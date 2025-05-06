Полиция Нью-Йорка вступила в столкновения с пропалестинскими активистами

Tекст: Ирма Каплан

Пропалестинские активисты организовали акцию протест возле места проведения ежегодного бала Met* Gala неподалеку от Метрополитен-музея. Они прыгали через ограждения и вступали в перепалки с полицией и поддерживающими Израиль.

«Собравшись на Мэдисон-авеню, 1100, протестующие держали плакаты с лозунгом «Свободная Палестина». Во время проливного дождя также размахивали флагами», – пишет газета Metro.

По данным издания, протесты начались за несколько часов до прибытия знаменитостей в Метрополитен-музей, но атмосфера накалилась довольно быстро. На фото некоторые протестующие пытаются прорваться через баррикады, а полиция Нью-Йорка пытается их сдерживать.

Позже к пропалестинцам присоединились протестующие с израильскими флагами и пели гимн на иврите «Народ Израиля будет жить». По данным полиции города, задержаний не было.

Гала-концерт Met Gala не первый раз привлекает протестующих. В 2024 году во время аналогичной акции протеста полиция остановила более 1000 участников, прежде чем они добрались до Метрополитен-музея. Тогда в ход пошли дымовые шашки и сигнальные ракеты.

Торжественный бал Met Gala проводится в первый понедельник мая ежегодно с целью сбора средств для Института костюма Музея Метрополитен в Манхэттене. Впервые его провели в 1946 году, а первое крупное мероприятие состоялось в 1948 году, став самым крупным событием в календаре шоу-бизнеса. Бал открывает новую, посвященную моде, выставку музея, имеет свою тему и дресс-код.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в столице Нидерландов несколько человек задержали после попытки сорвать акцию памяти по жертвам Второй мировой войны пропалестинскими выкриками. До этого активист с флагом Палестины забрался на фасад Биг-Бена в центре Лондона, был босым и с пораненными ногами.



