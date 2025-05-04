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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

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    4 мая 2025, 23:01 • Новости дня

    LOT отменил рейсы в Тель-Авив после ракетного удара

    Польский LOT и Wizz Air отменили рейсы в Тель-Авив после атаки

    Tекст: Денис Тельманов

    Польский авиаперевозчик отменил рейсы в Израиль из-за удара по аэропорту Бен-Гуриона, причиной послужила падение ракеты, выпущенной из Йемена.

    Польская авиакомпания LOT отменила рейсы из Варшавы и Кракова в Тель-Авив после ракетного удара по аэропорту Бен-Гуриона, сообщает РИА «Новости». Представитель перевозчика заявил, что вечерний рейс из польской столицы и рейс из Кракова были отменены по соображениям безопасности.

    Согласно расписанию аэропорта имени Шопена в Варшаве, отменен не только рейс LOT, который должен был вылететь в воскресенье в 23.00, но и утренний рейс Wizz Air, намеченный на 6.10 понедельника.

    В воскресенье ракета, выпущенная из Йемена, упала на территории крупнейшего аэропорта Израиля, что привело к остановке работы транспортного узла на полчаса. Армия обороны Израиля сообщила, что пыталась перехватить снаряд и ведет расследование происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после появления облака дыма над аэропортом имени Бен-Гуриона в результате падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена, в Израиле приостановили все взлеты и посадки.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ после падения обломков ракеты, выпущенной из Йемена, недалеко от аэропорта.

    Йеменское движение «Ансар Алла» заявило о ракетном ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива.

    2 мая 2025, 22:54 • Новости дня
    Bloomberg сообщило о возможном росте добычи нефти странами ОПЕК+

    Tекст: Антон Антонов

    Страны ОПЕК+ рассматривают возможность дополнительного увеличения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в июне, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, речь идет о государствах ОПЕК+, имеющих дополнительные добровольные ограничения, то есть о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане, передает РИА «Новости».

    «Группа, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, ошеломила нефтяников повышением добычи на 411 тыс. баррелей в сутки, что в три раза превысило изначально запланированный на май объем», – говорится в сообщении.

    Такие меры, по словам источников, были направлены на дисциплину участников ОПЕК+, которые производят «слишком много нефти». Аналогичное увеличение могут согласовать и на июнь. Переговоры по этому вопросу проходят в закрытом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, входящие в ОПЕК+ страны в марте 2025 года решили начать восстановление добычи. В марте они увеличили добычу нефти на 5 тыс. баррелей в сутки, превысив плановые объемы на 99 тыс. баррелей, что было отражено в апрельском отчете ОПЕК с учетом добровольных сокращений и компенсаций.

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    2 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    В ХАМАС заявили, что запросили перемирия в Газе на пять лет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Движение ХАМАС действительно запросило в рамках соглашения с израильской стороной прекращения огня в секторе Газа на пять лет, сообщил один из лидеров движения Абдель Рахман Шадид.

    ХАМАС запросил у Израиля перемирие 17 апреля на пять лет, но израильское руководство отвергло его и отказалось от прекращения боевых действий, сказал Шадид, передает ТАСС.

    Он добавил, что движение готово к заключению сделки об обмене израильских заложников на палестинских заключенных, и предоставило предложение по этой теме.

    «Однако Израиль препятствует успеху переговоров, сейчас мяч на его стороне», – сказал представитель ХАМАС.

    Ранее в ООН заявили, что в секторе Газа почти все младенцы в возрасте до двух лет остались без необходимого питания.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    2 мая 2025, 05:56 • Новости дня
    США пригрозили санкциями покупателям иранской нефти во всем мире

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом потребовал немедленного прекращения всех покупок нефти и нефтехимической продукции у Ирана, пригрозив нарушителям вторичными санкциями со стороны США.

    Власти США заявили, что любая страна или лицо, приобретающие у Ирана даже незначительные объемы иранской нефти или нефтехимической продукции, немедленно попадут под вторичные санкции, передает ТАСС.

    «Все закупки иранских нефти или нефтехимической продукции должны быть сейчас же прекращены», – говорится в сообщении. Указывается, что нарушителям будет полностью запрещено вести бизнес с США в любой форме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США разрабатывает стратегию остановки и досмотра иранских судов с целью минимизировать экспорт нефти из Ирана. Соединенные Штаты потребовали от Ирана полного отказа от ядерной программы.


