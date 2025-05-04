LOT отменил рейсы в Тель-Авив после ракетного удара

Польский LOT и Wizz Air отменили рейсы в Тель-Авив после атаки

Tекст: Денис Тельманов

Польская авиакомпания LOT отменила рейсы из Варшавы и Кракова в Тель-Авив после ракетного удара по аэропорту Бен-Гуриона, сообщает РИА «Новости». Представитель перевозчика заявил, что вечерний рейс из польской столицы и рейс из Кракова были отменены по соображениям безопасности.

Согласно расписанию аэропорта имени Шопена в Варшаве, отменен не только рейс LOT, который должен был вылететь в воскресенье в 23.00, но и утренний рейс Wizz Air, намеченный на 6.10 понедельника.

В воскресенье ракета, выпущенная из Йемена, упала на территории крупнейшего аэропорта Израиля, что привело к остановке работы транспортного узла на полчаса. Армия обороны Израиля сообщила, что пыталась перехватить снаряд и ведет расследование происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после появления облака дыма над аэропортом имени Бен-Гуриона в результате падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена, в Израиле приостановили все взлеты и посадки.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ после падения обломков ракеты, выпущенной из Йемена, недалеко от аэропорта.

Йеменское движение «Ансар Алла» заявило о ракетном ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива.