русский дом наемным сотрудником на местах.

    Источник агентства также заявил, что действия, в которых подозревают Секерину, не связаны с ее работой в представительстве Россотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в горах Киргизии пропали трое туристов из России, ранее тело погибшего альпиниста из России привезли из Киргизии на родину, а в августе прошлого года в Киргизии задержали россиянина по подозрению в финансировании террористов.

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    23 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского, пишет NYT.

    Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в дальнейших переговорах по Украине в Лондоне после того, как Украина отвергла ключевое условие Дональда Трампа в переговорном процессе, которое заключалось в признании Крыма российской территорией и отказе от членства в НАТО, пишет The New York Times (NYT).

    Переговорщики из США, Европы и Украины все равно встретятся в Лондоне, чтобы продолжить обсуждение условий прекращения огня, а США на встрече будет представлять специальный посланник генерал Кит Келлог, однако участие посланника президента США в России Стива Уиткоффа остается под вопросом, сообщается в статье.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский днем ранее заявил журналистам, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма», при этом Киев готов к переговорам после прекращения огня и с исключением любых условий легализации контроля Москвы над Крымом.

    В Париже Рубио уже предупреждал, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может перейти к «другим приоритетам».

    «Мы не собираемся длить эти усилия неделями и месяцами подряд», – сказал тогда Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма. Решение Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, отметили в Financial Times.

    Напомним, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.

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