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    4 мая 2025, 23:13 • Новости дня
    Хуситы объявили воздушную блокаду Израиля

    Хуситы объявили о воздушной блокаде Израиля, пообещав обстреливать ааэропорты

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженное движение хуситов на севере Йемена заявило о начале тотальной воздушной блокады Израиля, подразумевающей удары по критическим аэропортовым объектам страны и призвав авиакомпании отменить рейсы в Израиль.

    О введении всеобъемлющей воздушной блокады Израиля объявили вооруженные силы движения «Ансар Алла», передает РИА «Новости». В сообщении хуситов говорится, что меры принимаются в ответ на расширение военных действий Израиля в Газе.

    Хуситы пообещали наносить неоднократные удары по израильским аэропортам, включая международный аэропорт Лод Бен-Гурион. В обращении подчеркивается, что любые рейсы в Израиль подвергаются опасности и должны быть отменены.

    Движение призвало все международные авиакомпании учитывать введенную блокаду с момента официального заявления и отказаться от рейсов в Израиль по соображениям безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после того как над аэропортом им. Бен-Гуриона появилось облако дыма из-за падения обломков ракеты, выпущенной с территории Йемена, в Израиле временно приостановили все взлеты и посадки, а министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ на произошедшее.

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    2 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    CNN сообщил о атаке БПЛА на судно «Флотилии свободы»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сигнал бедствия был подан после того, как судно с гуманитарной помощью для сектора Газа подверглось атаке беспилотников у берегов Мальты.

    Судно, входящее в состав «Флотилии свободы» с гуманитарной помощью для сектора Газа, подало сигнал бедствия после атаки беспилотников у берегов Мальты, передает РИА «Новости». Пресс-атташе «Флотилии свободы» Ясемин Аджар сообщила CNN, что на судне появилась пробоина, оно тонет, а сигнал SOS был передан в близлежащие страны, включая Мальту.

    По словам пресс-атташе, атака произошла около полуночи по местному времени, когда судно находилось в 17 километрах от мальтийского побережья. Представитель добавила: «В настоящее время на судне образовалась пробоина, и оно тонет. Сигнал SOS передан в близлежащие страны, включая Мальту. Прямо сейчас наше судно находится в 17 километрах от берегов Мальты, они дважды подвергались атаке беспилотников».

    Связь с экипажем сейчас отсутствует. На борту находятся тридцать правозащитников из разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в Газе закончится только после полного уничтожения ХАМАС, глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу возможного перемирия в Газе, а лидер ХАМАС выразил готовность обсудить вопрос освобождения заложников.

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    2 мая 2025, 04:22 • Новости дня
    ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода

    Tекст: Антон Антонов

    В секторе Газа большинство населения испытывает острую нехватку еды и питьевой воды, сообщил гендиректор министерства здравоохранения сектора Мунир аль-Бараш, призвав ООН «официально признать сектор Газа зоной голода».

    Аль-Бараш сообщил, что более 90% жителей сектора Газа сталкиваются с критической нехваткой продовольствия, а 65% лишены доступа к чистой питьевой воде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

    «Порядка 92% детей и кормящих матерей страдают от острого дефицита продовольствия, что создает прямую угрозу их жизни», – сказал он.

    Он подчеркнул, что ситуация в секторе соответствует всем критериям ООН для признания зоны голода и призвал организацию сделать это официально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское агентство WAFA со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что в секторе Газа почти все младенцы в возрасте до двух лет остались без необходимого питания.

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    4 мая 2025, 01:45 • Новости дня
    Суд Египта приговорил израильтян к пяти годам тюрьмы

    Двух израильских туристов осудили за нападение на работников отеля

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое граждан Израиля получили по пять лет тюрьмы за нападение на сотрудников отеля в Табе и отказ оплатить алкоголь.

    Суд Египта вынес приговор двум гражданам Израиля, осудив их на пять лет заключения за нападение на работников отеля в курортной Табе, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в конце августа 2024 года, когда двое израильских арабов, находясь на отдыхе, отказались платить за алкогольные напитки и напали на троих сотрудников гостиницы. Пострадавшие получили тяжелые травмы.

    После происшествия туристов задержали, и им предъявили обвинения в применении насилия, запугивании граждан и порче имущества отеля. Уголовный суд Южного Синая признал их виновными по этим статьям и приговорил к пяти годам лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар и Египет ведут переговоры с ХАМАС и Израилем о заключении 50-дневного перемирия в Газе, которое предусматривает обмен заложниками и палестинскими заключенными.

    Египетские власти призывали к введению режима прекращения огня на всех палестинских территориях и размещению международного миротворческого контингента для содействия восстановлению сектора Газа.

    Лидеры Египта, Франции и Иордании приняли совместную декларацию против аннексии палестинских земель, выразив обеспокоенность гуманитарной ситуацией в регионе.

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    3 мая 2025, 01:42 • Новости дня
    Израиль нанес удары по Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесены удары по военному объекту, зенитным орудиям и инфраструктуре зенитных ракет в Сирии, сообщила Армия обороны Израиля.

    Согласно сообщению Syria TV, израильская авиация атаковала цели на территории провинций Дамаск, Хама и Дераа, передает РИА «Новости».

    В результате одного из налетов на населенный пункт Хараста на окраине сирийской столицы погиб по меньшей мере один мирный житель, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

    Также сообщается, что в центральной части Сирии, в провинции Хама, удары израильских ВВС привели к ранениям четверых человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные самолеты нанесли авиаудары по резиденции президента Сирии в Дамаске в ночь на пятницу.

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    3 мая 2025, 04:09 • Новости дня
    Иран отверг обвинения со стороны Франции в разработке ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран отвергает обвинения со стороны Парижа в разработке ядерного оружия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи назвал «абсурдным и безосновательным» заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро о том, что Иран якобы находится в процессе разработки ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «Такие ложные заявления в сочетании с угрозой повторного введения санкций против Ирана усиливают подозрения, что критическая позиция Франции рискует перерасти в подрывную роль», – заявил Багаи.

    Он подчеркнул, что подобные подходы не пойдут на пользу престижу Франции в Европе и в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основным предметом споров на переговорах между США и Ираном стали вопросы иранской ядерной и ракетной программ. Иранская сторона заявляла, что не намерена прекращать работу по обогащению урана или демонтировать действующие центрифуги, а ракетная программа не может быть предметом ядерной сделки.

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    3 мая 2025, 12:52 • Новости дня
    Хуситы взяли на себя ответственность за удар по Израилю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменское движение «Ансар Алла» заявило о ракетном ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива.

    О взятии на себя ответственности за атаку сообщил представитель хуситов Яхья Сариа, передает ТАСС. Он уточнил, что целью удара стал военный объект к югу от Яффо, находящегося в районе Тель-Авива.

    Сариа отметил, что для удара была использована новая гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2». По его словам, ракета успешно достигла заданной цели, а системы перехвата не смогли ее уничтожить до попадания.

    Власти Израиля официально не комментировали информацию об этом инциденте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили второй авианосец на Ближний Восток, хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом, а также атаковали авианосец США трижды за сутки.

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    2 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске

    Временный глава администрации Сирии назвал удары Израиля опасной эскалацией

    Tекст: Вера Басилая

    Авиаудары Израиля по президентскому дворцу в Дамаске были раскритикованы сирийскими властями как новый виток напряженности, способный усугубить ситуацию в регионе, заявил временный глава сирийской администрации Ахмед аш-Шараа.

    Совершенные Израилем авиаудары по президентскому дворцу в Дамаске вызвали резкую реакцию сирийских властей, передает ТАСС.

    В заявлении временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа отмечается, что атака произошла в ночь на пятницу, которую власти Сирии самым решительным образом осуждают.

    По его словам, «бомбардировка президентского дворца израильскими оккупационными силами представляет собой опасную эскалацию».

    Ранее израильский беспилотник нанес удар по южному пригороду Дамаска, в результате чего погиб сирийский силовик, еще несколько человек получили ранения.

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    4 мая 2025, 12:03 • Новости дня
    Израиль пригрозил семикратным ударом после атаки на аэропорт Бен-Гурион

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ после падения обломков ракеты, выпущенной из Йемена, недалеко от аэропорта.

    Израиль нанесет «семикратный удар» по тем, кто его атакует, передает ТАСС. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац после того, как обломки ракеты, запущенной с территории Йемена, упали в районе аэропорта Бен-Гурион близ Тель-Авива.

    Пресс-служба министерства обороны Израиля распространила заявление Каца: «Тот, кто ударит по нам, столкнется с семикратным ударом».

    Последний раз израильские военные атаковали цели хуситов в Йемене около трех месяцев назад, уточняет агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Израиле приостановили все взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион после появления облака дыма из-за падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена.

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    4 мая 2025, 10:11 • Новости дня
    Аэропорт Бен-Гурион закрыли после ракетного обстрела из Йемена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После появления облака дыма над аэропортом им. Бен-Гуриона в результате падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена, в Израиле временно приостановили все взлеты и посадки.

    По данным РИА «Новости», аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле временно прекратил работу для взлетов и посадок после падения осколков, следовавших за попытками армии Израиля перехватить ракету, выпущенную с территории Йемена. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

    В сообщении Kan отмечается: «После инцидента аэропорт был закрыт для взлетов и посадок». В израильских СМИ появились кадры из аэропорта, на которых видно поднимающийся столб дыма.

    Полиция Израиля заявила о проведении работ на месте падения осколков с целью проверки возможных дополнительных угроз. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных районах страны, включая Тель-Авив, из-за ракетного обстрела.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о попытках перехватить ракету, запущенную йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы), и отметила: «Мы изучаем результаты перехвата». Сигналы тревоги были зафиксированы в десятках городов и поселков между Тель-Авивом и Иерусалимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили второй авианосец на Ближний Восток в условиях обострения ситуации в регионе, хуситы из Йемена за последние сутки трижды атаковали американский авианосец, а ранее хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над территорией Йемена.

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    3 мая 2025, 15:11 • Новости дня
    Хуситы пообещали атаковать суда с американской нефтью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменское движение «Ансар Алла» объявило о намерении атаковать суда, перевозящие нефть с США, начиная с семнадцатого мая в ответ на военную операцию.

    Запрет на транспортировку американской нефти был официально объявлен йеменским движением «Ансар Алла», передает ТАСС. Центр координации гуманитарных операций, подконтрольный хуситам, уведомил судоходные компании о санкциях, вступающих в силу с семнадцатого мая. Компании, которые нарушат запрет, внесут в санкционный список, а их суда, по словам хуситов, подвергнутся атакам в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе, Аденском заливе, Аравийском море и Индийском океане.

    В уведомлении отмечается: «Нарушающие запрет компании будут включены в список санкций для виновных в агрессии против Йемена и любой арабской или исламской страны. Их суда станут целью атак в любом районе, который находится в пределах досягаемости йеменских вооруженных сил».

    Ограничения распространяются также на нефть, отгружаемую из американских портов. Запрещается сотрудничество с компаниями из санкционного списка, включая организации, где они владеют долями, их руководителей и фактических владельцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили второй авианосец на Ближний Восток, хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом, а также хуситы атаковали авианосец США трижды за сутки.

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    4 мая 2025, 13:58 • Новости дня
    Эрдоган обвинил Израиль в пиратстве после атаки на судно «Флотилии свободы»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган резко осудил израильский удар по гуманитарному судну «Флотилии свободы» у Мальты, назвав его актом пиратства и бандитизма.

    Президент Турции Тайип Эрдоган осудил действия Израиля, назвав атаку на гуманитарное судно «Флотилии свободы» чистым бандитизмом и пиратством, передает ТАСС. По его словам, Израиль представляет наибольшую угрозу международному праву и систематически его нарушает. Эрдоган подчеркнул, что суда перевозили гуманитарную помощь и действовали в рамках международного судоходства.

    Турецкий лидер также обвинил Израиль в использовании продуктов питания, воды и медикаментов в качестве оружия против палестинцев. Он отметил, что Израиль стремится победить палестинцев не только военной силой, но и блокадой, лишая их необходимых для жизни ресурсов.

    Кроме того, Эрдоган выразил мнение, что Израиль недоволен нормализацией ситуации в Сирии и пытается спровоцировать там внутренний конфликт. По его словам, израильские провокации в регионе ведут только к кровопролитию и дестабилизации. Эрдоган заявил о необходимости сохранения единства и целостности Сирии и недопустимости втягивания страны в новый конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитники остались без эвакуации на тонущем судне «Флотилия свободы», а ранее CNN сообщил об атаке беспилотников на это судно.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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