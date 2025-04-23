Нарышкин назвал «Диктант Победы» связующим поколение мероприятием

Tекст: Елизавета Шишкова

Председатель общественного совета федерального партпроекта «Историческая память» и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подчеркнул, что «Диктант Победы» олицетворяет собой связь времен, напоминая о подвигах Героев Великой Отечественной войны и их потомков из числа участников специальной военной операции, говорится на сайте партии «Единая Россия».

По словам Нарышкина, в задания диктанта будут включены вопросы, подчеркивающие преемственность подвига между героями прошлого и современности. Он напомнил, что в этом году акция пройдет 25 апреля, в день 80-летия встречи на Эльбе между Красной Армией и союзниками.

Нарышкин отметил, что этот эпизод символизирует единство народов, борющихся с нацизмом, а сегодня Россия также объединяет вокруг себя множество людей доброй воли. Он призвал всех принять участие в «Диктанте Победы», отметив важность защиты памяти о Победе от фальсификаций и искажений как в России, так и за рубежом.

Центральной площадкой для написания «Диктанта Победы» станет Музей Победы на Поклонной горе.

Координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин сообщил, что тест будет доступен онлайн с 25 апреля, а очное написание организуют в школах, вузах и на предприятиях по всей стране, включая атомные станции, объекты Росгидромета, Росморречфлота и даже Международную космическую станцию. Также к акции традиционно подключаются все силовые ведомства – для их сотрудников и членов семей создано более 1,8 тыс. площадок, в том числе в Суворовских и Нахимовских училищах, кадетских корпусах и военных вузах.

Сидякин отметил, что задания «Диктанта Победы» переведут на десять языков, включая английский, арабский, китайский, французский, немецкий, испанский, киргизский, монгольский, португальский и турецкий. В рамках акции на площадках пройдет мероприятие «Письмо Герою», где каждому участнику выдадут бланк, стилизованный под фронтовой треугольник, чтобы передать письмо бойцам на передовую с помощью Почты России.

В Москве открыта уличная фотовыставка на Гоголевском бульваре, а с Поклонной горы 24 апреля стартует автопробег ретроавтомобилей, участие в котором примут и отечественные автомобили под управлением бойцов спецоперации. Сидякин подчеркнул, что акция пройдет во всех доступных регионах страны при поддержке фонда «Защитники Отечества».

Кроме того, с 28 апреля активисты «Единой России» и движения «Волонтеры Победы» проведут традиционную акцию «Подарок ветерану», поздравив каждого участника войны лично.

О завершение работы над новым законопроектом, поддерживающим волонтеров, объявила зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

Законопроект расширит положения недавно принятого закона о геноциде и внесет изменения в законодательство по градостроительству, полномочиям органов публичной власти, охране памятников и добровольческой благотворительной деятельности.

Занко подчеркнула, что планируется добавить в законопроект возможность предоставления специального статуса волонтерам, которые добровольно помогают в деле увековечения памяти жертв геноцида, а также расширить список целей добровольческой благотворительной деятельности, чтобы распространить существующие меры поддержки на таких участников.

Зампред комитета также отметила вклад добровольцев в организацию акции «Диктант Победы». По словам Занко, более 30 тыс. волонтеров обеспечат сопровождение акции как в России, так и за рубежом, включая Египет, Молдову, Турцию, Узбекистан, Австралию, Республику Конго и другие страны. Все волонтеры прошли обязательное обучение с историческим блоком.

Напомним, Международную акцию «Диктант Победы» «Единая Россия» проводит с 2019 года. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. В этом году по поручению председателя партии Дмитрия Медведева часть заданий будет посвящена специальной военной операции.