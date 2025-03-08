Активист с флагом Палестины залез на Биг-Бен в Лондоне

Активист забрался на Биг-Бен с флагом Палестины и перекрыл движение на мосту

Tекст: Вера Басилая

В Лондоне босой мужчина с флагом Палестины забрался на фасад Биг-Бена, часовой башни Вестминстерского дворца, где заседает британский парламент. Движение по северной части Вестминстерского моста перекрыто, так как пожарные используют подъемник для того, чтобы снять активиста с высоты более десяти метров, передает ТАСС.

Сотрудники полиции и спасательных служб, которые ведут с мужчиной переговоры, стараясь предотвратить трагедию. На фотографиях и видео, которые активист выкладывает в социальных сетях, видно, что ему удалось подняться по облицованному известняком фасаду, но при этом он сильно поранил ноги.

Ранее в субботу группа пропалестинских активистов распылила краску на здания гольф-клуба в Шотландии, принадлежащего президенту США, выражая протест против американских планов относительно переселения палестинцев.

Напомним, президент США рассмотрел вопрос долгосрочного владения сектором Газа и пообещал потенциальную стабильность и создание тысяч рабочих мест в регионе.

Президент США также предложил переселить палестинских беженцев в другие регионы за счет богатых ближневосточных государств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытка «замотать» решения Совета Безопасности ООН и заменить создание Палестинского государства расселением палестинцев по региону заложит бомбу замедленного действия.