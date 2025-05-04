За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
LOT отменил рейсы в Тель-Авив после ракетного удара
Польский LOT и Wizz Air отменили рейсы в Тель-Авив после атаки
Польский авиаперевозчик отменил рейсы в Израиль из-за удара по аэропорту Бен-Гуриона, причиной послужила падение ракеты, выпущенной из Йемена.
Польская авиакомпания LOT отменила рейсы из Варшавы и Кракова в Тель-Авив после ракетного удара по аэропорту Бен-Гуриона, сообщает РИА «Новости». Представитель перевозчика заявил, что вечерний рейс из польской столицы и рейс из Кракова были отменены по соображениям безопасности.
Согласно расписанию аэропорта имени Шопена в Варшаве, отменен не только рейс LOT, который должен был вылететь в воскресенье в 23.00, но и утренний рейс Wizz Air, намеченный на 6.10 понедельника.
В воскресенье ракета, выпущенная из Йемена, упала на территории крупнейшего аэропорта Израиля, что привело к остановке работы транспортного узла на полчаса. Армия обороны Израиля сообщила, что пыталась перехватить снаряд и ведет расследование происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после появления облака дыма над аэропортом имени Бен-Гуриона в результате падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена, в Израиле приостановили все взлеты и посадки.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ после падения обломков ракеты, выпущенной из Йемена, недалеко от аэропорта.
Йеменское движение «Ансар Алла» заявило о ракетном ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива.